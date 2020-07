"Trop" ou "Pas assez bien": les journalistes sont toujours jugées sur leurs tenues vestimentaires

"Thi Diem Quach s’est, pour la première fois, habillée correctement" : le 27 juillet 2020, sur Twitter, une journaliste de la RTBF était gratifiée de ce commentaire conclusif et triomphal. Avec malice, notre consœur (accusée, sur le réseau social, d’être "habillée comme un sac") a choisi de répondre à son "juge" par l’humour. Anecdotique, l’affaire ? Très loin s’en faut.

Plus qu’un passe-temps, force est de constater : c’est un infini gisement de travail qu’est devenu le fait de commenter, en public, la tenue et le comportement des femmes, en particulier si ces dernières œuvrent en politique ou dans les médias. Depuis des décennies, sans relâche, les ouvriers de la bienséance vestimentaire féminine se meuvent, creusent, suent, vocifèrent, argumentent, condamnent, brandissent une plume imbibée de bienséance, pendent haut et court femmes et jeunes filles, et ce, en particulier là où ils sont le mieux grisés de leur toute-puissance et là où ils sont le mieux orgueilleux de leur pourfenderesse virilité : j’ai nommé "LE réseau social".

Le string, plus extensible que la pensée élémentaire

Ainsi, aujourd’hui, en 2020, même si le fashion-grouillot accepte encore très péniblement que la femme porte la culotte, il semble, en revanche toujours qu’il lui soit insupportable que ladite culotte soit un string. Par string, entendez-moi bien, je ne parle pas exclusivement du mini-triangle de tissu couvrant le pubis et laissant les fesses nues ; non, par "string", je désigne tout ce qui paraît à d’aucuns "trop court", "trop décolleté", "trop moulant", "trop sexy", "trop moche", ou même (notez l’ironie) "trop masculin" ou "trop intellectuel". Oui, je le concède, le "string" est par nature un artefact vraiment très extensible, là où la réflexion élémentaire semble – elle – cruellement manquer de ces mêmes qualités.

Mais revenons à nos moutons, et en l’occurrence, à nos chemisiers : "Thi Diem Quach s’est, pour la première fois, habillée correctement". Voilà – on l’a dit - ce que, le 27 juillet 2020, un internaute ( se disant "spécialiste des médias", intéressé par tout, "du cadrage à la diction") nous tweete, sur le réseau social bleu à l’oiseau blanc.

C’était la première fois de ma vie que j’étais réduite à une chemise !

Contactée à la suite dudit tweet, voici la réaction de l’intéressée : "Je suis médiatisée depuis dix ans, en tant que journaliste, pour la RTBF. (…) Habituellement, je ne réponds pas à ce genre de tweet, mais là, celui-là, je me suis dit qu’il était tellement grotesque, acerbe, gratuit, méchant, sexiste, que je lui ai répondu. C’était la première fois de ma vie que j’étais réduite à une chemise ! Moi, je m’habille comme je le veux et je n’ai pas à me laisser insulter ! (…) Ce qui m’a motivée dans ma réponse ? La réflexion suivante : ce Twitto aurait-il fait la même remarque à un homme ? La réponse est – bien sûr – non !".