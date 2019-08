Une grenade à vélo (suite): Iran, mollet et police de la moralité

Au premier étage d’un bâtiment banal du centre de Qazvin, à deux heures de Téhéran, je pénètre dans un appartement aux rideaux fermés, un endroit caché des regards où le hijab se pend au porte-manteau de l’entrée. Aux murs, des publicités de look sophistiqués. Au sol, des poignées de cheveux coupés encore mouillés.

Je ressors de ce salon caché, baignant dans le rire et la complicité, avec une nouvelle coupe au carré, parfaite pour voyager. Le temps de l’exhiber m’est compté : déjà, il me faut recouvrir ma tête de ce voile rouge qui pendait sur mes épaules. Sous la chaleur, mon cou picote et c’est en pestant que je retourne en rue.

Mes pensées me trahissent-elles ? Quelques instants plus tard, j’expérimente pour la première fois la terreur des femmes Iraniennes : la “Police de la Moralité”. Mon crime ? Mon pantalon, ample aux chevilles, laissait apercevoir quelques centimètres de mollets. Enfin…je les comprends: poilus et si musclés, ils risqueraient bien de déclencher une émeute ! À ma surprise, la “Moralité” ne prend pas la forme d’un homme en uniforme mais se personnifie en femme portant un Chador, long vêtement noir cachant le corps.

►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe

Faire peur, surtout faire peur

“En tant que touriste, tu ne peux pas avoir de problèmes, ne t’inquiète pas!”, vous diront les locaux. Pourtant, cette ‘interpellation’ policière m’a donné un goût amer, un sentiment de peur qui m’a brutalement rappelée où j’étais.

Il y a quelques années, la police m’a arrêtée en rue. Je portais le Hijab mais je l’avais mis d’une manière négligée : on voyait mes cheveux dépasser devant et derrière. Ils m’ont emmenée au poste

En Iran, les lois, en plus d’être discriminantes pour les femmes, sont appliquées à la tête du client. Enfin… de la cliente. Faire peur, surtout faire peur. Hanie, économiste de 27 ans, me raconte : “Il y a quelques années, la police m’a arrêtée en rue. Je portais le Hijab mais je l’avais mis d’une manière négligée : on voyait mes cheveux dépasser devant et derrière. Ils m’ont emmenée au poste. J’étais traitée comme une criminelle mais je n’avais rien fait ! Mon père a pu venir me chercher au bout de 24 heures sous condition que je signe un papier promettant que je ne referai pas cette erreur. C’est déjà arrivé à beaucoup de mes amies.”

La résistance, histoire même des femmes Iraniennes

Cette arrestation ne l’empêche pourtant pas de continuer de protester : elle repousse, voire enlève son voile dès que l’opportunité se présente. Son geste s’inscrit dans une continuité des luttes des femmes Iraniennes : toujours, elles ont protesté.

En 1936, Reza Shah interdisait le port du voile en public, oppressant alors les femmes musulmanes désirant le porter. La Révolution Islamiste de 1979 fait le contraire. Jamais, les concernées n’ont été concertées dans ces décisions mais toujours, elles ont protesté, manifestant en rue ou prenant part à des campagnes sur les réseaux sociaux afin de gagner le seul droit qui devrait être appliqué : celui de choisir. Des mouvements comme le White Wednesday, créés par la journaliste exilée Masih Alinejah, encourage par exemple les femmes à ne pas porter le hijab le mercredi ou, pour les femmes ayant fait le choix de le porter, à exhiber un hijab blanc afin de montrer leur désaccord avec l’obligation du gouvernement.

La foire aux discriminations

Écouter les parcours de vie de certaines Iraniennes a souvent laissé de l’incompréhension sur nos visages. Accusée d’adultère sans avoir pu se défendre, Ana a été condamnée à 99 coups de fouet (modifiés finalement en amende, l’argent gagne toujours …). Fatime n’a pas pu étudié à l’Université de son choix car 60% des places étaient réservées pour les hommes. Masi a dû demander une autorisation officielle de son mari afin d’obtenir un passeport. Ces histoires sont aberrantes mais malheureusement très courantes.

À toutes ces femmes que nous avons rencontrées depuis un mois, à celles qui sont devenues nos soeurs, nos mères et nos amies, nous quittons l’Iran avec l’espoir que les choses changent. Et jusqu’à ce jour-là, nous tenterons de porter du blanc. Tous les mercredis.

Manon Brulard, contributrice externe