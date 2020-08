Un toast à mes soeurs

Cette chronique a été écrite pour l'émission radio "Les Grenades, série d'été", à retrouver chaque samedi de l'été sur La Première, de 9h à 10h.

Épisode 6 : le vin a-t-il un genre ?

Je voudrais porter un toast à mes sœurs tombées au combat...

Camarade, ma chère camarade, consœur de murge splendides, fière amie au coude léger, lève ton verre, si toi aussi, un jour au café, le serveur a déposé devant toi un déca que tu n’avais pas commandé et qu’il a refilé ta Jupiler 33 au gars qui t’accompagnait (ce n'est pas une blague, je l’ai encore vécu la semaine dernière).

Camarade, lève ton verre, si toi aussi, on s’est pointé chez toi à ta fête d’anniversaire avec un pack de bières au fruit, une bouteille de gin rose, une saloperie de rosé pamplemousse en te disant “je savais pas ce que t’aimais alors j’ai pris un truc de fille”, lève ton verre si dans les mariages ou en soirée, on essaye systématiquement de te refiler un KIR, alors que tout ce que tu voudrais c’est une triple karmeliet, et que quand tu te commandes un whisky sans glace, le barman te répond “et pour vous ce sera quoi?”

Toutes ces anecdotes sont vraies, et si elles me restent au travers de la gorge, c’est que j’ai grandi dans une famille où c’est maman qui goûtait le vin et papa qui dansait sur les tables après un demi-verre de pisang orange, mais de bar en bar, j’ai découvert à mes dépens qu’hommes et femmes ne sont décidément pas égaux en boire.

►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe

Des stéréotypes qui ont la vie dure...

Qu’on se le dise donc clairement : il ne sera pas du tout question dans cette chronique de modération, de tempérance, de santé ou de consommation raisonnable. Je laisse ça aux professionnels de la santé, à Saint Marius Gilbert et à notre bonne Reine Mathilde. Quant à moi, qu’il me soit permis, pendant quelques minutes, de faire une apologie complètement subjective, non pas de la picole en soi, mais du droit à la picole pour toutes et tous, et surtout du droit délicieux de s’intoxiquer avec le poison de son choix.

Au rayon spiritueux aussi, les stéréotypes ont la vie dure. Pourtant, ça ne fait pas si longtemps que l’alcool est considéré comme l’apanage des hommes... Je ne connais pas de meilleurs point de départ pour toute étude sociologique ou anthropologique que les placards de la cuisine. La bouffe et la boisson ont fait et défait des empires (d’ailleurs à ce sujet je vous conseille le magnifique livre de Paul Ariès, "une histoire politique de l’alimentation").

Sur tous les continents, en tous les endroits de la ligne du temps, derrière les alambics, au dessus des cuves de brassage, dans les caves de maturation, on trouve des femmes, qui créent, inventent, affinent, affûtent

Devoir de mémoire

Et si on étudiait un peu mieux l’histoire de nos assiettes et de nos chopines, les femmes auraient tôt fait de descendre dans la rue pour réclamer que devoir de mémoire soit fait à leur implication dans le développement de l’art délicat du brassage, de la de la vinification et de la distillation. Faut-il rappeler que c’est à Madame Barbe Ponsardin, Veuve Cliquot, qu’on doit la plupart des inventions qui ont transformé le champagne en fleuron français ? Que ce sont des femmes de la trempe de Bessie Williamson qui ont sauvé l’industrie du whisky pendant la Seconde guerre mondiale ?

Qui se souvient encore que de sa création à sa consommation, et jusqu’à son incarnation divine, la bière est définitivement une affaire de femmes ? Qu’elle est créée en -8000 par les prêtresses sumériennes adoratrices de la déesse Ninkasi, qu’au Moyen-âge le brassage et la vente de bière est le seul commerce autorisé aux femmes veuves et célibataires, leur permettant ainsi de gagner leur autonomie financière et d’acquérir le respect et la popularité au sein de leur communauté (et de ne pas finir au bûcher pour suspicion de sorcellerie) ?

Qui se souvient que l’alambic et le bain-marie ont été inventés par Maria la Juive, première alchimiste connue ? Sur tous les continents, en tous les endroits de la ligne du temps, derrière les alambics, au dessus des cuves de brassage, dans les caves de maturation, on trouve des femmes, qui créent, inventent, affinent, affûtent.

Il aura suffi d’un plan de relance de la natalité et de quelques décennie d’abrutissement publicitaire pour transformer la Veuve Cliquot en Betty Draper, pour nous faire croire que l’alcool, de sa conception à sa consommation en passant par son commerce (le nerf de la guerre), est une affaire de bonhomme.

Un symbole puissant

Quand il est bien fait, l’alcool, sous toutes ses formes est à la fois un art, un métier, une monnaie, un luxe, un modificateur de perception, et un plaisir. Bref, l’alcool est un symbole puissant, sans doute la 3e plus grande découverte de l’homme après le feu et le fer. Avec un enjeu d’une telle envergure, pas étonnant que certains aient voulu se saisir du butin et interdire aux copines l’accès au bar.

►►► A lire : Femmes et alcool: une longue histoire de stéréotypes