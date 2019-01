Le procès de l’attentat au Musée juif de Belgique se poursuit ce vendredi devant la cour d’assises de Bruxelles. Les juges d’instruction et les enquêteurs ont été auditionnés.

Dès les premières minutes de l’audience, la présidente tente une question à Medhi Nemmouche. Pas de réponse immédiate, mais le principal accusé affirme à deux reprises : « vous aurez aussi la réponse à cette question », suggérant une réponse plus tard durant le procès. A plusieurs reprises, la présidente pose des questions directement à Mehdi Nemmouche, à chaque fois ce dernier répond : « Patience, vous aurez la réponse plus tard ».

« Allons-y »

Les vidéos de revendication de l’attentat trouvées dans l’ordinateur de Mehdi Nemmouche sont diffusées. Jusqu’ici il n’y a jamais eu de comparaison entre la voix de ces vidéos et la voix de Mehdi Nemmouche car il avait toujours refusé. « Est-ce que la voix change avec l’âge ? Est-ce que cela a du sens de prélever la voix aujourd’hui, cinq ans après les faits ? », demande la présidente, Laurence Massart, à l’expert. « Oui, la voix évolue mais cinq ans ce n’est pas si long, ça aurait encore du sens de faire un prélèvement. Il faut par contre que la personne ne cherche pas à modifier sa voix » répond l’expert. La cour demande alors à Mehdi Nemmouche s’il accepterait de se soumettre à un test de voix. « Je n’y suis pas opposé si le texte est différent. La raison pour laquelle j’avais refusé à l’époque c’est parce que le texte était le même que dans la vidéo », répond l’intéressé. L’expert précise qu’il vaut mieux que le texte soit différent. « Merci ! Ravi de l’entendre dire. Allons-y » rétorque Mehdi Nemmouche.

Geôlier en Syrie

Une juge d’instruction aborde ensuite le cas des ex-otages qui affirment reconnaître Mehdi Nemmouche comme leur geôlier en Syrie. Il s’agit de quatre journalises français enlevés en juin 2013 et libérés en avril 2014. Quelques mois après cette libération et après l’arrestation de Mehdi Nemmouche, l’ex-otage Nicolas Henin s’est adressé à la DGSI en disant : « Je crois que Mehdi Nemmouche était un de mes geôliers en Syrie ». Selon certains otages, Mehdi Nemmouche tenait à l’époque des propos antisémites et affirmait que « le plus grand mec que la France ait produit est Mohamed Merah ».

« Qui finance vos voyages ? »

Un policier énumère le matériel retrouvé en possession de Mehdi Nemmouche lors de son arrestation à Marseille le 30 mai 2014. Outre des armes, des vêtements et l’ordinateur dans lequel les enquêteurs ont retrouvé entre autres les vidéos de revendications de l’attentat, Mehdi Nemmouche transportait un masque à gaz, un appareil photo, des cartes téléphones ou encore des cartes mémoires avec des photos de voyages en Asie. A la vue de ces photos, la présidente demande : « qui finance ces voyages alors que vous ne travaillez pas ? » « Vous aurez la réponse plus tard » répond une fois de plus Mehdi Nemmouche.

Le passeport de Nemmouche

Un enquêteur détaille l’analyse du passeport de Mehdi Nemmouche, qui laisse soupçonner son passage en Syrie. Les policiers estiment la période du séjour de Mehdi Nemmouche en Syrie entre le 2 janvier 2013 et le 21 février 2014. Au retour, le passeport fait apparaître des séjours en Turquie, Malaisie, Singapour, Thaïlande et à Hong-Kong. Mehdi Nemmouche atterrit finalement à l’aéroport de Francfort le 18 mars. Il achète un ticket de bus pour Bruxelles où il arrive en soirée. Entre le 18 mars et le 26 mars, il loge chez sa grand-mère à Tourcoing. Il revient ensuite à Bruxelles. Le 31 mars, il loue un appartement à Molenbeek.

Incident d’audience

L’interrogatoire est subitement interrompu parce qu’un avocat de Nacer Bendrer veut « déposer des conclusions : nous pensons que ce que nous venons de vivre n’est pas du tout normal. Nous apprenons à l’occasion du témoignage d’enquêteurs qu’une pièce, qui n’est pas de la moindre importance car il s’agit d’un rapport reprenant des analyses effectuées sur des armes retrouvées chez Monsieur Bendrer, ne figure pas au dossier. Nous n’avions donc pas cette pièce pour préparer notre défense. Ce procédé viole les droits de la défense. Ce qui est gênant, c’est qu’on vienne déposer cette pièce insidieusement au milieu des débats et que la cour interroge Monsieur Bendrer à ce sujet. Je vois là une volonté de nuire à la défense de Monsieur Bendrer. C’est inacceptable. La défense souhaite que cette pièce soir écartée des débats ». L'audition des témoins se poursuivra lundi matin. La cour va entendre toutes les parties au procès concernant cet incident et rendra ensuite un arrêt.