Sarkozy-Bruni: les grands hommes et les petites femmes

Il parait que la taille ne compte pas. Le dernier numéro de Paris Match fait mentir l’adage en choisissant en couverture une photo où Nicolas Sarkozy apparait bien plus grand que Carla Bruni alors que c’est l’inverse dans la vraie vie.

Paris Match réagit

Après de multiples réactions et détournements sur les réseaux sociaux, le journal a réagi en précisant: «Nicolas Sarkozy se trouvait […] sur une marche plus haute que celle de son épouse». Mais que faisait-il sur cette marche? Cette question se pose pour un autre couple médiatique: Charles et Diana. Le sociologue américain Philip N. Cohen avait ressorti sur Twitter en 2017 les photos officielles des timbres commémorant leur mariage. Et ça ne rate pas: Charles est systématiquement représenté dépassant Diana. Ils mesuraient pourtant la même taille. Une différence accentuée Et il semble bien que ce soit un problème… de taille puisque cette différence est accentuée jusque dans les films où des procédés sont utilisés pour faire paraitre les hommes plus grands.

La taille: au cinéma aussi

En 1942, lors du tournage du film Casablanca, l’actrice Ingrid Bergman a dû se placer dans une tranchée creusée spécialement afin de faire paraitre Humphrey Bogart plus grand qu’elle. L’acteur Tom Cruise, 1m72 au compteur, est un habitué des semelles compensées dans ses chaussures qui le font apparaitre plus grand que les actrices qui lui donnent la réplique. Dans la série de films Hunger Game, l’acteur Josh Hutcherson est plus petit que Jennifer Lawrence, ce qui n’est pourtant pas visible sur les posters qui promeuvent les films. Les films d’animations n’échappent pas à la norme. Sur le site « Le cinéma est politique », l’auteur Paul Rigouste décrit à l’aide de nombreux exemples comment les personnages masculins sont représentés plus grands et plus musclés que leurs comparses féminines.

La taille et la domination masculine

Ces représentations inégalitaires confortent la domination masculine

«[…] ces représentations inégalitaires confortent la domination masculine au moins pour deux raisons. D’une part parce qu’elles renforcent la binarité de genre en donnant l’impression qu’il existe une différence physique radicale, essentielle et insurmontable entre hommes et femmes. Or tout ce qui contribue à diviser ainsi le monde en deux catégories étanches et opposées (on est soit un homme, soit une femme, et les deux n’ont rien à voir) pose les bases d’un rapport social de domination (ici des hommes sur les femmes). D’autre part, ces représentations renforcent la domination masculine en opposant systématiquement des femmes à des hommes plus grands et plus costauds qu’elles, une inégalité de traitement qui valorise et normalise visuellement une supériorité physique (et indirectement une suprématie) masculine», écrit-il.

Et la biologie ?

Le choix des femmes ? Sur ce sujet, les arguments de la biologie et de l’ordre naturel sont en effet tentants. On peut entendre que les hommes sont naturellement plus grands que les femmes et que ce sont les femmes qui choisissent elles-mêmes, instinctivement, des hommes grands qui peuvent les protéger. Pourtant, ces différences pourraient être aussi le fait de pratiques sociales inégalitaires. Au Paléolithique par exemple, il n’y aurait eu que peu de différence de taille entre les sexes. L’historienne des sciences et spécialiste de la préhistoire Claudine Cohen explique que les hommes et les femmes étaient robustes tant chez Homo Erectus que chez les néandertaliens et les sapiens du Paléolithique. C’est au Néolithique que l’écart de taille se creuse entre les sexes. Les hommes se mettent à choisir des femmes plus petites comme partenaire (c’est la sélection sexuelle) alors même que les femmes plus grandes présentent moins de risque lors des accouchements. C’est toujours le cas aujourd’hui: si ce sont les hommes les plus grands qui ont le plus d’enfants, confirmant leur succès, ce sont les femmes plus petites qui en ont le plus. Pour expliquer cette différence en taille qui s’accentue, «on penche pour, à la fois, une sélection sexuelle qui aurait éliminé les femmes les plus grandes (mais pourquoi?) et un régime alimentaire moins riches pour les femmes», explique la journaliste Titiou Lecoq. Par ailleurs, le culte de la virilité apparait précisément au Néolithique et justifie déjà à l’époque les premières inégalités. A l’heure actuelle, la société patriarcale est toujours une société profondément inégalitaire dans laquelle les hommes n’ont pas seulement l’air de dominer d’une tête.

Stéréotypes et médias

Les représentations médiatiques concernant la taille crée une norme sociale qui légitime des stéréotypes: non seulement la grandeur est valorisée pour un homme et pas pour une femme, mais cette différence est souvent volontairement exagérée. Quand on parle de préférence, il est également intéressant de s’interroger sur la préférence de la taille qui n’est pas la même que celle pour les yeux bleus ou les cheveux bruns. En disant qu’elles préfèrent un partenaire plus grand qu’elles, les femmes font un choix par rapport à elles, un choix comparatif qui sous-entend qu’elles doivent être plus petites. Et ce n’est pas anodin.