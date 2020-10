Sexiste, le langage du vin?

C’est un article paru dans le San Francisco chronicle à l’origine, et repris en résumé sur CNews qui a mis le feu aux poudres. Esther Mobley y décrit pourquoi le langage du vin requiert le plus souvent un caractère sexiste, raciste et classiste.

Cet article a ensuite été repris par nombre de critiques vins masculins, et plus parlant encore par des sites comme Valeurs Actuelles, Français de souche ou boulevard Voltaire, publications qu’on ne peut décemment pas qualifier de progressistes.

Sur un certain forum du vin, c’est à l’appropriation culturelle qu’on crie arguant que "le vin est avant tout européen car né en Europe". La notion de géographie doit sembler bien lointaine à ces messieurs, l’Arménie et la Géorgie, reconnus comme les berceaux du vin se situant… en Asie Mineure.

Alors, sexiste ou pas, le langage du vin ? Indubitablement oui, et très probablement aussi classiste et raciste. Ce constat posé, doit-on pousser des cris d’orfraie, ou tenter d’en comprendre les mécanismes et d’y remédier en le rendant plus inclusif ? Tentons.

Le langage, une forme d‘oppression

"Trois siècles de recherche ont amplement démontré que le langage n'est pas statique, mais qu'il évolue en fonction de facteurs politiques, sociaux et culturels, et qu'il constitue par ailleurs un élément essentiel de notre identité sociale et culturelle, et de la représentation des rapports sociaux. Ainsi, l'emploi de terminologies sexistes doit être perçu comme une négation des transformations politiques, sociales et culturelles des sociétés du XXe siècle qui ont vu les femmes accéder au droit de vote, au droit de participer à la vie publique et de travailler."

C’est ce qu’on peut lire dans cette note d’Amnesty international recommandant d’utiliser un langage non sexiste en ce qui concerne les droits humains. Elle s’applique parfaitement au monde du vin : longtemps – et encore de nos jours – perçu comme un monde d’hommes, où les femmes sont absentes voire jouent des rôles très secondaires, le langage du vin est le reflet de ce rapport asymétrique entre hommes et femmes.

Alors bien sûr, le langage à lui seul n’explique pas toutes les inégalités : il ne fait que s’ajouter à d’autres facteurs qui additionnés conduisent à cette réalité.

Des petites mains à la réification

Les femmes sont présentes depuis toujours dans le monde du vin, mais de façon presque fantomatique. Une invisibilisation qui tient à un statut qu’elles ont longtemps occupé, celui de "petites mains".

Les femmes, si elles participaient aux travaux de la vigne, étaient dévolues à certains gestes, demandant de la précision ou que les hommes ne jugeaient pas dignes d’eux : épamprage, ébourgeonnage, sarmentage. Elles n’occupaient que très rarement des postes à temps plein, et comme les enfants, n’apparaissaient pas sur les registres au contraire des hommes ouvriers agricoles. Ne parlons même pas de la présence en cave, qui ne s’est normalisée que très récemment.

Ceci explique que le langage technique du vin s’est développé par et pour les hommes, les femmes n’étant pas présentes aux étapes clés du processus de fabrication (vinification, élevage et dégustation). L’argument selon lequel le langage du vin n’est pas sexiste car il met la femme (ou les courbes féminines) en valeur est justement ce qui prouve son sexisme intrinsèque.

On évoque la robe, la cuisse d’un vin – bien que ce terme tende à disparaitre de plus en plus – l’élégance ou la douceur des vins féminins, par opposition aux vins masculins, virils et puissants

En objectivant la femme, on lui donne une place tout à fait artificielle, censée être un hommage mais qui ne lui permet pas d’exister à armes égales avec les hommes. Elle est réifiée, réduite à l’état de chose, ou de fantasme, jamais actrice de son propre goût.

Le langage du vin, et la façon dont les femmes sont perçues, voire leur rôle dans le milieu du vin sont étrangement imbriqués. La littérature œnologique, se targuant de poésie, joue allégrement sur l’anthropomorphisme. On évoque la robe, la cuisse d’un vin – bien que ce terme tende à disparaitre de plus en plus – l’élégance ou la douceur des vins féminins, par opposition aux vins masculins, virils et puissants. Une comparaison qui ne rend service à aucun genre, en les enfermant dans des clichés abscons et limitants.

Qui a décrété qu’un homme ne pouvait pas être élégant, ou une femme puissante ? Certains crus eux-mêmes sont décrits comme masculins ou féminins et ces notions sont tellement ancrées dans l’apprentissage des sommeliers et sommelières qu’il est très difficile de faire accepter un changement, fut-il nécessaire.