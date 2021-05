Somos, le podcast qui met en lumière des jeunes transgenres - Les Grenades - 17/05/2021 Entre 1% à 3% de la population belge est transgenre. Cela représenterait en Belgique entre 25 000 à 75 000 jeunes en dessous de 19 ans. Pourtant, ils et elles sont invisibilisé.es. C’est d’ailleurs sur ce thème de l’invisible et de l’identité, dans le cadre des podcast Isola, que s’est inscrit Somos. Avec Laura Krsmanovic au son et Lydie Nesvadba à la photographie, Somos est un podcast imagé, à l’instar d’une POM (petite œuvre médiatique), qui donne la parole à des jeunes de Transkids qui sont transgenres, non-binaires ou créatif.ves sur le plan du genre. Le tout, monté sur une bande sonore du Motel.