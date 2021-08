Un parcours audio pour décoloniser l’ULB

Le Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations et ULB-Coopération viennent de lancer une visite guidée décoloniale de l’Université sous forme de podcast. Un résultat informatif, créatif et immersif. À vos casques audio !

À chaque coin de rue, des noms, des titres, des monuments racontent l’Histoire et forgent notre mémoire collective. Depuis des années, le Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations (CMCLCD) organise des visites de l’espace public. Leur but ? Ouvrir les yeux sur les enjeux que sous-tend cette mise en avant de certains personnages historiques, déconstruire le passé colonial et lutter contre les discriminations. Grande première, à présent, l’une de leurs visites est désormais disponible en ligne. Durant 1h30, les auditeurs et auditrices peuvent explorer neuf lieux emblématiques du campus du Solbosch, tout en saisissant leurs connexions avec l’histoire coloniale belge au Congo.

Autonomie et déconstruction

"Chaque année, l’ULB organise une journée de la coopération. En 2020, la thématique était la décolonisation. Dans ce cadre-là, j’avais proposé de faire une visite guidée du campus avec le collectif CMCLCD qui avait déjà préparé et construit un parcours à l’Université. C’est le confinement qui nous a donné l’idée de faire le podcast", explique Audrey Villance de l’ONG ULB-Coopération.

Le processus a été long et nourri de multiples réflexions. En effet, le collectif organise des visites aux quatre coins de Bruxelles depuis 2013, et ancrer le parcours sur la toile était une expérience inédite. "Pour chaque parcours, nous faisons des recherches historiques et scientifiques afin de rendre la visite la plus pertinente et objective possible. C’est clair que mettre tout le fruit de notre travail à disposition de tout le monde représentait un enjeu de taille, mais ainsi la visite est accessible au plus grand nombre. Désormais, chacun·e peut apprendre cette histoire-là, et ce à tout moment", commente Geneviève Kaninda, coordinatrice du CMCLCD.

Pendant une heure trente, les auditeurs et auditrices sont guidé·es par Thierno Aliou Balde et Gloria Mukolo. La visite est ponctuée par les slams poétiques et engagés de Joëlle Sambi, tandis que les beats du musicien StraZ rythment le pas. Ce sont les Studios Kimia qui ont assuré la réalisation du projet.

Entre passé et présent

"La déshumanisation ce n’est pas que le passé, c’est aussi aujourd’hui", introduit le podcast en faisant référence notamment aux violences policières. Tout au long de celui-ci, les personnes sont invitées à naviguer entre hier et aujourd’hui. À l’écoute, on découvre entre autres les liens entre les violences, les productions de savoirs et la légitimation du système colonial au travers de l’anthropologie, la botanique, la zoologie, la minéralogie….

L’espace public est sexiste et raciste. On y voit très peu les femmes, et quasi aucune femme noire ou africaine

"Le projet a posé beaucoup de questions et a soulevé de nombreux débats, on espère qu’il sera une porte d’entrée pour continuer le travail de mémoire au sein de l’institution", confie Audrey Villance. Concernant le visuel, l’équipe a d’ailleurs choisi une photo du médaillon de Léopold II qui était exposé dans le hall des bibliothèques et qui avait été tagué en 2018. "Depuis le médaillon a été retiré, mais nous ne savons pas où il se trouve", confie la coordinatrice de ULB-coopération.