Une grenade à vélo: un été Stan-Sationnel, du désert aux montagnes du Pamir

Cet été fut sensationnel ou plutôt stan-sationnel. De la traversée du désert au Turkménistan aux montagnes du Tadjikistan en passant par les cités historiques de l’Ouzbékistan, le temps a filé a une allure démentielle.

Une résolution pour l’été : penser un féminisme positif

Depuis la traversée du Moyen-Orient, les histoires de vie des femmes rencontrées ont pesé lourd dans mon esprit. Les problématiques ne diminuent pas en Asie Centrale, entre mariages forcés et bride-kidnapping (pratique d’enlever une femme de force pour un mariage).

Au fil des kilomètres parcourus, continuer à découvrir autant de nouvelles formes de monstruosités et d’injustices envers les femmes me fatigue, voire me déprime. Alors, cet été, j’ai décidé de prendre du temps pour moi, de faire une pause et d’avancer positivement sur mon vélo en me conscientisant sur toutes les choses qui ne seraient pas possibles si d’autres ne s’étaient pas battues avant pour nous.

La traversée des -Stan : du désert aux montagnes du Pamir

C’est donc avec le cœur lourd que nous quittons l’Iran début juillet et avec la boule au ventre que nous passons les mille et un contrôles de la frontière Turkmène, gardée par des brigades de jeunes soldats aux poils naissants. Le Turkménistan, c’est une course contre le temps : 5 jours de visa transit pour une traversée de 500 kilomètres sous 50 degrés. Les premiers kilomètres nous font halluciner : des chameaux nonchalants traversent la rue des villages aux maisons beiges, le désert parsemé de petits buissons sans vie s’étend à l’infini.

C’est simple : à gauche ? Rien. À droite ? Rien. Devant ? Rien. Derrière ? Rien !

J’enfonce ma tête et mon optimisme sous mon large chapeau beige et pédale, pédale, pédale. Tout comme mon corps, mon esprit se vide lentement : l’ennui m’envahit et je me demande ce qu’on fait là à pédaler comme des fous dans un désert. Ce voyage n’a pourtant jamais été une histoire de kilomètres mais une quête de curiosité, un besoin de comprendre. Et là, pour la première fois de ce voyage, je ne comprends absolument rien d’un pays que je traverse.

►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe.

Le prochain pays, l’Ouzbékistan, devient pour nous une terre de repos après cette folle traversée. Les villes, situées sur l’ancienne route de la soie, éblouissent par leurs couleurs vertes et bleues, par les Minarets, Madrassas, Mausolées et grandioses Mosquées. La seule chose que l’Ouzbékistan semble avoir oublié est son authenticité, les rénovations donnant un air de musée à l’air libre et les locaux vendant toutes sortes de babioles souvenirs inutiles.

Dès la frontière passée entre l’Ouzbékistan et le Tadjikistan, les plaines de champs de coton se transforment en vallées fertiles et les timides collines en montagnes imposantes. Les voitures disparaissent et la route redevient nôtre. Pendant quelques jours, nous suivons la rivière Panj, c’est-à-dire la frontière avec l’Afghanistan. Depuis la rive Tadjik, nous observons les écoliers afghans courir en habits traditionnels, les maisons d’argiles et les motos parcourant la piste accidentée et poussiéreuse qui relie les villages.

La vallée laisse place à un plateau perché à 4000 mètres d’altitude : nous roulons sur la deuxième plus haute route du monde. Le soleil brûle la journée et le froid mord la nuit. En passant le plus haut col, le Ak-Baital à 4655 mètres d’altitude, les jambes en compote et les poumons en feu, je ne retiens pas mon excitation et crie mon bonheur : j’y suis arrivée ! Quelle aventure d’être là. Sur le sommet, je laisse les garçons filer vers la descente et prends un instant de réflexion pour moi afin de mettre en œuvre cette résolution du début de l’été : penser un féminisme positif. Pour quelques instants, la colère contre les injustices se transforme en gratitude et je souffle un “Merci” à toutes celles qui ont lutté pour que d’autres puissent réaliser leurs rêves. Je pense, par exemple, à celles qui ont rendu la pratique du vélo possible en Europe, à celles qui n’ont pas eu peur de faire tomber la jupe et de rouler en sous-vêtements inventant ainsi le pantalon, à celles qui ont parcouru le monde sans avoir peur du jugement d’autres et à bien d’autres femmes.

Gravir des montagnes avec un homme ou comment gérer les différences de genre

C’est probablement dans des conditions si extrêmes que la différence de genre se fait sentir le plus à vélo. Pédaler avec un homme peut parfois être compliqué : nos corps sont différents et, par conséquent, notre vitesse aussi créant parfois des frustrations des deux côtés. Il faut trouver un compromis : l’un ralentit et l’autre accélère. Pour éviter ce type de frustration, certains couples font le choix du tandem. Mais devinez alors, qui des deux est la plupart du temps devant ?!

Cependant, escalader ces montagnes pour se retrouver à deux sur le toit du monde aura été une des expériences les plus intenses de notre aventure commune, propice aux réflexions sur notre futur. Une chose est certaine : des montagnes à franchir, il y en aura d’autres. Mais pédaler le monde à vélo vous enseigne une leçon importante : avec de la persévérance, du positivisme et quelques compromis… tout est possible !

Manon Brulard est fondatrice des Wikithon, des rencontres pour créer des profils de femmes sur Wikipédia. Elle parcourt le monde à vélo, plus précisément Bruxelles à Tokyo et nous raconte son périple, sur ce site.

"Les Grenades-RTBF" est un projet soutenu par Alter-Egales (Fédération Wallonie Bruxelles) qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias.