Attentat au Musée juif de Belgique : la cour d'assises accorde près d'un million d'euros d'indemnités

La cour d'assises de Bruxelles a accordé, ce mardi, des dommages et intérêts d’un montant total de près d’un million d’euros aux personnes qui s’étaient constituées partie civile contre Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer dans la cadre du procès de l’attentat Musée juif de Belgique.

En mars dernier, la cour d'assises avait condamné Mehdi Nemmouche à la réclusion à perpétuité et Nacer Bendrer à 15 ans de prison pour l’attaque terroriste commise le 24 mai 2014, qui a coûté la vie à quatre personnes : Emanuel et Miriam Riva, un couple de touristes israéliens, Dominique Sabrier et Alexandre Strens, deux membres du personnel du musée.

Selon Christian Dalne, conseil de la mère d’Alexandre Strens, le montant accordé est "raisonnable et "l’important était d’aller au bout de la procédure même si rien ne remplacera jamais un fils".

Les victimes ne recevront pas la totalité des montants accordés par la cour

La cour d'assise a accordé des montants d’environ 50.000 euros à un peu plus de 100.000 euros aux proches des victimes. Le montant total des indemnités s’élève à quelque 985.000 euros, hors intérêts.

Les coupables n’ont pas la capacité financière de verser ces sommes. "On ne peut pas faire saigner une pierre", fait remarquer Adrien Masset, un des avocats du Musée juif de Belgique. Selon l’avocat, les victimes pourront récupérer une petite partie de la somme si elles disposent d’un volet "insolvabilité des tiers" dans leur assurance "défense en justice". D’autre part, elles pourront faire appel au "fonds d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence" mais les montants octroyés par ce fond sont plafonnés.