La peste porcine africaine livrera-t-elle un jour ses secrets ?

La recherche active des carcasses de sangliers est toujours en cours en Gaume. Et le ministre wallon René Collin organise une visite de presse ce vendredi dans le centre de collecte installé à Virton. Ce centre organise l’autopsie et l’analyse des carcasses retrouvées par les agents du Département Nature et Forêt, épaulés par des chasseurs.

Un travail de fourmi pour affiner la connaissance génétique du virus

Thierry Vandenberg - © RTBF

Depuis le centre de Virton, des échantillons de sangliers sont envoyés au centre d’Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques d'Uccle. Son directeur Thierry Vandenberg explique : "Rapidement , on a une réponse : c’est positif ou c’est négatif. Depuis la semaine dernière, nous avons pu en plus confirmer que le virus est le même que celui qui sévit dans une zone d’Europe de l’Est mais on ne sait pas être plus précis à l’heure actuelle parce qu’on manque de suffisamment de séquences d’autres types de virus que pour pouvoir le pointer".

Le but des chercheurs de ce laboratoire de référence est de trouver dans le virus des marqueurs génétiques, des petites mutations particulières qu’on retrouverait dans certains autres virus d’Europe de l’Est pour connaître avec plus de finesse encore le pays d'origine du virus.