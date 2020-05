Sandra Zidani: "Le coronavirus est une invitation à regarder les invisibles"

La crise sanitaire provoque une perte de repères. En Tête à tête est une série de podcasts, de grands entretiens avec des femmes politique, sociologue, philosophe, ou autrice pour essayer de comprendre le séisme que nous traversons.

Retrouvez ici le premier podcast de cette série avec Christiane Taubira, femme politique et écrivaine.

EPISODE 6: Sandra Zidani

Dans ce tête à tête, épisode 6 c’est la voix de Sandra Zidani humoriste et comédienne que vous entendrez. Zidani est diplomée en histoire de l’art, elle écume depuis deux décennies, les scènes de Belgique et de France, elle nous fait rire et réfléchir dans ses spectacles qui mélange humour, cynisme, belgitudes et chants ! Cette bruxelloise interroge la place de la culture en confinement, car l’urgence culturelle est à présent de mise pour la suite du déconfinement.

Entretien mené par Safia Kessas.

Où se passe votre confinement?

Je suis à Bruxelles. Je lis, je dessine, je peins, j’écris, j’envoie mes petites capsules humoristiques sur le net et cela m’aide à garder un contact avec le public. Je suis dans un confinement de luxe.

Vous avez l’impression de vivre ce confinement comme une parenthèse enchantée ?

Au départ, j’étais dans le déni comme la plupart des gens et les politiques l’étaient aussi. Or, je trouve que les politiques sont payés pour vérifier les alertes et une ministre de la santé qui évoque une "petite grippette", ce n’est pas normal parce que c’est son travail de vérifier qu’il ne s’agit pas de cela.

On aurait dû être en alerte en voyant les images arriver de Chine. De même, lorsque l’on voit des enfants qui meurent de faim, on devrait presque s’arrêter de vivre et se mobiliser pour aller les nourrir.

On a tellement tout décentralisé qu’en Belgique, on n’arrive même plus à faire des masques, tout vient de Chine. On s’est retrouvés face à nos limites et notre bêtise. Pour des raisons financières, on a tout exporté alors que le chômage en Europe reste toujours très important. J’espère que l’on va repenser le monde autrement en rendant les personnes plus utiles dans leur société. Ce virus a mis en lumière toutes les incohérences de notre société occidentale.

Comment ce confinement a impacté votre humour ?

Je ne connais pas Sophie Wilmes, alors je l’appelle la grande Sophie, c’est la grande dame de notre gouvernement, en tous cas la première. Je ne veux pas lui faire un procès d’intention mais ce qu’elle raconte ne me plaît pas forcément. Par exemple, en ce qui concerne le masque, j’aurais aimé qu’on l’impose et non pas qu’on le conseille. J’espère que les scientifiques qui conseillent la première ministre ne sont pas ceux de la ministre de la santé. La manière dont cette crise est gérée m’inquiète beaucoup.

Parlez-nous de vos capsules quotidiennes.

Ce qui n’était pas prévu nous oblige à nous réinventer. Pendant cette période de Covid, le monde s’est réinventé dans une situation unique et inédite.

Dans mes capsules, il y a la politologue flamande, Magda Vervloumeren, un personnage inspiré par Maggy De Block. Il y aussi quelques moments inédits comme par exemple la professeur de religion catholique qui parle de Jésus en confinement. Et, dans mes capsules, je m’adresse aussi à Zidanair, ma compagnie aérienne personnelle qui me permet de voyager de ville en ville avec le spectacle.

J’ai constaté que les gens attendaient ces petites capsules et ils me disent qu’ils ont hâte de revoir mes spectacles. Mes personnages reprennent des citations de personnes existantes mais il y a également ceux qui ressemblent à monsieur et madame tout le monde et qui nous racontent leurs angoisses intimes. Cependant, une capsule vidéo ne remplacera jamais une prestation scénique.