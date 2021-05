SalePute : quand la misogynie explose sur internet

Dans leur documentaire #SalePute , les journalistes Myriam Leroy et Florence Hainaut réunissent plusieurs témoignages de femmes qui y ont été confrontées : les journalistes Nadia Daam ou Lauren Bastide , la députée Leila Agic , la streameuse Manonolita , Natascha Kampusch , et bien d’autres… A travers ces prises de paroles aussi diverses que convergentes, apparait un constat sans équivoque et glaçant : être une femme sur internet, c’est comme être une femme dans la vraie vie : si vous exprimez un peu trop fort votre avis, difficile d’échapper à la violence de la misogynie. Mais il n’y a pas toujours besoin d’une ‘bonne raison’.

Messages en masse, insultes, partage d’images intimes, diffamation et autres joyeusetés : selon un rapport de l’ONU, 73% des femmes ont subi, via internet, une forme de violence. Qu’il ait lieu en milieu scolaire, professionnel ou autre, le cyberharcèlement reste souvent, dans l’imaginaire collectif, un non-sujet, et peu d’outils judiciaires sont mis à disposition pour le contrer.

Florence Hainaut, Myriam Leroy, une des conclusions qu’on peut tirer devant votre film, c’est que le cyberharcèlement, c'est du harcèlement tout court.

Myriam Leroy : C'est exactement le message qu'on voulait faire passer. Quand tu dis que tu es harcelée, les gens autour de toi sont bienveillants, empathiques... Mais quand tu dis que tu es cyber-harcelée, ils font : "Ah ok bah c'est bon..." Ça fait au moins une vingtaine d'années que le monde entier utilise internet, et c'est encore fort considéré comme un divertissement dont on pourrait aisément se passer - les femmes en particulier. Or, je ne l'apprends à personne : on gagne notre vie grâce à, sur ou via internet. On a une visibilité, une réputation professionnelle. Dire : "Ah c'est que internet" c'est nier le fait que internet c'est une extension de l'espace public.

Florence Hainaut : On entend souvent "arrête d'aller sur internet, éteins ton téléphone". Mais si tu recevais des lettres anonymes d'insulte par la poste, on ne te dirait pas "n'ouvre plus ta boîte aux lettres" !

ML : C'est ce qu'on dit aux femmes en général. Tu es agressée dans la rue ? Ne sors plus, habille-toi autrement, évite certains quartiers...

