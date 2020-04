Sur internet, le harcèlement s’accentue aussi avec le confinement

c’est quoi cette mode des comptes “ficha” sur Snap et Télegram basé sur du Revenge Porn, les gars vous avez quel âge pour afficher des filles ?????

Vous m’écœurez réellement.



Les filles qui en sont victimes, se sentent mal et qui ne savent pas quoi faire, mes DM sont ouvert — ???????????????????? (@_omayaaaa_) April 18, 2020

Des gestes graves qui ont des conséquences “J’ai beaucoup pleuré, j’ai même pris des médicaments. Je ne voulais plus me réveiller. Je ne sais pas comment l’expliquer. Je ne voulais pas mourir, mais je voulais être inconsciente. Pour ne plus avoir à vivre tout ça”, explique Sonia au site StreetPress. Au Havre, une jeune fille de 16 ans est morte après s’être défenestrée ce mercredi 1er avril. “Elle a été victime de harcèlement sur YouTube, Snapchat et TikTok, j’en suis certaine. Des photos ont circulé. Je sais bien qu’elle n’est pas la seule à avoir vécu ça. C’est tombé sur nous”, a expliqué la maman de l’adolescente au site local d’infos Actu76. Pour les victimes, le confinement n’aide certainement pas Selon une étude de 2017 portant sur 66 victimes de revenge porn, 22% des victimes déclarent que leurs performances au travail ont été altérées; 12% ont changé d’emploi et 5% ont été licenciées ou rétrogradées; pour 38% les relations avec la famille et les amis se sont détériorées; 65% des personnes ont déclaré souffrir de nervosité et d’anxiété; 40% d’entre elles ont eu des troubles du sommeil. ►►► Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n’hésitez pas à vous inscrire ici Concernant les actions entreprises, 10% d’entre elles ont signalé leur cas à la police; 33% ont modifié leur comportement sur les réseaux sociaux; 33% ont changé leur numéro de téléphone; 10% ont contacté l’agresseur pour lui demander de mettre fin au harcèlement et 8% ont changé d’apparence pour ne pas être reconnues. Ennui et sexisme Le revenge porn existait avant le confinement, mais le fait que nous passions plus de temps sur nos ordinateurs le favoriserait “Nous avons très nettement vu cette thématique resurgir depuis le confinement. Malheureusement, quand les gens s’ennuient, ça les occupe beaucoup de nuire aux autres”, a précisé au journal Le Monde Justine Atlan, directrice générale de l’association française e-Enfance qui gère la plateforme anonyme et gratuite d’aide aux victimes de harcèlement Netécoute. 65% des victimes de revenge porn ont déclaré souffrir de nervosité et d’anxiété; 40% d’entre elles ont eu des troubles du sommeil Pour les victimes, le confinement n’aide certainement pas. L’avocate française Rachel-Flore Pardo, qui accompagne bénévolement les femmes victimes de violences durant le confinement, identifie un triple effet amplificateur de cyber-harcèlement: “Plus d’images sont diffusées, plus d’audience sur internet et des victimes isolées”, résume-t-elle. Le sexisme entre également en jeu car il s’agit essentiellement de “mettre la honte aux femmes”, jugées “trop faciles”. Une critique de la sexualité féminine qui n’a pas d’équivalent pour les hommes hétérosexuels. “Ce qui me dérange le plus, c’est que les réseaux sociaux soient utilisés comme des outils de domination par les garçons et les hommes en cette période de confinement”, souligne Shanley qui traque les comptes fisha pour les faire fermer.

Shanley a 21 ans et elle est révoltée. Depuis le début du confinement, de plus en plus d'images de filles dénudées circulent sur les réseaux sociaux sans leur consentement. Avec d'autres, elle traque jour et nuit les groupes de "revenge porn". Elle nous raconte son combat pic.twitter.com/gIdQwb8O9i — Konbini techno (@konbinitechno) April 9, 2020

“Gardez une preuve de chaque insulte” Selon Amnesty International, une femme sur quatre a déjà été victime de violences, intimidations ou manipulations de données sur internet. “Sécurisez vos comptes et communications : changez maintenant vos mots de passe qui comprennent votre nom et date de naissance ! Pour plus de facilité, utilisez un gestionnaire de mot de passe comme LastPass. Evitez le revenge porn : si vous envoyez des sextos ou autre, utilisez des applications comme Disckreet (où votre partenaire aura besoin de votre autorisation pour voir la photo) ou Confide (qui empêche de prendre des captures d'écran). Gardez une preuve de chaque insulte, chaque intimidation”, explique Manon Brulard, spécialiste des nouvelles technologies et membre de l’association Open Knowledge Belgium.

[THREAD]

Alors que nos vies se déroulent presque à 100% en ligne pendant le confinement, la sécurité devient une histoire de #cybersécurité.

Petit thread sur quelques trucs à mettre en place — Manon Brulard (@BrulardManon) April 20, 2020

En Belgique, une loi contre le revenge porn En Belgique, une proposition de loi qui sanctionne le renvenge porn a été adopté à l’unanimité ce jeudi 16 avril. Une circonstance aggravante est prévue quand il y a diffusion de telles images pour une intention méchante ou un intérêt économique. L'auteur risque une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans et une peine d'amende de 200 à 15.000 euros. La proposition prévoit une procédure de retrait ou de masquage des images par un référé en extrême urgence devant le président du tribunal de première instance. Six heures seraient alors laissées à l'auteur des images, le diffuseur ou l'opérateur télécom pour retirer ou masquer le contenu. Une autre procédure passerait par le procureur du roi qui peut déjà requérir le retrait d'images à caractère terroriste ou pédopornographique.

L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes sera un élément central dans la lutte contre le "revenge-porn", selon la loi. “L’Institut se réjouit de cette nouvelle compétence. Elle lui donne plus d’options pour combattre le phénomène de revenge-porn et pour soutenir les victimes”, se félicite Michel Pasteel, le directeur de l’Institut dans un communiqué. Il précise : “Le revenge porn est une violence genrée. Il affecte surtout les femmes qui représentent 80 à 90 % des victimes de ce phénomène. Les conséquences pour les victimes sont souvent désastreuses”.

Adoption de la loi sur le revenge porn, JT 17 avril Adoption de la loi sur le revenge porn - JT 19h30 - 17/04/2020 La chambre a adopté une proposition de loi qui sanctionne le "revenge porn", autrement dit la diffusion dans un but de vengeance de contenus sexuellement explicites. L'auteur risquera désormais jusqu'à cinq ans de prison et, nouveauté, le diffuseur risquera lui aussi des poursuites.

Des millions d'enfants sont exposés à des risques accrus alors que leur vie se déroule de plus en plus sur Internet en raison du confinement imposé dans le cadre de la pandémie de COVID-19. […] L'accroissement du temps passé en ligne et l'absence de structuration de celui-ci peuvent les exposer à des contenus potentiellement néfastes et violents, ainsi qu'à un plus grand risque de cyber-harcèlement", écrit ainsi l'Unicef.