Noir, jaune, blues et après? Cureghem, carnet de bord de cinq jours en immersion

Jour 1 : Le monde entier sur moins de 2 km²

Cureghem, quartier d’Anderlecht, enclavé entre la gare du Midi et le canal de Bruxelles. Je sors du métro, accueillie par quelques gouttes de pluie.

Avec mes confrères du Soir, nous logeons chez Delphine. Il y a onze ans, elle a racheté cette grande maison typique bruxelloise et l’a entièrement rénovée. Aujourd’hui, elle y accueille les touristes ou les journalistes de passage dans des chambres coquettes.

Le quartier est très dense, 26.000 habitants et, tenez-vous bien, 125 nationalités ! Cureghem abrite un concentré de la diversité bruxelloise et ce, depuis bien longtemps. Le quartier a connu de nombreuses vagues d’immigration. Ouvriers flamands au 19ème siècle, juifs pendant l'Entre-deux-guerres, et puis, des travailleurs venus du pourtour méditerranéen, d'Afrique de l'Ouest, d'Europe de l'Est et aujourd'hui, de Syrie.

C’est ce qui nous frappe en parcourant les rues : la diversité qui cohabite. Snacks syriens, églises protestantes, boucheries halal, épiceries africaines, garages de voitures d’occasion libanais, cafés marocains, grossistes en vêtements chinois, … on trouve de tout !

Cureghem, c’est une commune d’accueil et de transit qui est pour beaucoup la porte d’entrée dans Bruxelles. On y trouve du logement, pas forcément de bonne qualité mais pas cher. Et aussi des petits emplois non qualifiés, formels et informels. Notamment sur le site des abattoirs d’Anderlecht, cœur battant du quartier, où on abat jusqu’à 500 bovins et 3500 porcs par semaine.

Cataline Sénéchal travaille pour l’association "Forum abattoir" depuis 5 ans et connait le site comme sa poche. "On compte 700 équivalent temps plein. 300 concernés par le secteur viande et 400 par le marché qui, eux, sont davantage des gens du quartier ". La balade qu'elle nous propose dans et autour du site nous éclaire et nous permet de prendre quelques premiers contacts avec les habitants du quartier. Demain, nous rentrerons dans le vif du sujet !