"Un corps à soi" déconstruit les injonctions qui pèsent (encore) sur les corps féminins

"'Une chambre à soi', ouvrage étendard dont le titre se décline désormais de bien des façons - je n’y échappe pas puisque mon dernier livre s’intitule 'Un corps à soi'", déclare Camille Froidevaux-Metterie dans le récent ouvrage "Une bibliothèque féministe", faisant référence au livre de Virginia Woolf.

Dans le dernier livre de Camille Froidevaux-Metterie, il est donc question du corps des femmes. L’autrice évoque des pistes, des techniques, des propositions à mettre en œuvre afin de permettre aux femmes de se réapproprier leur corps qui continue aujourd’hui, et malgré les vagues féministes successives, à les définir au sein d’une société toujours patriarcale.

Les fondements de cette conception des corps féminins

Pour nous mettre en condition, elle retrace l’histoire de la perception du corps féminin depuis Aristote. Ce dernier a posé les fondements conceptuels de la condition doublement objectivée et aliénée du corps féminin qui a permis que s’enracine et se perpétue l’organisation patriarcale du monde. Cette ligne du temps éclairante permet, entre autre, de réaliser que le combat, nécessaire s’il en est, des féministes pour le droit à l’avortement et à la contraception dans les années 1970 a engendré un enfouissement des thématiques corporelles qui concernent les femmes au quotidien.

►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe

Aujourd’hui, "toute tentative de penser la matérialité sexuée de la corporéité féminine subi aussitôt l’accusation d’essentialiste". Pour dépasser cette théorie et sortir de l’ornière, elle convoque Simone de Beauvoir, mais aussi Iris Marion Young, Andrea Dworkin, Mona Chollet ou encore Luce Irigaray, appliquant ainsi sans les nommer les politiques de sources chères à Amandine Gay qui consistent à citer les chercheuses et autrices pour rendre femmage à leur travail et leur donner de la visibilité. Ainsi, elle adopte une perspective dans laquelle le corps n’est plus un problème à résoudre, un obstacle à surmonter, une charge dont il faut s’alléger mais bien un lieu à investir, à chérir et à choyer tout en pouvant ouvertement se revendiquer féministe.