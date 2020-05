Sophie Fontanel: "On parle aux femmes avec un langage qui n’a plus lieu d’être"

La crise sanitaire provoque une perte de repères. En Tête à tête est une série de podcasts, de grands entretiens avec des femmes politique, sociologue, philosophe, ou autrice pour essayer de comprendre le séisme que nous traversons.

Retrouvez ici le premier podcast de cette série avec Christiane Taubira, femme politique et écrivaine.

EPISODE 4 : Sophie Fontanel

Pour cet épisode, c'est Sophie Fontanel, journaliste, écrivaine, icône d'Instagram aux 200.000 followers, qui s'est prêtée au jeu. Drôle, attachante et hors norme, elle dévoile dans son livre "Une apparition", les conséquences d'une décision intime : cesser d'enfouir ses cheveux blancs sous la teinture. Questionnement anecdotique ? On nous inonde de diktats beauté durant le confinement et Sophie Fontanelle, la bavarde originale au discours libre nous dit tout le mal qu'elle en pense.

Entretien mené par Safia Kessas.

Comment se passe votre confinement?

Je suis coincée dans un studio en Normandie avec mon frère et cela nous apporte une vie de famille comme lorsque nous étions enfants.

Le confinement n’est pas trop pesant pour vous alors ?

Quand on écrit, on vit déjà de toutes manières énormément chez soi et on doit parfois se forcer à sortir. Ce qui m’oppresse, c’est le fait d’être enfermée avec toujours un seul et même sujet quoi que l’on fasse. On est tous enfermés dans un système de pensée.

On ne laisse aucune liberté aux femmes

On parle des 10 commandements pour rester au top, ne pas se laisser aller, ne pas grossir, qu’est-ce que cela vous inspire ?

On parle aux femmes avec un langage qui n’a plus lieu d’être. Je pense que l’on nous coince entre des injections stupides comme, par exemple, couvrir ses racines et, en même temps, certaines féministes considèrent que, si toutes ces injonctions de beauté féminine pouvaient s’arrêter, ce serait le signe d’une libération des femmes. Pour moi, on n’est pas féministe parce qu’on laisse les poils sur ses jambes. On peut se mettre du rouge à lèvres pour se plaire.

On attend de la femme qu’elle soit désirable et qu’elle reste à sa place.

Si une femme décide de ne plus vouloir s’épiler les jambes, c’est horrible de lui dire qu’elle a tort. Cela dépend aussi de l’âge des femmes, les jeunes filles ont moins de modèles de raffinement. Mes modèles, ce sont des femmes susceptibles de plaire aux hommes tout en étant libres : Ava Gardner, Liz Taylor, Jeanne Moreau...

Il y a aussi un autre modèle que vous admirez beaucoup également, c’est Simone Signoret. C’est quand même plus compliqué pour elle ?

C’est vrai que, dès l’âge de 37 ans, on lui donnait des rôles de femmes plus âgées qu’elle ne l’était, elle. Si vous enlevez l’alcool et la cigarette qui l’ont fabriquée physiquement, elle s’est tout de même très bien débrouillée, elle a tourné des films tout au long de sa vie. Elle a eu une vie libre, une vie libre d’une femme qui se fichait qu’on la trouve désirable ou non.

Les questions que l’on se pose légitiment pour le statut des femmes, on ne se les pose pas pour les hommes. Avoir de la bedaine, les tempes grisonnantes, l’homme est libre par rapport à cela.

Oui, en effet, mais chez les hommes cela bouge aussi. On voit par exemple des vedettes masculines en interview télévisée dans un état de délabrement : prise de poids, pas de rasage, vieux sweat.... Mais, là où c’est complètement différent, c’est que l’homme, en tant qu’ours dans sa grotte, continue d’être une figure possible. Cela commence à me choquer que des hommes, passant à la télévision, s’autorisent à se montrer comme s’ils sortaient de leur lit.

J’ai le sentiment que vous avez une liberté vis-à-vis de vous-même qui est de l’ultraféminisme. Cela vous ennuie que je vous dise cela ?

Bien sûr que je suis féministe mais, aujourd’hui, quand on dit qu’on est féministe, cela veut dire qu’on est militante féministe et je ne le suis pas. En revanche, je suis une féministe très incarnée. Au lieu de militer, je fais des actions en fait. Quand j’ai décidé de cesser de colorer mes cheveux et qu’ils sont devenus blancs, les femmes teintes de mon âge avaient l’impression que je trahissais un secret, j’ai perdu des amis aussi parce qu’ils trouvaient cela affreux. Et on imagine que les femmes aux cheveux blancs n’ont pas de sexualité, c’est complètement fou. Et, si c’était le cas, pourquoi serait-il obligatoire d’avoir une sexualité ? L’injonction de savoir si je suis jeune ou non, cela m’est égal puisque, de toutes manières, on vieillit. L’injonction de savoir si on est désirable ou pas me casse les pieds. Il y a une véritable crise relationnelle entre les hommes et les femmes, les hommes vont plutôt vers les femmes plus jeunes.

Vous êtes une icône sur Instagram, vous avez 200.000 followers, une communauté un peu avant-gardiste, très engagée, qui a envie de vous ressembler.

Je représente pour ces personnes quelqu’un qui reste joyeux et tendre et je ne veux pas que l’on me dise que ce sont des qualités principalement féminines, cela existe chez d’autres personnes aussi. Mais c’est en effet très valorisé chez une femme. Est-ce que la façon d’aimer est pareille pour un homme et une femme ? Non parce qu’un homme doit accomplir ce que la société lui impose comme une performance. Je pense que beaucoup de nos inégalités viennent de là. Il faut déjà arriver à ce que les hommes éventuellement comprennent que l’on n’attend pas spécialement d’eux une performance.

La performance que l’on attend des femmes, c’est qu’elles ne se laissent pas aller. En laissant vos cheveux blancs visibles, vous avez rompu avec l’injonction liée à la jeunesse.

Dans le laisser aller, il y a le laisser vivre et voir ce que cela va donner. Mais il y aussi le fait par exemple de ne plus se laver.

Cette maladie frappe majoritairement les personnes âgées et, partout, on voit des débats sur les cheveux blancs. Le lien est obscène, on pense soi-disant avec amour à nos aînés tout en se disant "pourvu qu’on ne leur ressemble pas".

Le laisser aller pour les femmes, c’est accueillir à bras ouverts la mort, c’est cela se laisser aller.

A quel moment la femme a-t-elle le droit de vivre ? Quand elle est jeune, on considère que son consentement n’est pas éclairé. Quand elle a les cheveux blancs, quand elle vieillit, elle n’est plus désirable. On ne laisse aucune liberté aux femmes.

Ce culte de la jeunesse, on est en train de le payer aujourd’hui et cela nous oblige à avoir une réflexion sur ce qu’est la vieillesse et la place que l’on a dans la société, que l’on soit homme ou femme. Il y a un paradoxe entre ces publicités qui nous incitent à être belles, à être jeunes alors que nos aîné.e.s sont en train de mourir.

Cette maladie frappe majoritairement les personnes âgées et, partout, on voit des débats sur les cheveux blancs. Le lien est obscène, on pense soi-disant avec amour à nos aînés tout en se disant "pourvu qu’on ne leur ressemble pas". Je trouve qu’une personne âgée, c’est extrêmement beau. Les mains ridées de ma mère étaient très belles. La société a tellement fait en sorte que l’on ne s’occupe pas de nos vieux. Il y a une génération de gens tellement pris par le travail, quel que soit le milieu social, qu’ils ne peuvent pas s’occuper d’une personne âgée.

La société aujourd’hui est centrée de façon très importante sur le service et, dans les soins par exemple, il y a tout ce qui est sale, tout ce que l’on ne montre pas. Comment peut-on repenser cette société pour demain pour qu’elle soit plus juste avec nos aîné.e.s par exemple ?

Il y a beaucoup de familles qui, en ce moment, sont en train de perdre leurs aînés. Si cette épidémie continue pendant un ou deux ans, elle va vraiment décimer une génération. Je trouve cela épouvantable.

Et si vous aviez un choix culturel, un livre par exemple, que pourriez-vous conseiller ?

Une odeur de gingembre, l’histoire d’une femme plus ou moins enfermée un moment donné au Japon à attendre son amant. Et je regarde aussi sur itunes Chapeau Melon et Bottes de cuir, ma manière à moi de régresser. Je retourne à ces vieux feuilletons quand je suis un peu fragilisée.