Sylvie Lausberg : " Les femmes ont toujours peur de parler de leur IVG, cela doit changer maintenant ! "

La proposition de loi sur la dépénalisation de l’avortement a été approuvée en deuxième lecture en commission de la Justice par 10 voix contre 6 ce vendredi 20 décembre. Une majorité PS, MR, Ecolo, Groen, PTB et sp.a ont soutenu le texte. La N-VA, le Vlaams Belang et le CD & V s’y sont opposés. Cette deuxième lecture a eu lieu à la demande du CD & V.

Le texte vise à adapter la loi de 1990 à l’évolution de la société, et notamment répondre au problème des quelque 500 femmes qui chaque année vont avorter à l’étranger. Il porte à 18 semaines le délai dans lequel une interruption volontaire peut être pratiquée au lieu de 12 semaines actuellement. L’IVG est en outre complètement dépénalisée et le délai de réflexion est réduit de 6 jours à 48 heures.

La proposition de loi passe désormais à la Chambre. Le CD & V a déjà fait savoir qu’il demanderait l’avis du Conseil d’Etat, ce qui reporterait le vote d’un mois.

Trois questions sur ce sujet à Sylvie Lausberg, présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique (CFFB).

En quoi cette proposition de loi constitue-t-elle une vraie avancée ?

C’est une réelle avancée car elle met les femmes au cœur du dispositif, toutes les femmes, quelle que soit leur situation, et ce jusqu’à 18 semaines de grossesse. Cela veut dire qu’on sort d’un système stigmatisant qui pénalise les femmes et les médecins et que l’on envisage la volonté d’interrompre une grossesse comme un acte déterminé uniquement par la décision des femmes concernées. Beaucoup se posent la question de savoir pourquoi l’autoriser jusqu’à 18 semaines mais personne ne se pose la question de savoir quelles sont les motivations qui poussent des femmes à interrompre leur grossesse à ce stade. Ce sont des femmes qui ont, pour la plupart, découvert tardivement leur grossesse pour toutes sortes de raisons ou qui ont vécu depuis leur début de grossesse des situations de vie très problématiques, en ce compris de la violence de la part de leur partenaire. Personne n’en parle car on ne fait pas d’études à ce sujet en Belgique, pourtant les études en France et ailleurs démontrent que la grossesse est un moment à risque pour les femmes, avec ce soit une aggravation soit le déclenchement de violences. Cette proposition de loi sera une étape décisive dans la prise en compte des situations de vie de femmes. Elle met également fin aux peines de prison pour les médecins. Il faut savoir que c’est la seule loi en Belgique qui inscrit dans le corps même du texte des sanctions pénales ; toutes les autres lois de ce type font référence à l’arsenal pénal compris déjà dans le code, que ce soit le code pénal ou le code de déontologie médicale. C’était une volonté des opposants à l’IVG en 1990, de limiter l’IVG en décourageant les femmes d’avoir recours à celle-ci et également de faire peur aux femmes et aux médecins par le biais de sanctions pénales détaillées dans la loi.

Avez-vous constaté des résistances lors des débats à ce sujet ? De la part de qui ?

Les discussions ont permis de mettre en évidence la force des opposants à l’IVG en Belgique. Il y a eu un recours au Conseil d’État contre la loi de 2018 et depuis les discussions de 2019, il y a une alliance des partis chrétiens, surtout le CD & V avec la N-VA et le Vlaams Belang. Ce n’est pas étonnant que le CD & V demande l’avis du Conseil d’État mais c’est très inquiétant qu’il s’allie, ainsi que la N-VA, à un parti d’extrême droite totalement misogyne ; depuis la loi de 1990, le VB n’a en effet pas cessé de déposer des propositions de loi pour recriminaliser l’IVG. Ceux qui critiquent le texte en réalité sont des opposants au droit des femmes à décider si elles veulent ou non être mère, avec qui et quand. C’est le grand enseignement de ces débats.

Comment le CFFB s’est-il positionné sur ce sujet ?

Depuis 2016, le Conseil des femmes a soutenu les propositions de loi pour assouplir les conditions et pour supprimer les sanctions. Notre campagne "maman si je veux quand je veux comme je veux" n’a pas cessé depuis, car nous souhaitons mettre l’accent sur le fait qu’une femme qui recourt à l’IVG n’est ni une mauvaise femme, ni une mauvaise mère, c’est une femme qui veut simplement décider de son avenir. En juin 2018, nous avons pris la parole en commission Justice pour détailler nos revendications. La proposition de loi actuelle les rejoint et nous espérons vivement qu’il y aura enfin en Belgique une légalisation de l’interruption volontaire de grossesse et un respect des femmes qui, jusqu’à présent, fait défaut car les femmes ont peur d’en parler, les femmes se sentent jugées et elles ont l’impression de commettre une faute. Cela doit changer, maintenant !

Les Grenades-RTBF est un projet soutenu par Alter-Egales (Fédération Wallonie Bruxelles) qui propose des contenus d’actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias.