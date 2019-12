'Un violeur sur ton chemin' à Bruxelles : une performance chilienne devenue virale

Elli Mastorou pour les Grenades

Le 25 novembre dernier, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, des actions ont eu lieu un peu partout dans le monde. En France, en Belgique, en Espagne, en Argentine ou encore en Russie et en Turquie, les femmes et leurs alliés sont sorties dans les rues pour manifester. Mais ce jour-là, au Chili, un groupe de femmes organise un événement un peu particulier qui va capter toute l'attention.

Le patriarcat est un juge, qui nous condamne à la naissance, et notre punition, est l’invisible violence

Elles sont grandes ou petites, blondes ou brunes, en robe, en T-shirt, cheveux roses ou tatouées. Elles sont debout, groupées. Les jambes plantées droit dans le sol, les yeux recouverts d’un bandeau noir. Au son entêtant d’un beat minimal qui bat la mesure depuis un baffle, elles entonnent, toutes ensemble, une chanson aux paroles chorégraphiées. " Le patriarcat est un juge, qui nous condamne à la naissance, et notre punition, est l’invisible violence ". Pied gauche devant, puis pied droit, mains tendues vers le ciel, elles nomment les conséquences de cette violence qui fait système contre les femmes : féminicides, viols, disparitions, impunité des coupables. Face à l’indifférence de la police, de la justice et de l’Etat, elles scandent comme une seule femme, et tendent le doigt : " le violeur c’est toi ".

Un violador en tu camino

Intitulée ‘Un violador en tu camino’ (un violeur sur ton chemin), cette performance est signée par le collectif féministe Lastesis, qui a décidé de la jouer simultanément dans plusieurs endroits symboliques de la capitale chilienne de Santiago, et dans la ville côtière de Valparaiso. Postées sur les réseaux sociaux, les vidéos des interventions se répandent comme une traînée de poudre. La toile s’enflamme, les partages fusent, et la performance devient virale. Des collectifs féministes aux médias généralistes, tout le monde reprend l’info.

Si elle attire l’attention par l’originalité de sa forme et ses paroles percutantes, l’origine de la performance est tout aussi cruciale. Depuis la fin octobre, le Chili vit un mouvement social de contestation sans précédent depuis la dictature de Pinochet. Face à la contestation populaire massive, l’Etat d’urgence a été déclaré, et la répression du gouvernement Pinera, notamment via les forces armées, porte régulièrement atteinte aux droits humains. La performance du 25 novembre rappelle que les femmes subissent de plein fouet cette violence d’Etat : Daniela Carrasco, Albertina Martinez Burgos, Carolina Muñoz Manguello ont disparu ou sont mortes dans des circonstances mystérieuses.

A l’origine du collectif, quatre jeunes femmes d’une trentaine d’années, originaires de Valparaiso : Dafne Valdés, Paula Cometa, Sibila Sotomayor et Lea Cáceres. "Nous nous appelons Lastesis (‘les thèses’, NDLR) parce que notre principe est d'utiliser des thèses de théoriciennes féministes et de les mettre en scène pour diffuser notre message" explique l’une d’entre elles au média espagnol Verne.

Un succès mondial

Face au succès mondial de leur intervention, les filles ont adressé, via leur page Instagram, une invitation aux ‘femmes et dissidences’ du monde entier, à reprendre la chanson à leur façon. Un appel suivi massivement et avec enthousiasme, ce vendredi 29 novembre, à Barcelone, Liverpool, Berlin, Bogota ou encore Paris, où les paroles furent aussi partiellement adaptées en Français.

Ce dimanche 1er décembre, Bruxelles, qui manquait encore à l’appel, s’est jointe à ce chant féministe désormais international. Une semaine pile après la manifestation qui avait réuni 10 000 personnes contre les violences faites aux femmes, une centaine de femmes, tous âges et origines confondues, se sont réunies sur le Mont des Arts en moins de 24 heures, selon une des organisatrices, qui avait lancé l’événement sur Facebook la veille. En Espagnol d’abord, et ensuite en Français, elles ont bandé leurs yeux et réchauffé leurs cordes vocales à l’unisson, rappelant leur solidarité avec les femmes chiliennes, et du monde entier.

Et pour celles qui ont encore envie de reprendre la chanson, un événement similaire à Liège est en cours de préparation. Et d’autres suivront sûrement : ce chant rappelle que tant que les droits des femmes ne seront pas respectés, les voix des survivantes, des combattantes, résonneront à l’unisson dans le monde entier.

