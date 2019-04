Vienne-stop à vélo: cafés, culture et sororité

Assise au fond du café Prückel à Vienne, je balade mon regard dans la salle à l’ambiance feutrée. Un lustre en verre trône au milieu de l’espace, illuminé par les larges fenêtres qui donnent sur la rue. Face à moi, un homme dans un vieux costume mange seul sur une petite table, ses lunettes baissées sur son nez. Des femmes discutent, d’autres travaillent. Au dessus du joyeux bourdonnement, j’entends le serveur saluer une cliente qui vient de rentrer: “grüß Gott”, lui dit-il (que “Dieu vous bénisse”).

Les cafés Viennois sont une véritable institution en Autriche: ils ont même été inscrits au patrimoine immatériel de l’Unesco en 2011. Ici, vous pouvez vous installer et penser, lire ou discuter. Personne ne viendra vous signifier que vous devriez partir car vous n’avez pas assez consommé.

Dries, affalé dans le divan vert caca d’oie d’à côté, est en train de dévorer un des romans de Stefan Zweig: “Le monde d’hier. Souvenirs d’un Européen”, une autobiographie qui décrit notamment Vienne à la fin du 19ème siècle. Zweig y écrit: “le Kaffeehaus (les cafés Viennois) représente une institution d’un genre particulier, qui ne peut être comparée à aucune autre au monde”.

En lisant l’historique des cafés viennois, je hausse les sourcils: “les cafés viennois ont connu leur apogée entre la fin du XIXème siècle et le début du XXème siècle. Ils étaient les lieux de prédilection pour vivre et travailler des Kaffeehausliteraten (“hommes de lettres des cafés”), des hommes politiques, artistes, poètes comme Arthur Schnitzler, Stefan Zweig, Egon Schiele, Gustav Klimt, Adolf Loos, Theodor Herzl, Alfred Adler ou Léon Trotsky”.

En lisant cette liste, nous serions même amenés à croire que seulement des hommes auraient contribué à l’âge d’or intellectuel en Autriche… Et pourtant, ce matin je suis allée visiter une exposition fascinante au musée du Belvédère qui retrace le travail des femmes peintres “oubliées” autrichiennes: “City of Women”. La scène artistique autrichienne du début du 20ème siècle étant dominée par des hommes, les femmes s’organisèrent en créant une association des femmes artistes autrichiennes (la VBKÖ). Elles reçurent le soutien de leur contrepartie masculine et furent exposées au palais de la Sécéssion fondée par Gustave Klimt en 1897. Pourtant, suite à l'annexion de l’Autriche par l’Allemagne Nazie, l’histoire de l’art n’aura pas retenu leur travail.

La sororité, une attitude puissante

En se rassemblant, ces femmes artistes ont réussi à gagner de la visibilité. Quand j’ai commencé à m’intéresser au féminisme, la sororité a été un des aspects les plus importants de ma réflexion car elle m’a libérée: à la place d’envier d’autres femmes, j’ai appris à les comprendre et à les encourager. Je fais maintenant de mon mieux pour transformer cette attitude en action positive en soutenant de manière variée: soutenir financièrement des associations, relayer des projets, référer ou nommer des femmes pour des récompenses,...

Je consacre également du temps à créer des pages Wikipédia sur des femmes qui m’inspirent et qui, selon moi, mériteraient d’être plus connues. Je viens, par exemple, de créer la page anglophone de l’artiste qui m’a le plus touchée au musée du Belvédère ce matin, Helene Funke et qui sait: peut-être que grâce à ce petit geste, des femmes de l’autre bout du monde pourront découvrir son travail…

“Wien hat Kultur” ou “Vienne aime la culture”

A Vienne, la culture est omniprésente et les opéras, salles de concert ou musées se bousculent. Ici, vous ne trouverez pas des distributeurs automatiques de viande comme en Allemagne (non, je ne rigole pas, ca existe! La preuve en vidéo ici) mais des distributeurs de magazines culturels. Nous dormons chez une chanteuse d’opéra et dînons avec Esther, danseuse anglaise expatriée à Vienne depuis les années 70. Ses mots s’impriment dans mes pensées: “Quand je créais, je cherchais constamment le non status quo. Je ressentais la nécessité de toujours remettre les codes en question et d’avancer”.

En voilà une belle expression pour notre époque: le “No Status Quo” - ou ne plus se satisfaire d’une situation figée, qui n’a plus lieu d’être. C’est avec ces trois petits mots trottant dans ma tête que je partirai demain vers d’autres horizons...la Hongrie, me voici!