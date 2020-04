"Sois belle et confinée" : la BD qui déride

Le confinement est propice à la nonchalance et au laisser-aller. Mais apparemment, même confinée, une femme se doit de rester séduisante. Dans une BD drôle, colorée et engagée publiée sur Instagram , la dessinatrice féministe Eve Cambreleng, connue sous le pseudo @aboutevie , illustre les diktats esthétiques imposés aux femmes en cette période de confinement.

La BD s’inspire des Grenades-RTBF

Pour les textes, la jeune et prometteuse dessinatrice française s’est inspirée de l’article Le rôle des femmes n’est pas de rester belles pendant le confinement rédigé par deux journalistes du média féministe de la RTBF Les Grenades. "Cet article de Safia Kessas et Sofia Cotsoglou a mis les mots exacts sur ce que je ressentais depuis le début de ce confinement", explique Eve Cambreleng. "Leurs phrases sur la "charge esthétique" sonnent tellement juste que j’ai tout de suite eu envie de les mettre en images".

La "charge esthétique", c’est le temps, l’énergie et l’argent que dépensent quotidiennement les femmes pour se rendre belles et désirables.

S’épiler les gambettes, camoufler ses cernes, se manucurer les ongles, colorer ses cheveux, porter un soutien-gorge, surveiller son poids, tous ces gestes alourdissent un peu plus la "charge mentale" dénoncée par la dessinatrice Emma dans sa célèbre BD "Fallait demander".

Confinement ou pas, les magazines féminins continuent à matraquer les femmes avec des diktats esthétiques complètement déconnectés. On ne compte plus les articles qui proposent des listes de conseils pour surveiller sa ligne. En plus d’être grossophobe, cette injonction à rester mince et séduisante en toutes circonstances est hyper culpabilisante.

C’est OK de ne pas s’épiler, c’est OK de ne pas faire du sport sur YouTube et c’est OK de prendre du poids.

"Profitons de ce cher confinement pour être un peu plus bienveillant.e.s et indulgent.e.s avec nous-même et les autres", conclut @aboutevie dans sa BD de huit planches drôle et tellement juste. Si certaines ont envie de faire du sport, soigner leurs cheveux et tester de nouvelles teintes de maquillage, c’est leur droit et c’est très bien. Le principal étant de pouvoir être soi-même en toutes circonstances et sans culpabiliser.

Si vous souhaitez contacter l’équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be

Les Grenades-RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose des contenus d’actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias.