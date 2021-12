Vers des panels plus inclusifs lors d’événements ou de conférences ?

Inclusive Panels est une initiative, lancée début décembre, qui vise à améliorer la mixité des genres, des origines et des âges parmi les expert·es s’exprimant lors d’événements et conférences en Belgique. L’initiative est le résultat d'une collaboration entre Women in Finance, Women on Board, les membres de Diversity Managers Association Belgium (DMAB), divers·es expert·es en matière de genre et Febelfin.

"Tout a commencé pendant le confinement, lorsque je suis tombée sur un panel 100 % masculin : des hommes blancs de la même génération allaient nous y expliquer le monde d’après-covid", soupire Claire Godding, co-présidente du réseau Women in Finance et à l’origine du projet Inclusive Panels.

Ce qui est intéressant, c’est la confrontation des points de vue ! Plusieurs études ont montré qu’un panel mixte garantit des débats plus riches et plus ouverts, avec des idées plus innovantes

"Vraiment changer les choses"

"Je me suis demandé ce que je pouvais faire pour vraiment changer les choses, au lieu de poster un énième tweet en étant fâchée. J’ai décidé de constituer un groupe avec des expert·es sur les questions de genre, des académiques, des responsables diversité dans des entreprises, etc. Je voulais un groupe très mixte en matière de genres, d’origines, d’âges et également sur les questions linguistiques. Nous avons dû apprendre à co-construire car chacun·e est expert·e dans son domaine, il a fallu laisser de côté nos égos et nos manières de fonctionner d’habitude, cela a exigé une certaine gymnastique ", souligne-t-elle.