Noir jaune blues, et après? A Embourg: carnet de bord de cinq jours en immersion

De fait, quand on s’y promène, on est charmé par ses quartiers résidentiels arborés, par tous ses petits commerces de qualité dans la rue principale, la Voie de l’Ardenne. Parait-il qu’on y trouve le meilleur boulanger du coin et aussi le meilleur chocolatier... Sans compter la Villa des Bégards, un restaurant qui a décroché une étoile au Michelin.

Jour 1: quels choix pédagogiques pour les enfants d’Embourg ?

En matière d’éducation, les offres à Embourg se distinguent aussi bien dans les pratiques que dans les philosophies. Nous avons rencontré deux directeurs d’école et une ancienne élève.

Philippe Falisse, le directeur de l’école communale Marcel Thiry est très attaché aux principes de la pédagogie active. La méthode Freinet est une source d’inspiration mais pas seulement. Le projet pédagogique s’est construit autour d’une véritable culture, d’un langage, de valeurs, tels que la bienveillance ou le développement durable… Les notes sont remplacées par des évaluation formatives. "C’est une utopie sociale où la dimension collective, coopérative est première. L’idée même de la sélection est proscrite".

"La population d’Embourg reste conservatrice" constate Philippe Falisse. "Le parcours éducatif classique, celui où l’on assure une réussite socio-culturelle, reste privilégié. Cela reste rassurant. Mais depuis une quinzaine d’années, il y a un renouvellement de la population. De jeunes parents viennent s’installer dans la commune, avec le souci de participer à l’évolution de leurs enfants. Ils savent que l’enfance est une période déterminante dans le développement. Notre offre pédagogique répond, en partie, à leur questionnement."

Qu’en est-il de la mixité sociale ? "Nous sommes passés à côté… La population reste homogène et je le regrette bien", déplore Philippe Falisse. "C’est dû à l’emplacement, dans le quartier chic de Mehagne. Et il faut avouer que la mixité est une utopie ! C’est très difficile à gérer. Et dans le même temps, on constate que, finalement en secondaire, les parents choisissent de mettre leurs enfants à l’école du Sartay ".