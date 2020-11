Relire les textes de l'Islam avec un regard féministe

Les Grenades questionnent les rapports de genre à tous les niveaux de la société, y compris dans la religion. Nous avons interviewé Malika Hamidi spécialiste du féminisme musulman, un mouvement qui prend de plus en plus d’ampleur depuis la fin des années 80 et qui propose une véritable transformation du religieux et une réinterprétation des textes pour en finir avec les inégalités de genre.

Malika Hamidi* est docteure en sociologie, spécialiste du féminisme musulman en Europe. Elle est par ailleurs chercheure associée du Laboratoire d’analyse des sociétés et pouvoirs / Afrique – Diasporas de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal et membre associée à l’étranger du Centre d’analyse et d’intervention sociologiques à Pairs et enseigne le cours Islam et féminisme chez nous, à l’ULB.

Cette Française installée en Belgique a publié en 2017, aux Editions de l’Aube le livre "Un féminisme musulman, et pourquoi pas ?", préfacé par Alain Gresh et réédité au format Poche cette année. Elle est l’autrice de nombreux articles et ouvrages collectifs sur la question du féminisme musulman, et chroniqueuse au Brussels Times.

Malika Hamidi se veut être un pont entre le monde académique et le grand public, en Europe francophone. Nouvelles Questions Féministes, Un Podcast à soi, ChEEK, Jeune Afrique, Middle East Eye, Libé, Le Monde Diplomatique, France Culture ou encore ELLE France, que ce soit la presse féministe, généraliste ou féminine mainstream, de nombreux médias s’intéressent à ses travaux. Et nous aussi. Rencontre.

Comment définiriez-vous le féminisme musulman ?

"La définition de Margot Badran, une historienne et spécialiste du féminisme musulman à la George Town University fait l’unanimité, elle dit ceci : "C’est un discours et une pratique qui s’articulent à l’intérieur d’un paradigme islamique pour plus d’égalité entre les genres". Il n’y a pas un féminisme musulman mais des féminismes musulmans qui dépendent du contexte. Je rajouterais donc pour ma part, qu’en contexte occidental et particulièrement en Europe francophone, il s’agit surtout de mobilisations socio-politiques articulées autour du féminisme, combinées à la religion et à la philosophie des droits humains qui sont garants des libertés individuelles des femmes musulmanes."

Comme vous l'indiquez dans votre ouvrage, le féminisme musulman est perçu comme un oxymore…

"En effet, les mouvements féministes s’appuient, pour la plupart, sur des valeurs, une pensée et une idéologie occidentales, or le féminisme musulman semble apparaître comme un concept conflictuel puisque ce mouvement tire sa compréhension d’un paradigme religieux, celui de l’Islam, religion prétendue être l’antithèse des valeurs défendues par certaines féministes.

Dans le monde anglo-saxon, on ne cherche plus à savoir s’il est possible d’être féministe et musulmane, ici en Europe francophone, c’est la question qu’on continue de nous poser. Le concept "féminisme musulman" questionne et interpelle par son antinomie apparente dans les termes, mais aujourd’hui les féministes musulmanes ne voient aucune incompatibilité, bien au contraire. Elles vont même jusqu’à ne plus accoler l’adjectif "musulmane" parce que pour certaines l’étiquette musulmane polarise les débats et réseaux, avec d’un côté les féministes musulmanes et de l’autres les laïques. Elles accolent l’adjectif musulmanes lorsqu’il s’agit d’interprétations misogynes de certaines pratiques culturelles à déconstruire, par exemple le mariage forcé ou l’excision qui n’ont rien à voir avec le message de l’Islam."

Comment le mouvement est-il perçu auprès des religieux musulmans ?

"On a souvent l’impression que les hommes ne nous accompagnent pas sur ce schéma de réinterprétions et que le féminisme musulman est un mouvement homogène. Il faut savoir que parmi les femmes musulmanes, il y a aussi des résistances. Il y a quinze ans on me disait "tu vas trop loin tu veux occidentaliser le Coran". Je disais "au contraire je reviens à la source et à l’essence du message égalitaire". Les femmes sont les gardiennes de la foi, l’approche culturelle du coran, c’est la résistance à toutes réappropriations. Pour répondre à votre question, on ne peut pas dire que les hommes ne nous assistent pas sur la question. Fazlur Rahman et Paul Ricoeur ont proposé de nouveaux modèles d’analyse et d’interprétations. Ou encore Abdolkarim Soroush en Iran, qui est un penseur qui travaille sur l’historisation des versets. Il y a bien sûr aussi des conservateurs mais autant de femmes que d’hommes."

Le corpus religieux a principalement été interprété par des hommes, ce qui a renforcé une approche patriarcale du statut des femmes, et qui est contraire aux principes égalitaires entre les genres prévus par le Coran

Le projet a deux grandes priorités : l'affirmation de l’égalité absolue entre tous les êtres humains comme principe religieux ; la justice sociale comme résultante de l’égalité des genres. Pourriez-vous développer ?

"Développer une interprétation réformatrice de la question des femmes implique une approche féministe en matière d’exégèse des textes sacrés, même si nous sommes toutes convaincues que le Coran est porteur d’éléments éthiques et moraux. Aujourd’hui, des féministes islamiques se sont arrogées ce droit et pense que l'utilisation de l'ijtihad devient pressante pour réformer les interprétations sexistes de la jurisprudence islamique. (Le terme Ijtihâd – ou idjtihâd – est utilisé par les musulman.e.s pour signifier l’effort qu’un.e théologien.e fournit pour interpréter la religion, NDLR)

Tout le monde ne s’invente pas théologiennes, ce sont des femmes outillées, spécialisées en théologie, en réinterprétions de textes. Sur le terrain, je remarque que les femmes musulmanes ont besoin de savoir que les théologiennes sont validées par les savants. Amina Wadud par exemple peut déranger une certaine classe religieuse (Amina Wadud, figure du féminisme islamique, a été la première femme à conduire une prière mixte à New York en 2005, NDLR)."

Ce faisant, la religion pourrait être transformée ?

"En effet, relire le texte avec des yeux féminins, c’est apporter une réinterprétation des textes pour répondre aux questions de notre temps. L’idée étant d’identifier les versets coraniques historiques et donc sujet a réinterprétation (extirper les versets "essentiels" et "accidentels"). Le corpus religieux a principalement été interprété par des hommes, ce qui a renforcé une approche patriarcale du statut des femmes, et qui est contraire aux principes égalitaires entre les genres prévus par le Coran. Les femmes ont été marginalisées des bancs religieux mais, il y a énormément de femmes qui ont fait un travail de réinterprétation. Je renvoie également aux travaux de Asma Lamrabet (essayiste engagée dans la relecture réformiste de l’Islam en général et sur la question des femmes en particulier, NDLR).

Il y a de plus en plus de théologiennes musulmanes, elles restent peu visibles, mais prennent de plus en plus de place ?

"Depuis les années 1985 et 1990, des ouvrages impactent la pensée des jeunes chercheuses d’aujourd’hui. Les femmes musulmanes se sont appropriées des espaces de contestations et de négociations en termes de relecture des textes mais aussi du débat politique et religieux grâce notamment aux réseaux sociaux qui sont devenus une forme d’empowerment. Ils permettent de faire circuler un savoir et d’impacter du local au global, grâce à ce que j’appelle à "l’émergence de cette sphère publique féministe musulmane transnationale"… Comme le Mosawah Movement qui est composé de femmes du monde entier. Ça permet une connexion, un échange de savoir et le partage d’actions. C’est ce qui a donné de la visibilité à ces féministes musulmanes. On est dans un féminisme musulman 2.0, ça nous donne de la force, ça crée plus d’impacts, ça normalise la pensée."