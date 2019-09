"Unbelievable" et le traitement du viol dans les séries

Une chronique de Camille Wernaers

Sortie le 13 septembre, Unbelievable est une nouvelle série estampillée Netflix. Créée par Susannah Grant, elle traite d’une manière exemplaire le viol et ses conséquences pour les victimes. Le trauma y est montré sous toutes ses facettes : certaines victimes se souviennent de tout, d’autres refoulent et la série décrit comment la réponse policière et judiciaire n’est que très peu adaptée à ces différents cas de figure, notamment en faisant répéter de très nombreuses fois à la victime, encore sous le choc, ce qui lui est arrivé. La construction de la victime parfaite y est abordée, à laquelle ne correspond pas Marie (interprétée par Kaitlyn Dever), dont l’histoire vraie a inspiré le récit. C’est son manque d’émotions apparentes qui fait douter ses proches et la police et qui les poussent à ne pas la croire. On a en effet tendance à croire plus facilement une victime de viol si elle pleure.

La série suit deux inspectrices, jouée par Toni Colette et Merritt Wever (déjà remarquée pour son rôle de shérif lesbienne dans le western féminin Godless, aussi sur Netflix) qui doivent convaincre leurs collègues et leur hiérarchie de la gravité des faits de viol. Pour faire visualiser à son collègue masculin les conséquences d’un viol et parler avec des termes qu’il comprend, le personnage de Merritt Wever compare cela à une balle qui reste logée à vie près de la colonne vertébrale.

Si cette série est tellement exemplaire, c’est parce que la culture du viol imprègne aussi nos imaginaires via les représentations cinématographiques

Si cette série est tellement exemplaire, c’est parce que la culture du viol (qui banalise ces actes et fait peser la responsabilité sur la victime) imprègne aussi nos imaginaires via les représentations cinématographiques. Le viol est érotisé dans nombre de séries, par exemple Games of Thrones (la scène entre Cersei et Jaime dans la saison 4) et/ou montré sous un angle voyeuriste comme dans The Handmaid’s Tale/La Servante Ecarlate (le viol est dénoncé dans le livre original mais la série va tellement loin que l’un des acteurs, en l’occurrence Joseph Fiennes, a dû intervenir pour couper une scène de viol au montage). Unbelievable ne prend jamais ces chemins-là.

D’autres séries ont également montré le viol et le stress post-traumatique qui en résulte d’une façon intéressante.

Top of the lake

Réalisée par Jane Campion (encore aujourd’hui la seule réalisatrice à avoir décroché une Palme d’or à Cannes pour La Leçon de piano en 1993) et Gérard Lee, la série met en scène Robin Griffin, interprétée par Elisabeth Moss, une inspectrice victime d’un viol collectif alors qu’elle était adolescente et qui revient dans une petite ville de Nouvelle-Zélande pour enquêter sur la disparition d’une fillette enceinte de 12 ans. Cela pose les bases et le scénario traite effectivement de manière frontale les violences faites aux femmes et leurs conséquences ainsi que leur banalisation au sein de la police. Une dénonciation de ces violences qui est le trait d’union avec la saison 2 (dans laquelle Robin enquête à Sydney sur le meurtre d’une jeune prostituée) et la saison 3 qui sort en novembre 2019.

Big Little Lies

La série d’HBO, réalisée par Liane Moriarty et David E. Kelley, est servie par son casting (Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shaileene Woodley, Laura Dern, Zoé Kravitz et Meryl Streep qui rejoint la série pour la saison 2) mais est aussi une série culte pour son propos sur le viol, les violences conjugales, les conséquences des relations d’emprise et le stress post-traumatique. Un tableau sombre auquel s’ajoute la culture du viol dans la saison 2 quand le personnage joué par Meryl Streep remet en cause durant plusieurs épisodes le témoignage de Jane (Shailene Woodley). Une saison 2 qui introduit un peu plus encore l’importance de la sororité face aux violences sexistes dans ce groupe de femmes très différentes.

The Sinner

Tirée du roman de Petra Hammesfahr et réalisée par Derek Simonds, The Sinner suit le parcours de Cora Tannetti (Jessica Biel). La saison 1 de la série dépeint la dissociation, ce mécanisme de sécurité du cerveau qui se met en place pour le protéger face à des événements trop violents et l’incompréhension des proches. Ce qui marque, c’est l’extrême solitude de Cora, qui de victime devient agresseuse.

Jessica Jones

Dans la lignée des films et séries de super-héros et héroïnes, Jessica Jones détonne. D’abord parce que Jessica ne porte pas de costume en latex fluo, ensuite parce que la force physique qui constitue son pouvoir est contrebalancée par des troubles psychiques dont le trauma de plusieurs agressions sexuelles par un homme qui possède le pouvoir de manipulation et de contrôle. Le traumatisme de cette relation d’emprise refait surface via des flashbacks au moment où elle s’y attend le moins.

Retrouvez régulièrement les chroniques culture et ciné de Camille Wernaers pour les Grenades-RTBF.

Les Grenades-RTBF est un projet soutenu par Alter-Egales (Fédération Wallonie Bruxelles) qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias.