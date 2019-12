TULITU, la librairie féministe à Bruxelles. Au 55 rue de Flandres, entre les magasins de créateurs et les bars typiques du quartier “Sainte Cat’”, se niche un îlot de résistance : depuis 5 ans, Tulitu est LA librairie féministe à Bruxelles. Rencontres, dédicaces, ateliers, Tulitu a bien plus à offrir que son fonds d’ouvrages sélectionnés avec soin par Ariane Herman, co-fondatrice du lieu. Portrait croisé d’une libraire engagée dans sa caverne aux 8000 merveilles. Un après-midi de décembre, une file à la caisse et plusieurs flâneurs.ses qui s’affairent devant les rayons, il semblerait que l’on se soit passé le mot. Tulitu, c’est l’endroit de référence pour les cadeaux littéraires qui font mouche. Ariane relève le regard derrière sa paire de lunettes et sa frange noire. Je n’ai pas de peine à imaginer qu’elle a peut-être oublié notre rendez-vous. Il faut dire que son emploi du temps est déjà bien chargé. Pas question néanmoins de se presser avec les clients : la patronne papote, fait les emballages cadeaux et en profite pour glisser ces derniers coups de cœur du moment. Il y a pire comme endroit où attendre, j’en profite pour faire un tour mais suis heureusement interrompue avant d’avoir le temps de dépenser l’équivalent d’un salaire en BD en tout genre. “Excuse-moi, pendant les fêtes c’est la folie ici !” me lance mon interlocutrice, le souffle encore un peu court et le sourire aux lèvres. Une belle victoire pour celle à qui on ne prédisait pas un avenir aussi radieux : “Au début, c’était un projet qui sortait un peu de nulle part. Beaucoup de gens m’ont dit que j’allais me planter.” Cinq ans après, la librairie est toujours là et s’est fait un nom à Bruxelles et au-delà : “On reçoit de plus en plus de monde, notamment pour la section féministe que je dois réapprovisionner très régulièrement. Il y a même des hommes qui poussent la porte désormais, même si la grande majorité de ma clientèle reste féminine.” Et pour cause, Tulitu dispose de la section littérature féministe la mieux fournie de Bruxelles. Mais ce n’est pas tout, son fonds s’appuie également sur de nombreux ouvrages LGBT et une offre pléthorique d’auteur.e.s québecois.e.s. ►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe.

Du Québec à Bruxelles TULITU, la librairie féministe à Bruxelles - © Tous droits réservés Le Québec, c’est dans l’ADN de la librairie. Avec un frère éditeur et une belle-sœur libraire dans la Belle Province, cela fait 20 ans qu’Ariane passe ses vacances au Québec. Ou plutôt passAIT, parce que ça, c’était avant d’ouvrir la librairie. À chaque fois, elle revenait avec une valise pleine de livres dont personne n’avait entendu parler ici. Et puis, le hasard des rencontres faisant, en 2009, Ariane rencontre à la Foire du Livre de Bruxelles celle qui deviendra son amie puis son associée. À l’époque, Dominique est libraire à Montréal et, ensemble, elles imaginent la librairie de leurs rêves. Un rêve qui se concrétisera 5 ans plus tard avec l’inauguration de Tulitu. Le deal ? Dominique reste à Bruxelles durant un an pour aider Ariane, la former, lui apprendre le métier de libraire. Aujourd’hui, seule capitaine à bord, Ariane poursuit son rêve, exactement là où elle l’avait imaginé, dans son ancien salon de coiffure : “Je suis une amoureuse de ma ville. Je l’aime plus que tout. C’est bien pour ça que j’ai travaillé pour la région bruxelloise pendant 25 ans. Et je voulais ouvrir non seulement à Bruxelles, mais exactement ici, nulle part ailleurs. Si mon proprio avait dit non, je ne sais pas comment j’aurais fait.” Du salon de coiffure, il ne reste plus grand-chose : “On voit encore les traces par terre. C’est là qu’on se faisait laver les cheveux” raconte Ariane, amusée. À la place des bacs s’étalent désormais des étagères en bois, le tout dans une ambiance de forêt boréale qui vous fait oublier que, dehors, le froid de l’hiver vous mord le visage.

“C’est en ouvrant la librairie que je me suis rendue compte que c’était important de dire que j’étais féministe.” TULITU, la librairie féministe à Bruxelles - © Tous droits réservés Mais il n’y a pas que l’ambiance qui réchauffe. Ce qui attise l’envie de pousser la porte de Tulitu, c’est l’engagement politique et poétique qui se dégage d’Ariane et de celles et ceux dont on fait, brièvement ou non, la connaissance entre ces murs. Un engagement de toujours et de tous les jours qu’il est important de (ré) affirmer, comme l’explique la libraire : “C’est en ouvrant la librairie que je me suis rendue compte que c’était important de dire qu’on était féministe. Je viens d’un milieu privilégié, très bienveillant. Dans mon entourage, personne n’allait me sortir des propos débiles sur les femmes. Ce n’est que plus tard que j’ai compris que ça n’allait pas de soi pour tout le monde. Et c’est ça qui est terrible.” Cet engagement, il passe aussi par le choix des ouvrages, question de feeling et de qualité bien sûr, mais pas que : “J’achète plus facilement des livres écrits par des femmes que par des hommes. Je fais plus confiance. Si je dois faire un choix parce que je ne peux pas tout prendre et que je n’ai pas la place, je choisirai toujours la femme plutôt que l’homme, c’est un critère comme un autre. Alors Ariane se bat, un atelier à la fois, un bouquin à la fois. Et certains laissent des traces indélébiles : “L’année passée, j’avais conseillé Sorcières de Mona Chollet à une jeune femme. Après les fêtes, elle est venue me remercier en me disant ‘ça m’a ouvert les yeux sur toute une série de choses. Du coup je l’ai fait lire à ma mère qui s’est aussi rendu compte de toute une série de choses. Puis on l’a fait lire à mon père et maintenant c’est un sujet dont on discute en famille.’”

Coups de cœur Parce que les livres sont faits pour être écornés, surlignés, partagés, échangés, j’en ai profité pour demander à Ariane ces quelques coups de cœur, du moment et de toujours. Voici ses réponses : Auteures favorites : Patti Smith, Lola Lafont et, bien sûr, Annie Ernaux. “Les gens qui veulent apprendre le français, je leur donne toujours du Annie Hernaux à lire parce que comme les phrases sont courtes, c’est facile à comprendre. Et puis c’est super touchant. Quand j’en file un à quelqu’un, toutes les semaines ils reviennent en chercher un autre. (rires)”

Ouvrages coups de cœur : L’Art de la Joie de Goliarda Sapienza “J’en ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C’est d’une tristesse sans fond. Quand elle a écrit ce livre, elle n’a trouvé aucun éditeur italien pour le publier, tellement c’était choquant pour les Italiens : ça parle de la condition de la femme en Sicile.” Ce qu’elles disent de Miriam Toews : sur une communauté de femmes mennonites en Bolivie, meurtries et qui oscillent entre colère et compassion. Une leçon de solidarité et quelques vérités essentielles sur l’amour, la famille, le couple et les rapports de force qui y règnent. Nafar de Mathilde Chapuis : un premier roman d’amour et d’exil qui raconte l’histoire d’un jeune syrien qui s’apprête à tenter la traversée du fleuve entre la Turquie et la Grèce.

Maisons d’édition incontournables : Cambourakis et notamment leur collection “Sorcières” Liana Levi En jeunesse : Talents Hauts et La Ville Brûle Allia, Zulma, Verdier, Gallmeister…

Les Grenades-RTBF est un projet soutenu par Alter-Egales (Fédération Wallonie Bruxelles) qui propose des contenus d’actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias.