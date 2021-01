Webinaire : "Diversité dans les médias, quelles évolutions?"

Le 1er février 2021 à 14h, la RTBF et Média Animation vous invitent à un séminaire en ligne et trois tables rondes pour questionner les rapports et les évolutions entre les médias et la diversité.

L’évènement sera à suivre en direct et en ligne sur la page Facebook des Grenades pour interagir, ou à voir sur les sites des Grenades et de Média Animation.

Programme : le lundi 1er février 2021

Modération : Jehanne Bergé (Les Grenades) et Cécile Goffard (Média Animation)

►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe

14h00 - Introduction

Jean-Paul Philippot - Administrateur général de la RTBF

Bénédicte Linard - Ministre de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes

14h15 - TABLE-RONDE 1 : Quelle diversité dans les équipes des médias d’information ?

Quel est l’état de la diversité dans les médias d’information ? Pourquoi diversité et podcasts font bon ménage ? Comment est accueillie la diversité dans les salles de rédactions ? En quoi les safes spaces sont nécessaires aujourd’hui pour les journalistes femmes et/ou racisé·es ?

Invité·es

Invité·es Joël Ronez - Fondateur de BingeAudio, média numérique de podcasts

Sabri Derinoz - Chercheur spécialisé dans les questions d’égalité et diversité dans les médias et co-fondatrice de M&DiA

Salwa Boujour - Journaliste, créatrice d’un Safe Space féminin et co-fondatrice de M&DiA

15h00 - Question-réponse avec le public et les intervenant·es

15h15 - TABLE-RONDE 2 : En quoi les séries impactent nos représentations du monde ?

Quelle est la situation du traitement de la diversité dans les séries télé ? Est-ce que les séries ont un rôle particulier dans la façon dont notre société se pense et se décrit ? Qu’en est-il des séries belges ? Quelle est la politique de la RTBF sur les questions de diversité dans les fictions ? Est-ce que certain·es producteurs et productrices estiment avoir une responsabilité dans la représentation de notre monde ? En quoi les web séries changent la donne en matière de diversité et d’inclusion d’histoires venant de la marge ?

Invité·es

Invité·es Barbara Dupont - Doctorante IHECS - UCL, spécialiste des séries TV

Sarah Sepulchre - Docteure en sciences sociales et professeure UCL

Marc Janssens - Responsable fiction à la RTBF

16h00 - Question-réponse avec le public et les intervenant·es

16h15 - Pause

16h20 - TABLE-RONDE 3 : Comment protéger les travailleur et travailleuses du racisme et du sexisme ?

Qu’est-ce que vit une personne racisée dans une situation professionnelle où elle est minorisée ? Comment se prémunir du racisme structurel ? Quelles solutions pour accompagner et protéger les travailleurs et travailleuses ? Quelles sont les procédures mises en place en cas de racisme ou sexisme au sein de l’entreprise RTBF ?

Invitées

Invitées Hassina Semah - Sociologue et psychologue clinicienne

Audrey Adam - Avocate et professeure invitée en droit des médias à l’IHECS

Estelle Kuperschmitt - Responsable RH RTBF

17h05 - Question-réponse avec le public et les intervenantes

17h20 - Conclusion et remerciements