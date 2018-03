Noir, jaune, blues et après? Arlon, carnet de bord de cinq jours en immersion

Jour 1: "Quand on regarde la télé, on a l'impression que la Belgique s'arrête en dessous de Namur"

Nous arrivons à Arlon un mardi pluvieux. Le trajet en voiture, depuis Liège, nous paraît interminable. Arlon semble tellement éloigné du reste de la Wallonie. Notre première rencontre a lieu dans un magasin d'optique: Catherine Arnold, présidente de l'Association Commerciale et Industrielle d'Arlon (ACIA) nous reçoit dans son commerce niché en plein centre-ville, au coeur du piétonnier récemment rénové. Cette opticienne depuis plus de 20 ans a hérité de l'affaire qui appartenait déjà à ses parents et grands-parents. Catherine n'a pas à se plaindre. Si son affaire "marche très bien", tout le monde ne peut pas en dire autant. Les travaux de réfection du centre-ville, qui ont duré de nombreux mois ont provoqué la faillite d'une vingtaine de commerces : "On a touché le fond et c'est comme à la piscine, maintenant, on remonte !", nous confie Catherine Arnold. L'arrivée du centre commercial Hydrion, en périphérie de la ville il y a une dizaine d'années, a fait beaucoup de tord aux commerçants d'Arlon, estime l'opticienne. Elle pointe également le sentiment d'abandon ressenti par les Arlonais vis à vis du reste du pays. "Quand on regarde des reportages à la télé, on a l'impression que la Belgique s'arrête en dessous de Namur", s'exclame-t-elle. La réflexion ne nous étonne pas: nous sommes Wallons et Bruxellois et nous ne connaissions que très peu cette ville. La journée se poursuit à la rencontre d'autres commerçants qui partagent les mêmes constats. Elle se termine avec la rencontre de Sylvie, originaire de Flandre, qui vit à Arlon depuis 10 ans et a appris à aimer cette ville. Même si elle est "un peu endormie".