Toussaint: le deuil a-t-il un genre?

"Un enfant" vient de paraître aux éditions Grasset. Pauline Vergauwen et Francis Van de Woestyne témoignent de la douleur de la perte de leur jeune fils Victor, 13 ans, tombé du toit de leur maison.

Père et mère entremêlent par chapitre distinct le récit de leur vie d’après le jour fatal.

Comment mettre en mots le deuil le plus insupportable, le chagrin inextinguible : "je vis avec ta mort dans la peau" dit-elle p 193, "la douleur ne se partage pas" dit-il p 225. L’émotion et la solitude.

Parmi les extraits emblématiques, Francis écrit : "Je pense que les hommes sont faibles. Les femmes se montrent plus fortes. Les hommes ne sont pas armés pour traverser les drames. Les femmes, si" (p 17).

La souffrance, la peine vécues ne sont pas genrées mais le deuil et ses manifestations sociales oui, comme les rôles assignés.

Petit hommage aux parents survivants

Les hommes et les femmes face au deuil de l’enfant

Lorsque Francis van de Woestyne exprime sa douleur, lorsqu’il pleure, il contrevient aux stéréotypes encore très présents dans les discours de conseil produits autour du deuil vécu conjointement.

Ainsi sur ce site où l’on insiste sur la retenue de l’expression du chagrin chez l’homme:

C’est aussi quelque chose que son épouse doit comprendre : elle croit aider son compagnon en le faisant parler alors que, parfois, elle le plonge dans la confusion sans même s’en rendre compte. Il ne faut pas forcer un homme à parler. Ce n’est pas comme ça qu’un homme fonctionne. En revanche, il faut aussitôt lui ouvrir son cœur s’il commence à se confier.

De même, dans cette brochure en ligne qui assigne aux mères l’expression physique et les manifestations corporelles d’un deuil qu’elles verbalisent et partagent tandis que les pères, solitaires et taiseux, se voient confier la gestion administrative, cérémoniale et sociale d’un deuil étouffé et privé de mots (ce à quoi contrevient encore le récit de Un enfant où Pauline assume ce rôle).

Les femmes sont blessées physiquement et psychiquement; elles vivent intensément leur souffrance à tous les niveaux de leur être. Elles intériorisent la mort de leur enfant par les émotions. Souvent, elles s’autorisent à pleurer. Elles ressentent le besoin de se confier, de mettre des mots sur ce qu’elles vivent. Elles recherchent activement du soutien.

Généralement, les papas vivent le deuil d’une façon plus solitaire. Ils se réfugient dans l’action. Ils soutiennent leur femme ou leur compagne. Guidés par leur intellect, ils gèrent les décisions à prendre, s’occupent des aspects administratifs, contactent si nécessaire les pompes funèbres et organisent une cérémonie d’adieu. Ils se sentent parfois démunis face aux expressions émotionnelles de leur femme. Très vite, ils retournent au travail. Souvent, ils étouffent leur chagrin puisque la société ne reconnaît pas leur deuil et leur souffrance.

Dès lors, on ne doit pas s’étonner que, sur certains sites de partage de douleur de deuil, on trouve plus de témoignages de femmes que d’hommes. Ou que des enquêtes confirment cette répartition du désarroi émotionnel des femmes et d’un deuil visibilisé et du deuil masculin orienté vers l’action mais paradoxalement silencieux et intérieur.

Ces stéréotypes, qui par force fonctionnent comme des suggestions injonctives, rejoignent des figures ancestrales du chagrin, de la douleur et du deuil qui sont genrées. J’en envisagerai trois : les pleureuses, la mater dolorosa et la mère courage avant de revenir au dépassement de genre par le partage de la souffrance.

Une figure historique et collective du chagrin : les pleureuses

"Il faut souligner que les pleureuses et les cris d’enterrements sont unanimement présentés (par les contemporains d’abord, les ethnologues, anthropologues et historiens ensuite) comme une pratique exclusivement féminine, ce qui se vérifie en tous temps et lieux. Au XIXe siècle, certains auteurs soulignent le contraste entre ces comportements et la réserve qu’étaient tenus d’observer les hommes"

Au commencement, il y avait les pleureuses. Des femmes entouraient la naissance, les accoucheuses. Pour la mort, il y avait les pleureuses. Parmi ces femmes, certaines étaient proches de la famille et d’autres, venues de l’extérieur, étaient rémunérées. Elles étaient issues des classes populaires et pratiquaient un art, une rhétorique qui opposait au silence de la mort des cris, du bruit, des psalmodies, des comportements physiques – se jeter au sol pour s’y contorsionner, par exemple – qualifiés d’hystériques.

Certes, des pleureurs sont mentionnés ci et là mais ils sont présentés de façon individuelle, sans rôle social : Personne dont le comportement affligé peut faire croire qu'il est proche du défunt. Larme-à-l’œil ? Mais il est pleureur à la Madeleine. Il suit les enterrements de première classe. Je me crois morte toutes les fois qu'il me regarde (MAUPASS., Contes et nouv., t.2, Yvette, 1884, p.500).

La mater dolorosa

La mater dolorosa n’est pas à proprement parler la mère en deuil mais la mère en douleur, la mère éplorée. Elle a fait l’objet de représentations nombreuses et multiples, c’est une figure tragique dont l’une des représentantes antiques est Andromaque dont le fils Astyanax est condamné à être jeté des tours de la ville de Troie : " ô mon enfant, mon unique trésor, / tu vas mourir de la main de nos ennemis, / abandonnant ta mère infortunée. ", s’exclame Andromaque en entendant la sentence (v. 725-755).

L’origine de l’expression se situe au XIIIe siècle (dans le cantique Stabat mater - " la mère se tenait debout " - mais ne se lexicalise qu’au XIXe et Mater dolorosa désigne alors la " Vierge au pied de la croix ou soutenant son fils mort "). L’expression est parfois utilisée de façon négative aujourd’hui en amoindrissant le sens initial tout en confirmant l’usage genré de l’expression : ainsi, Ségolène Royal nous rejouera la grande scène de la femme bafouée. Elle n’est jamais si bonne que dans son rôle de Mater dolorosa, victime de l’indécrottable machisme des politiques…

La version masculine de l’expression existe (j’ignore quand elle est apparue, sur le Net, cela semble plutôt récent, en atteste l’ouvrage scientifique et historique de Ellie Hanson en 1997, parallèlement sans doute à un usage oral) et renvoie au sens premier de douleur : un article consacré à l’ouvrage de Pierre Jourde, Winter is coming, sorti en 2017 et qui raconte le deuil de son fils de 2 ans mort d’un cancer s’intitule Pierre Jourde Pater dolorosa. Autre mention : Pater dolorosa est un ouvrage de Jérémie Szpirglas paru en 2019 relatant comment un père (c’est narré de son point de vue) et sa famille sont confrontés à l’IVG et au deuil périnatal.

La mère courage

" Elle fait du commerce pour être une bonne mère, mais ne peut être une bonne mère en faisant du commerce "

Le personnage issu de la pièce éponyme de Bertolt Brecht (1941) est fictif mais évoque aujourd’hui en miroir les mères en temps de guerre et leur combat de survie familiale. Mère courage parcourt les champs de bataille pour gagner de l’argent avec le commerce de tout ce qu’il est possible de vendre et d’acheter. Ce commerce, elle le pratique envers et contre tout et même si la guerre lui enlève ses enfants. Figure écartelée entre sa progéniture et ses affaires. On ne profite pas de la guerre sans payer son tribut. Mère courage sauve sa peau, pas celle de ses enfants. La pièce est philosophique et politique. L’expression Père courage ne réfère pas spécifiquement à des hommes en situation de deuil mais à des pères livrés à eux-mêmes assumant seuls la vie de famille et l’éducation des enfants.

Retour aux témoignages de deuil

Le vaste corpus des parents endeuillés, ayant perdu un ou des enfants, est traditionnellement illustré par Victor Hugo et Stéphane Mallarmé, c’est-à-dire par des hommes. Pourtant, des femmes ont écrit leur peine à la même époque : la poétesse Marie Victoire Babois, méconnue du grand public, connut le succès avec son Élégie sur la mort de sa fille âgée de cinq ans.

Ma fille dans mes bras revient mourir encore

La nuit sourde à mes cris emporte un songe vain

et replonge en fuyant le poignard dans mon sein

Le stéréotype de l’homme réservé et solitaire dans la douleur et l’expression du deuil se retrouve dans certaines critiques de lecteurs/lectrices qui insistent sur la pudeur, la retenue du père décrivant les derniers mois de son fils (Pierre Jourde) ; " l’infinie pudeur " aussi pour Michel Rostaing et son récit couronné par le prix Goncourt du premier roman en 2011, Le fils, alors que pour Sophie Daull, autrice de Camille mon envolée, on pointe plutôt l’impudeur : " Elle raconte tout, l'horreur, l'absurde, confie ses pensées les plus secrètes ". Pourtant, Rostaing, en adoptant le " je " de Lion, son fils, décrit de façon très émotionnelle le chagrin du père lorsqu’il porte au lavoir la couette de son fils empreinte de l’odeur de l’ado mort :

Le onzième jour après ma mort, Papa est allé porter ma couette à la teinturerie. Monter la rue du Couédic, les bras chargés de ma literie, le nez dedans. Il se dit qu'il renifle mon odeur. En fait, ça pue, je ne les avais jamais fait laver ces draps ni cette couette. Ça ne le choque plus. Au contraire : subsiste encore quelque chose de moi dans les replis blancs qu'il porte à la teinturerie comme on porterait le saint sacrement. Papa pleure le nez dans le coton.

Dans la littérature contemporaine, les exemples foisonnent et brisent d’une certaine façon le silence d’une société qui continue à vouloir passer vite outre la mort, la mère qui écrit sur la mort de sa/ses filles (Anne-Marie Revol, Nos étoiles ont filé) ou de son fils (Camille Laurens, Philippe), le père sur le décès de sa fille (Philippe Delaroche, La gloire d’Inès) ou de son fils (Raymond Jean, L.) et le couple, duo funéraire, comme Patrick et Véronique Poivre d’Arvor, dont la fille anorexique s’est suicidée et qui lui ont consacré, chacun, des ouvrages : lui, Lettres à l’absente (1993), Elle n’était pas d’ici (1995) et elle, A Solenn (2006), eux qui avaient déjà perdu deux enfants, Thipaine d’une mort subite et Garance morte née.

Une façon de continuer à vivre, créer une association pour lutter et aider les anorexiques pour Patrick et Véronique (La maison de Solenn) ou un prix de la littérature jeunesse – le prix Victor – pour Pauline Vergauwen et Francis Van de Woestyne, la littérature envers et malgré tout.

Au-delà du genre.

Laurence Rosier est licenciée et docteure en philosophie et lettres. Elle est professeure de linguistique, d’analyse du discours et de didactique du français à l’Université Libre de Bruxelles

" Les Grenades-RTBF" est un projet soutenu par Alter-Egales (Fédération Wallonie Bruxelles) qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias.