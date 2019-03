Une grenade à bicyclette: 10 mois à vélo, aventure ou folie?

Voilà une semaine que nous sommes partis. Peu à peu, nous disons au revoir à la Belgique en passant par Namur, Nassogne et Bastogne. Il fait froid, très froid. Les paysages enneigés défilent et le relief change rapidement : les vallées se multiplient et nos jambes sont déjà mises à rude épreuve. Au bout de quelques heures, je ne sens plus mes orteils et, si j’ai le malheur de sortir mes (les) doigts de mes gants pour filmer trop longtemps, ils commencent à picoter tellement fort que je dois serrer les poings sur mon guidon pour ne plus avoir mal.

« Positivisme chronique »

Je suis atteinte de « positivisme chronique » et, selon moi, tout est possible. Je dois même vous l’avouer : je n’ai pas beaucoup regardé l’itinéraire avant de partir. J’ai répété à qui voulait l’entendre que les deux premiers mois (de Bruxelles à Istanbul) allaient être assez faciles : une sorte d’entraînement pour les montagnes de l’Asie Centrale. C’est officiel : je déclare ma naïveté, car, rouler dans les Ardennes avec 30 kg de bagages, c’est déjà une bien belle aventure…

Partir à vélo en plein milieu de l’hiver, c’est de la folie me direz-vous. Mais cette date est mûrement réfléchie : nous devons passer le moyen orient (Moyen-Orient) avant l’été et les montagnes de l’Asie Centrale avant l’hiver.

Quitter une zone de confort pour commencer un nouveau chapitre d’une vie où rien n’est encore défini.

Amelia Earhart, la première aviatrice à avoir traversé l’océan Atlantique, disait : « La chose la plus difficile, c’est de prendre la décision d’agir ; la suite n’est qu’une affaire de ténacité ».

Dans les mois qui ont précédé le départ, j’ai quitté mon appartement, mon travail et me suis confrontée à un tas de démarches administratives et médicales tout aussi ennuyeuses les unes que les autres. J’ai commencé à dire au revoir à mes habitudes : aux fromages de la fruitière dans le centre de Bruxelles, au cinéma L’Aventure dans les galeries, aux verres de vin chez Rubis à Saint-Gilles… Progressivement, j’ai quitté ma zone de confort pour commencer un nouveau chapitre d’une vie où rien n’est encore défini.

Alors, excitant ou effrayant ?

Partir à vélo, c’est en quelque sorte se convertir subitement au minimalisme. Comme beaucoup d’entre vous, j’ai regardé le documentaire « Minimalism, a documentary about the important things » sur Netflix et, pour être honnête, l’idée de vivre de cette manière ne m’excitait pas du tout. Et pourtant, ma vie a bien changé : ce que je possède est maintenant réparti dans les 4 sacoches accrochées sur mon vélo. La règle de deux devient « grande maîtresse » : deux petites culottes, deux paires de chaussettes, deux pantalons…

Résultat : je suis prête en deux minutes le matin ! Pratique, n'est-ce-pas ?

Maintenant, direction de l’Allemagne via Karlsruhe (ville où le vélo aurait été inventé), Stuttgart et Munich.