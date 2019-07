Série d'été sur les femmes marquantes : Melli Beese, pionnière et pilote de l'air

Vous les connaissez moins. Retrouvez cet été, sur les Grenades, les destins incroyables de femmes qui ont marqué l'histoire, pirate, pilote ou rockeuse. Une série concoctée par Maïté Warland qui ouvre le bal avec Melli Beese, pour qui piloter était plus important que vivre.

Quand on parle de femmes et d’aviation, on pense souvent à Amélia Earhart. Pourtant une autre Amélie a fait beaucoup pour les femmes dans le domaine de l’aviation : Amélie " Melli " Beese.

Née en 1886, de riches parents, elle était douée dans tous les domaines. Ses premières amours la conduisent vers l’art. Amélie étudie la sculpture à l’Académie royale des Arts à Stockholm. C’est également en Suède qu’elle découvre une autre grande passion, celle qui deviendra la passion de sa vie : l’aviation. Elle dévore alors tous les récits et les écrits des frères Wright, elle en est certaine, elle deviendra pilote. De retour en Allemagne en 1910, elle décide de suivre des cours de pilotage.

Amélie fût la première femme en Allemagne à décrocher sa licence de pilote. Et ce ne fût pas sans mal : certains instructeurs ne voulaient pas lui donner cours et ses collègues étudiants n’ont eu de cesse de la saboter. Ils vidaient le carburant de son réservoir, desserraient les fils des commandes ou remplaçaient les bougies neuves par des défectueuses…

Elle faillit mourir plusieurs fois mais ne porta jamais plainte…

Mais " Melli " s’accroche. Le jour des examens, elle décide de se lever aux aurores, de réveiller son instructeur pour réaliser tous les exercices avant même que ses collègues aspirants pilotes ne soient levés. BINGO, elle obtint alors son brevet et se lance dans la construction d’avions.

►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe

"Voler est nécessaire. La vie non"

En 1912, Melli et son ami Charles Boutard lancent une école de pilotage ouverte aux femmes bien entendu. Ils ont énormément de projets… Dont celui de se marier. Melli prend alors la nationalité de son mari et devient française.

Parmi les projets du couple : la création d’un énorme avion bateau… Ils y mettent toutes leurs économies, le terminent et se préparent à le présenter lors d’un grand événement aéronautique. Mais nous sommes en 1914 et la guerre éclate. Melli et Charles sont arrêtés car " ennemis étrangers ", leur avion bateau fût détruit par les soldats allemands…

L’école de pilotage fut fermée, Charles interné par les autorités allemandes et Melli fût assignée à résidence…

A la fin de la guerre, Melli retourne dans son hangar et tente de reconstruire leur école de pilotage… Mais sans Charles, envoyé en France pour " collaboration " avec l’armée allemande.

La formation des forces aériennes ayant été interdite aux Allemands par le traité de Versailles de 1919, Melli ne put plus enseigner ou construire des avions. Charles fut libéré mais leur couple était brisé…

Le 21 décembre 1925, Melli se suicide de chagrin. Elle avait laissé une note : " Voler est nécessaire. La vie non ".

Comme pour beaucoup d’autres, les hommages arrivèrent après sa mort. Un parc porte son nom à Berlin, une usine porte son nom et la principale voie d’accès de l’aéroport de Berlin-Brandebourg a été baptisée Melli-Beese-Ring.