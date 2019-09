Un siècle de littérature passé au crible: les femmes sont sexy et les hommes, courageux

Une analyse de Sophie Leclère, docteure en Histoire

Lors du G7 tenu à Biarritz en août 2019, Jair Bolsonaro trouvait de bon ton de commenter le physique de Brigitte Macron plutôt que de trouver des solutions pour éviter que l’Amazonie ne s’envole en fumée. Il n’a pas fallu longtemps pour que les Brésiliens ne s’excusent du fait que leur président réduisait alors la première dame de France à son physique. Le langage importe, ses usages également. La façon dont on qualifie les personnes et qu’on mentionne leurs comportements n’est pas anodin et ne manque jamais de marquer les esprits. De nombreuses études et recherches - généralement menées par les linguistes et sociolinguistes - avancent que les stéréotypes et biais de genre sont principalement transmis par le langage : les films, séries et discours politiques, mais aussi les divers types d’écrits littéraires.

C’est en tout cas ce qui a encore été récemment pointé dans une étude menée par une équipe d’informaticien·nes de l’Université de Copenhague en collaboration avec une équipe de chercheur·es américain·es. L’originalité de leur démarche réside dans le fait que l’étude a été pilotée dans un centre de recherche en informatique et que l’analyse a ainsi pu être menée sur une très (très) grande quantité de mots.

Les équipes ont en effet analysé le langage, et en particulier l’usage des verbes et des qualificatifs, dans plusieurs millions d’ouvrages. Elles révèlent une claire asymétrie entre les adjectifs associés aux femmes et ceux utilisés pour dépeindre les hommes. L’étude vise également à mettre en évidence l’influence de ces associations sur le développement de nouvelles technologies liées à l’intelligence artificielle.

Un siècle de littérature passé au crible

L’équipe de recherche a ainsi analysé le contenu de plus de 3 millions d’ouvrages publiés en anglais entre 1900 et 2008, tous genres littéraires confondus, ce qui représente environ 11 milliards de mots (excusez du peu).

Dans ce large échantillon, l’équipe a fait la différence entre les adjectifs positifs, négatifs et neutres. La distinction "hommes-femmes" a quant à elle été réalisée sur la base du genre naturel du mot ("fille", "actrice" ou "mari", "homme"). Cette distinction a rapidement confirmé ce qui avait déjà été démontré précédemment : les mentions et noms attribués au genre masculin sont majoritaires, contribuant ainsi à une nette invisibilisation des femmes et du genre féminin.

L’étude révèle que les hommes sont qualifiés selon leurs actions, leur comportement, leurs qualités personnelles, et dans une mesure nettement moindre, selon leur physique. Les adjectifs masculins sont également liés à une forme de virtuosité, quand les adjectifs féminins sont plus frivoles, en lien avec leur physique et relèvent du registre des émotions. Les femmes sont donc "belles", "sexy", voire "délicieuses" (le charmant "exquisite" en VO) quand les hommes sont eux "forts", "courageux" et même "prodigieux". En bref, Monsieur envoie la gomme pendant que Madame se pomponne. Comme si ça ne suffisait pas, la professeure Isabelle Augenstein (Université de Copenhague) souligne en outre que si les adjectifs positifs ou neutres relatifs au corps et à l'apparence physique sont deux fois plus susceptibles d'être attribués aux femmes, les adjectifs négatifs le sont quant à eux, cinq fois plus.

La modélisation issue de cette étude a néanmoins ses limites parce qu’elle est avant tout quantitative et statistique et ne porte pas sur une analyse qualitative des ouvrages (genre littéraire, auteurs, périodes de publication). Elle n’est de ce fait pas susceptible de démontrer une évolution dans le temps ni une différence de traitement selon la nature de l’ouvrage (fiction, non-fiction, littérature jeunesse, par exemple).

Poids des mots et intelligence artificielle

Si l’étude se présente donc comme une expérience nécessitant des approfondissements, elle met en évidence des liens clairs avec les conclusions d’études menées en linguistique et sociolinguistique. Des études précédentes avaient en effet déjà montré que l’adjectif "brillant", par exemple, était davantage utilisé pour qualifier les professeurs, que les professeures. Les associations de mots jouent un rôle essentiel, comme cela a été illustré récemment, à propos des professions scientifiques, associées aux hommes. La notion de langage genré prend ici tout son sens et les associations stéréotypées peuvent avoir des implications inattendues, notamment concernant le développement des logiciels d’intelligence artificielle.

En effet, les algorithmes qui ont permis la collecte de données pour la création d’outils et applications en lien avec le langage (reconnaissance vocale, suggestions de mots) sont en réalité nourris par le matériel disponible en ligne. Et ce matériel est donc parsemé de biais langagiers qui véhiculent des stéréotypes de genre. C’est embêtant pour les suggestions que proposent nos smartphones, mais c’est surtout potentiellement discriminatoire quand on pense aux conséquences en lien avec le marché de l’emploi : "si le langage utilisé pour décrire les hommes et les femmes diffère, par exemple dans les recommandations des employé·es, cela risque d’influencer les octrois de postes dans les compagnies qui utilisent ces systèmes informatiques pour trier les candidatures", précise Isabelle Augenstein. L’un des objectifs de l’étude vise donc, sur le long terme, à neutraliser ces associations systématiques dans les nouvelles technologies.

"Les évolutions du langage accompagnent les évolutions sociales", précise Eliane Viennot, historienne de la littérature et farouche défenseuse du langage inclusif. Associer, dans la littérature et les logiciels informatiques, les femmes à leur apparence et les hommes à leur comportement peut avoir des conséquences parfois insoupçonnées qu’il convient de limiter. Tiens, et si, pour commencer, on arrêtait d’associer les petites filles à des jolies princesses, et les petits garçons à des preux chevaliers ?

Sophie Leclère est docteure en Histoire (ULB et Université Saint-Louis – Bruxelles), est chargée de projet à l’UCLouvain. Elle a créé le site www.what-sup.net, premier blog sur l’enseignement supérieur, la recherche et le doctorat en Fédération Wallonie-Bruxelles.

