"Noir Jaune Blues, et après?" Onhaye, carnet de bord de cinq jours en immersion

Jour 1 : l'attachement à son village

Notre immersion dans le Condroz namurois débute sous le soleil. Nous venons de poser nos bagages pour cinq jours à Onhaye et ses six villages voisins. 3125 habitants y résident. Parmi eux, nous croisons Johnny, 19 ans. Il nous parle du terrain de sport couvert où lui et ses amis se rejoignent plusieurs fois par semaine, de son attachement au village, de la vie calme qu’il y mène. Au terrain de football du CS Onhaye, période de stage oblige, des dizaines de jeunes foulent la pelouse.

À quelques centaines de mètres de là se concentre l’activité : une école, un poste de police, un vétérinaire, une supérette, une boulangerie, une pharmacie et un restaurant. Dinant est à 10 minutes à peine. Et pourtant : " Nous pourrions vivre ici en autarcie " m’explique l’un des clients de la friterie dans laquelle nous nous sommes arrêtés. Cette friterie, c’est Robert et sa fille Julie qui la font tourner en plus de leur activité de transporteurs routiers. Pour les touristes, c’est un lieu de passage. Pour les habitants, c’est plus un lieu de rencontres. Le père et sa fille connaissent le village et tous ceux qui s’y installent. Ils pointent une règle : tout le monde est le bienvenu mais pour faire réellement partie de la communauté, il faut s’impliquer dans la vie locale.