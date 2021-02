Stéphanie Braquehais : "Une vie sans alcool, c’est sortir de la petite boîte et s’envoler très loin"

Leur consommation est quotidienne, excessive, et ce qui était au départ un plaisir les fait glisser dans un processus de dépendance qui peut avoir des conséquences néfastes. Alors que la consommation excessive d’alcool chez les hommes est perçue comme une preuve de virilité et a donc une connotation "positive" voire "créative" à l’image de "l’artiste alcoolique" , elle est chez les femmes perçue comme négative et suscite une stigmatisation culturelle. Dans tous les cas, peu sont celles et ceux qui prennent la parole pour raconter leur histoire.

L’alcool est un lieu. Et j’ai choisi de ne plus y aller. (…) Suis-je alcoolique, grosse buveuse, fêtarde ? Le mot ‘alcoolique’ me terrifie, celui d’ ‘abstinente’ me fait penser à un couvent de bonne sœur. J’arrête l’alcool, pas le sexe. Alors, comment me définir dorénavant ?

Mêlant ressentis personnels, réactions de proches, données scientifiques et médicales, l’autrice cite notamment le psychiatre spécialiste des addictions, Laurent Karila. Dans son ouvrage L’alcoolisme au féminin, il affirme recevoir de plus en plus de femmes en consultation. Des femmes jeunes, ayant des postes à responsabilités et qui ont pris l’habitude de boire tous les jours après le travail, voire parfois à midi.

Je n’avais pas de raison particulière de m’interroger sur mon rapport à l’alcool : je ne buvais jamais seule et tout le monde dans mon entourage buvait autant que moi, si ce n’est plus. Or, la définition de l’alcoolique, c’est qu’il boit seul, c’est bien connu. D’ailleurs, on l’imagine homme, mal rasé, sans travail et au fond du trou

Elle prend donc la décision radicale de la mettre en place elle-même en s’informant, en écrivant et, elle l’avoue, en mangeant... beaucoup de chocolat. Ce qu’elle dénonce surtout, c’est l’opposition alcoolique/non alcoolique que nous propose la société. Celle-ci invisibilise un certain nombre de nuances dans la palette de gris et empêche de nombreuses personnes de s’interroger sur leur consommation d’alcool. Pour elle, la logique est la suivante : "Si je n’étais pas un gros déchet intoxiqué, c’est que je ne devais pas avoir de problème avec ma consommation".

Plusieurs fois dans l’ouvrage, vous évoquez le fait que vous avez beaucoup hésité à écrire Jour Zéro. Pourquoi ?

"Oui, je n’avais pas du tout envie d’être traitée d’alcoolique, je ne voulais pas que mon nom soit associé à ce mot putréfide empli de préjugés qui ne me correspondent pas. Mais je me suis dit que ça ne comptait pas car je croyais en la vérité de ce livre. Je me suis dit que je ne devais pas être la seule à penser cela. Non seulement il y a plein de preuves scientifiques, mais aussi de récits qui racontent la même chose. Il y a plein de gens qui vivent ce que moi je vis et c’est d’ailleurs pour ça que je me suis reconnue et que j’ai trouvé les mots. J’ai trouvé important d’aider peut-être d’autres personnes. Et puis parfois, on ne choisit pas ce qu’on écrit. J’étais sur autre chose, et ça revenait tout le temps, donc je l’ai fait."

Avez-vous eu l’impression d’être stigmatisée du fait d’arrêter de boire, en tant que femme ?

"La question qu'il faut se poser d’abord, c’est celle de notre conditionnement dans notre rapport à l’alcool. On est sans arrêt abreuvé (si je peux utiliser ce terme) de messages sur l’alcool et ce serait à nous de bien consommer. Mais moi, je ne connais pas de buveurs normaux."

Dans le rapport à l’alcool, même notre manière d’en parler elle révèle quelque chose des préjugés ancrés. Dès que je vois un titre avec alcoolisme au féminin, je ne lis même pas l’article

►►► A lire aussi : Femmes et alcool: une longue histoire de stéréotypes

La question est donc davantage celle de savoir pourquoi on boit ?

"C’est aussi ça que je tente de déconstruire dans Jour Zéro. Pourquoi boit-on, en tant que femme ? C’est pour répondre à des idéaux physiques et intellectuels. Quand on est une femme dans nos sociétés occidentales, il faut être brillante dans nos études, avoir une super carrière tout en ouvrant pas trop ta gueule, mais pas trop quand même pour ne pas complètement changer le système.

Mais par contre, il faut être une super bonne mère, il faut être une bonne épouse, mais pas trop traditionnelle. Il faut être mince, enfin, pas trop grosse parce que si tu es trop grosse, ça veut dire que tu ne prends pas soin de toi. Et c’est ça que je raconte dans Jour Zéro. Si je buvais, ce n’était pas parce que j’étais dépressive depuis que je suis née, c’est parce que je suis née dans une société qui m’a renvoyé des injonctions silencieuses.

Il y a sûrement beaucoup de femmes qui se réveillent plus tôt que moi, mais moi, je voulais absolument rentrer dans le moule. Et l’alcool me permettait d’étouffer toutes ces contradictions, toutes ces angoisses de ne pas être à la hauteur. Mais du coup, quand on ne boit plus, c’est super flippant. On se demande comment on va faire pour faire tenir tout ça, est-ce que ça va tenir ou est-ce qu’on va se planter ?"

Vous évoquez aussi énormément l’évolution dans la perception de votre corps.

"Il y a une réappropriation du corps qui se fait quand on arrête de boire de l’alcool. Tous ces trucs qu’on pensait être vrais et sur lesquels on a complètement appliqué sa vie, en fait, c’était pas vrai. Il y a un espace de liberté qui s’ouvre, tant dans son corps que dans son esprit. En tout cas, ça a été mon cas quand j’ai arrêté de boire.

Comment justifier le fait que je ne buvais plus d’alcool ? Allais-je me couper de tous mes amis du fait que je ne buvais plus ? Allais-je être ennuyeuse ? Allais-je mourir seule et vieille ? C’est ce miroir que l’on tend malgré nous quand on arrête de boire qui m’a alertée

Je me suis rendu compte que j’étais capable de parler à des gens que je ne connaissais pas, alors qu’avant, l’alcool me servait de béquille. Je me disais que je n’arriverais pas à parler, et puis je buvais un petit coup et ça allait. Quand on ne boit plus, on n’a plus d’autre choix que de compter sur soi. Et finalement, on se rend compte qu’il y a encore une personne à l’intérieur et qu’elle sait très bien faire. Alors oui, au début, on a très peur mais finalement, pour moi, c’est bien mieux sans alcool. Je ne fais pas le panégyrique d’être abstème, mais moi, je me suis rendu compte que je m’emprisonnais dans la consommation d’un produit."

Quelle place pour les personnes qui décident de ne pas boire ? Comment donner voix à ce discours non-médical ? Que faudrait-il faire sociétalement parlant pour évoquer l’arrêt de l’alcool autrement que via l’aspect d’un traitement médical ?

"Je pense que pour envisager de parler différemment de l’alcool, il faut d’abord comprendre notre conditionnement vis-à-vis de l’alcool. Et ça se passe à des niveaux différents. Ce que j’ai essayé de faire dans Jour Zéro, c’est à la fois de décortiquer ce rapport à l’alcool du point de vue de ce que ça fait dans le cerveau.

Pour ça, je me suis intéressée aux neurosciences, ce qui m’a pas mal déculpabilisée en me rendant compte qu’on était quand même beaucoup des composés chimiques et que nos émotions étaient forcément explicables scientifiquement et que ça fait quand même de nous des êtres humains. Ça m’a permis de prendre des distances par rapport à ces choses-là.

►►► Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n’hésitez pas à vous inscrire ici

Mais aussi socialement, sur le plan du marketing, du financement, tout ce que la société nous envoie aujourd’hui comme messages à la fois manifestes et subliminaux sur notre consommation d’alcool. Ça peut être la publicité, même s’il y a des lois restrictives, les séries télé où il y a un rapport complètement déréalisé de l’alcool, mais aussi dans nos rapports sociaux où c’est encore une autre chose.

Je me suis rendu compte que ce qui me faisait vraiment peur dans le fait d’arrêter, c’était moins d’arrêter et de me faire à d’autres habitudes que de me confronter à ce regard extérieur. Quels mots allais-je trouver pour expliquer ? Comment justifier le fait que je ne buvais plus d’alcool ? Allais-je me couper de tous mes amis du fait que je ne buvais plus ? Allais-je être ennuyeuse ? Allais-je mourir seule et vieille ? C’est ce miroir que l’on tend malgré nous quand on arrête de boire qui m’a alertée.

Dans le rapport à l’alcool, même notre manière d’en parler elle révèle quelque chose des préjugés ancrés. Dès que je vois un titre avec alcoolisme au féminin, je ne lis même pas l’article. Car je sais qu’il va y avoir les mots "honte", "tabou", tous les termes qui nous ramènent au même discours sur l’alcool. Et c’est tellement binaire que c’est pour ça qu’il y a plein de gens qui n’arrivent pas à se poser des questions sur leur consommation. Parce qu’ils ne veulent pas être enfermés dans ces qualificatifs. Et on arrive pas à en parler différemment."

On dit beaucoup que physiquement les femmes sont plus vulnérables à la consommation excessive d’alcool. Vous en pensez quoi ?

"La manière dont je l’aborde dans Jour Zéro, c’est quand j’évoque les trous noirs et que je dis que quand une femme à un trou noir, il arrive plus rapidement. Il y a quand même un rapport masse/poids/quantité absorbée qui fait que les femmes, de par leur gabarit souvent plus petit, tiennent moins bien l’alcool que les hommes. Il nous faut moins de shoots de vodka pour tomber par terre. Et du coup, c’est vrai les rapports de domination étant ce qu’ils sont, les femmes sont plus en danger qu’on s’en prenne à elle par rapport aux hommes qui ont plus tendance à être violents.

Il y a donc cet espèce de renversement aussi, car il y a un côté viril chez la femme dans son désir de vouloir boire autant pour se placer au même niveau. Cette envie d’affirmer ‘moi aussi, je peux descendre toutes les bières que je veux, moi aussi je peux draguer comme je veux, pourquoi est-ce que moi je me ferais traiter d’allumeuse et toi de Don Juan ?’ C’est quand même toujours la même chose. Et le fait de se désinhiber en tant que femme, c’est aussi oublier ces préjugés qui nous collent à la peau. Car je pensais que je pouvais les prendre à leur jeu, mais moi, je me sentais plus emprisonnée par ce jeu qu’autre chose. Je suis bien contente de l’avoir quitté."

July Robert est traductrice et autrice.

Si vous souhaitez contacter l’équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be.

Les Grenades-RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose des contenus d’actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias.