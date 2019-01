Le procès de l’attentat au Musée juif de Belgique se poursuit ce vendredi devant la cour d’assises de Bruxelles. Ce sont les juges d’instruction et les enquêteurs qui sont auditionnés. Dès les premières minutes de l’audience, ce vendredi, la présidente tente une question à Medhi Nemmouche. Pas de réponse immédiate. Mais le principal accusé affirme à deux reprises : « vous aurez aussi la réponse à cette question », suggérant une réponse ultérieure, plus tard durant le procès.

Les vidéos de revendication de l’attentat trouvées dans l’ordinateur de Mehdi Nemmouche sont diffusées. L’enquêteur fait remarquer que l’auteur de ces vidéos laisse entendre « un petit accent français » lorsqu’il cite « Bruxelles ».

Jusqu’ici il n’y a jamais eu de comparaison entre la voix des vidéos de revendication et la voix de Mehdi Nemmouche car il a refusé jusqu’ici. La présidente de la cour demande à l’expert : - " Est-ce que ça aurait du sens de prélever de la voix maintenant, cinq ans plus tard ? " – " Oui " répond l’expert. La présidente demande à Mehdi Nemmouche : - " Etes-vous d’accord de vous soumettre maintenant à un prélèvement de voix ? – " Oui " répond l’accusé, " à condition qu’on ne m’impose pas la lecture d’un texte similaire à la revendication ". Selon l’expert, la lecture d’un texte similaire n’est pas nécessaire. Dans ces conditions, Mehdi Nemmouche accepte ce vendredi un prélèvement de voix.

Une juge d’instruction aborde ensuite le cas des ex-otages qui affirment reconnaître Mehdi Nemmouche comme leur geôlier en Syrie. Il s’agit de quatre journalises français enlevés en juin 2013 et libérés en avril 2014. Quelques mois après cette libération et après l’arrestation de Mehdi Nemmouche, l’ex-otage Nicolas Henin s’est adressé à la DGSI en disant : « Je crois que Mehdi Nemmouche était un de mes geôliers en Syrie ». Selon certains otages, Mehdi Nemmouche tenait à l’époque des propos antisémites et affirmait que « le plus grand mec que la France ait produit est Mohamed Merah ».