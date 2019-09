UbizCabs, un Uber congolais au féminin

Internet, climatisation et même petits en-cas, voilà ce que vous pourrez trouver si vous vous baladez dans les rues de Kinshasa (en République Démocratique du Congo) et que vous décidez de prendre une voiture du groupe d'UbizCabs, une société de taxis hors du commun.

Un service de taxis bien spécial

Au-delà du fait que ces taxis ramènent les clients à l'endroit où ils le désirent, ce service a pour principal objectif de mettre en valeur le travail des femmes. En effet, en journée, tous les conducteurs de ces voitures sont exclusivement des femmes. Du jamais vu jusqu'à présent ! Le soir, par contre, pour des raisons de sécurité, ce sont des hommes qui prennent le relais.

L'autre ambition de cette société est de changer la vision des transports dans le pays. La taille énorme du Congo fait naître des situations un peu complexes : il est, d'une part, riche en ressources naturelles (charbon, diamant, cobalt, ..), et d'autre part il est difficile de contrôler un territoire aussi grand avec peu de moyen et des infrastructures qui sont défaillantes. Traverser le pays est un véritable parcours du combattant.

A Kinshasa notamment, il est effectivement très difficile de se déplacer en transport en commun. Les bus sont souvent pleins et la promiscuité, entre les femmes et les hommes, est quotidienne. Et comme les embouteillages sont légion dans cette grande mégalopole, cet inconfort peut durer une voire plusieurs heures. En ce qui concerne les taxis, beaucoup n'osent plus les prendre. Dans la capitale, il n'est pas rare de tomber sur des taxis qu'on surnomme " clandestins " : De nombreux clients ont déjà été victimes de vol ou encore de kidnapping par ces faux chauffeurs.

Plusieurs start-up essayent de trouver des solutions. Mais malheureusement, celles-ci se sont avérées assez coûteuses pour le Congolais lambda qui doit, la plupart du temps, prendre deux ou trois taxis pour se rendre à son travail.

Néanmoins, parmi toutes ces alternatives, UbizCabs arrive à tirer son épingle du jeu.

Et dès son lancement, on peut véritablement dire que l'idée d'avoir des femmes au volant a séduit de nombreux habitants. Notez toutefois qu'aucun paiement en cash n'est accepté. Le règlement de la course peut se faire soit à l'aide d'un smartphone soit par carte bancaire.

Une femme à l'origine de ce succès

Depuis février 2018, une quinzaine de femmes conduisent ces véhicules roses et gris. L'initiatrice de ce projet ambitieux est Patricia Nzolantima, fondatrice de Working Ladies : un magazine international qui met en avant des femmes actives qui se battent au quotidien afin d'atteindre leurs idéaux.

Cette working girl est elle-même issue d'une famille d'entrepreneurs. Depuis toute petite, elle a grandi avec ce désir d'entreprendre. Jeune adulte, elle a donc notamment réalisé des pâtisseries ou encore confectionner des robes destinées à la vente. Diplômée en Droit, et en Administration des Affaires, c'est en 2009 qu'elle fonde Exp-Communicart, l'une des premières agences de marketing en Afrique subsaharienne. Fervente militante pour l'entrepreneuriat féminin, son rêve, à elle, est qu'il y ait de plus en plus de PME dirigées par des femmes en République Démocratique du Congo. Patricia Nzolantima est en d'autres mots un vrai symbole de réussite et de persévérance.

Pour elle, il était de ce fait important de montrer que les femmes étaient également capables de conduire des voitures à l'instar des hommes. C'est ainsi qu'est né UbizCabs, ce service de taxis inédit.

Sous-représentation de la femme congolaise dans la société

Alors qu'elles représentent quasiment plus de 50% de la population, le manque de moyens financiers, le manque d'éducation et les mariages précoces font que les droits et les opinions des femmes en République Démocratique du Congo sont très peu pris en compte. La plupart du temps, elles sont cantonnées à un rôle de femme au foyer. Le Congo est encore aujourd'hui une société très patriarcale.

En tant que tremplin d’émancipation, UbizCabs a vocation de faire partie des solutions tant attendues pour donner à la femme la place qu'elle mérite au sein de la société congolaise.

Maria Bemba

