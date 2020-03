Violences policières lors de la manifestation du 8 mars: “Ils frappaient pour faire mal"

Ce dimanche 8 mars, plus de 6.000 personnes ont répondu à l’appel du collecti.e.f 8 maars et de la Marche Mondiale des Femmes. Elles ont marché dans les rues de Bruxelles à l’occasion de la Journée internationale des Droits des Femmes. Si le cortège a défilé pacifiquement, des témoignages de violences policières ont circulé dès la fin de la manifestation.

Trois femmes qui faisaient des tags sur le sol ont ainsi été maltraitées. La deuxième femme qui voulait "protéger la première a été traînée sur la longueur de la rue par 4 policiers, puis maintenue au sol un genou sur sa poitrine et frappée au visage. Les personnes qui ont voulu intervenir se sont pris des coups de matraque, un poignet cassé”, relate le collecti.e.f 8 maars sur sa page Facebook.

"C'était tellement violent "

Amélie est journaliste, elle a assisté à la scène : "J’étais à la manifestation avec des amies. Tout se passait bien, nous sommes arrivées à la Place Poelaert, il y avait une action de désobéissance civile en cours, des femmes étaient montées sur des poteaux pour afficher une banderole qui appelait à un féminisme décolonial. Les gens prenaient très calmement des photos en bas. Nous avons continué dans la rue de la Régence et à ce moment-là, nous avons remarqué un mouvement de foule dans une petite ruelle (la rue des Six Jeunes Hommes, ndlr)".

"J’ai d’abord pensé qu’il s’agissait d’une bagarre, cela commençait à prendre de l’ampleur, je me suis donc approchée avec mes amies et nous avons vu des hommes baraqués avec des vestes et des bonnets noirs qui frappaient des manifestant.e.s avec des matraques, ils frappaient pour faire mal, dans le but de blesser. J’ai tout de suite pensé que c’était des masculinistes venus pour casser de la féministe, j’étais atterrée parce que c’était tellement violent”, raconte-t-elle.

Il n’y avait aucune raison d’intervenir de cette façon

Elle explique ensuite chercher pendant de longues minutes des policiers et policières dans les environs pour leur demander d’intervenir mais n’en trouve aucun.e. "Je voulais que cela cesse, on cherchait de l’aide avec d’autres personnes. Les hommes qui avaient tabassé les manifestant.e.s étaient entrés dans un bâtiment et des gens restaient devant pour leur demander de sortir. Finalement, une policière est arrivée, en demandant des renforts dans son micro. Elle nous a dit qu’elle gérait et qu’on devait continuer à avancer. Ce que j’ai fait”, continue Amélie.

"Je n’imaginais pas que ces coups de matraque pouvaient émaner de policiers en civil"

Plus loin sur le parcours, elle est prise à partie par un couple qui lui explique qu’un des hommes violents dans la ruelle est posté juste devant eux et elles, sur la statue au milieu de la place que la manifestation traverse. Le couple précise qu’il s’agit d’un policier.

Amélie reconnait effectivement l’homme qu’elle a vu plus tôt. “Mais on a vraiment snobé ce couple, on pensait que c’était une théorie du complot, un truc anti-système. Je n’imaginais pas que ces coups de matraque pouvaient émaner de policiers en civil. Je n’ai jamais eu de problèmes avec la police, je suis blanche et de classe moyenne, pour moi cette idée était absurde. En lisant les autres témoignages après la manifestation, j’ai compris qu’ils étaient policiers. Je ne pensais pas que des policiers pouvaient se comporter comme ça, j’étais très naïve”.

Interrogée par Le Soir, la police dément avoir des informations sur ce sujet. “Je me suis renseignée et je ne dispose d’aucune information faisant état d’une quelconque intervention de ce type-là. Mes services ont fait appel à une ambulance mais personne n’est monté dedans. C’est une histoire un peu spéciale”, conclut Ilse van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Ixelles.

"Police partout, justice nulle part"

Sur une vidéo tournée en marge de la manifestation, on peut voir un policier gifler une manifestante au visage. Emilie, une autre manifestante, raconte quant à elle avoir assisté à des face-à-face tendus entre la police et le groupe des féministes libertaires. "A un moment, quand la manifestation tournait à gauche sur la Place des Palais, en direction du Mont des Arts, ce groupe a décidé de partir à droite vers la Porte de Namur. Je les ai suivies, en pensant que c’était le tracé normal de la manifestation. Après quelques minutes, nous n’avons plus pu avancer et je me suis rendue compte qu’il y avait un mur de policiers anti-émeutes devant nous. Une trentaine de manifestantes se sont alors assises devant eux. Ils ont fait mine de charger et les femmes se sont dispersées ", se souvient-elle.

Je ne pensais pas que des policiers pouvaient se comporter comme ça, j’étais très naïve

La manifestation sauvage a continué jusqu’aux abords de la Grand Place où l’on pouvait entendre plusieurs femmes crier "Police partout, justice nulle part".

Amélie précise qu’elle n’a jamais senti de violences de la part des manifestant.e.s. “Il y avait des groupes très différents, certains étaient plus revendicatifs mais je pense que cette colère est le fruit d’un vrai ras-le-bol. Cela s’est fait sans agressivité, sans bousculade. Il n’y avait aucune raison d’intervenir de cette façon. L’ambiance était bon enfant, les gens scandaient des slogans, d’autres rigolaient. Je n’ai senti de la violence que dans cette ruelle, de la part des policiers”, termine-t-elle. Les membres du collecti.e.f 8 maars a annoncé qu’elles aideraient les personnes violentées à porter plainte.

Interpellations parlementaires

Suite à la vidéo publiée par Les Grenades-RTBF, les députées fédérales Cécile Thibault (Ecolo) et Sophie Rohonyi (DéFI), ainsi que la parlementaire bruxelloise Céline Fremault (cdH), ont annoncé des interpellations parlementaires.

