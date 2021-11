Rachel Lang, cinéaste et soldate : "J’avais envie de questionner la norme"

Sur l’île de Corse, le film suit le parcours de deux couples différents, un plutôt jeune (Ina Marija Bartaité et Alexander Kuznetzov) et un plutôt installé (Camille Cottin et Louis Garrel). A travers une mise en scène travaillée, laissant les silences et la tension s’installer, le film questionne ce conflit de loyauté entre deux engagements. Sans glorifier l’uniforme, mais sans l’attaquer ouvertement, le film est sur le fil entre deux mondes – une ambivalence consciente, à l’image de celle qui l’a réalisé.

Rachel Lang est cinéaste et soldate, un double parcours qu’on ne croise pas deux fois. C’est à 19 ans au hasard d’une somme à rembourser que cette native de Strasbourg, étudiante en philo à l’époque, décide de s’engager. Quelques années plus tard, durant ses études de cinéma à l’IAD, son court-métrage ‘Pour toi je ferai bataille’évoque cet engagement à travers le personnage d’une jeune femme perdue dans sa vie, et qui y trouvera une certaine façon d’être au monde. Ses films suivants, du court ‘Les Navets Blancs Empêchent de Dormir’à son premier long-métrage, le pétillant Baden Baden (2016), tous ses films abordent, de près ou de loin, la quête de soi, la frustration existentielle, la recherche de l’amour, les rapports hommes-femmes… mais aussi, en filigrane, les stéréotypes de genre : chez Rachel Lang, les femmes font l’armée, retapent des salles de bains… et même quand elles sont des épouses dévouées comme dans ‘Mon Légionnaire’, elles refusent de se laisser marcher sur les pieds.

© FIFF Namur Andy Tierce

Pourquoi l’engagement dans l’armée, et qu’est-ce que ça vous apporte ?

À 19 ans j’étais un petit oiseau qui ne savait rien faire (rires) ! J’étais en fac de philo, en train d’essayer de manier des concepts, et tout à coup on te dit : "Voilà tu prends un fusil, tu tires là-dedans, tu rampes, pour faire un garrot si le sang gicle il faut faire comme ça", bref des trucs hyper-concrets, qui m’ont fait grandir. Ça m’a beaucoup apporté. Et puis c’est un endroit où il y a une grande mixité sociale on retrouve toute la population – comme c’est la réserve, ce sont des gens qui ont des métiers différents. Tout le monde se mélange, c’est assez intéressant. Du coup, à l’issue de mes études, je me suis dit je vais rendre la monnaie de la pièce, et prendre aussi des petits oiseaux et les faire grandir. Il y a à l’armée un truc de transmission, de famille, le fait d’être utile, de suivre la croissance de jeunes… Mon engagement me permet de servir à quelque chose, et d’être en contact avec la réalité des gens. Ça pourrait se traduire autrement, je pourrais m’engager aux Restos du Cœur…

Comment conciliez-vous cela avec le milieu du cinéma, qui en général est plutôt à l’opposé en termes de valeurs politiques ?

La question patriotique, j’ai l’impression que ça concerne pas grand monde à l’armée en fait. Parce que là-dedans, tu appartiens à une famille, et tu te bats pour ta famille, ou bien pour la sécurité des gens sur place… Mais le côté "de droite", c’est intéressant que vous en parliez, parce que je viens effectivement d’un milieu d’artistes de gauche, et je suis toujours interpellée là-dessus. (Il y a d’ailleurs une scène dans ‘Mon Légionnaire’qui aborde cette ‘opposition’ouvertement, NDLR).

‘Mon Légionnaire’aborde aussi l’engagement dans l’armée, mais à travers le point de vue d’hommes, et de leurs épouses. Pourquoi ne pas avoir choisi des femmes soldates ?

On m’a déjà posé la question, mais ça ne m’est pas venu à l’idée. En fait, ce qui m’intéressait dans le film c’était le couple, et j’avais envie de mettre le couple dans un contexte difficile – d’où le choix de la Légion Etrangère. Et comme la Légion n’est pas mixte, la question ne s’est jamais posée. L’idée d’avoir des femmes du monde entier qui se retrouvent sur cette île, ça me faisait beaucoup plus fantasmer. Il y a un côté archaïque dans la Légion, et je trouvais ça plus intéressant de titiller ce côté-là, avec Camille Cottin qui est obligée de participer au 'club des épouses' et qui se bat contre ça. Ça me permet aussi de parler de ça. L’exception de mon parcours, je ne la trouvais pas signifiante, dans le sens où c’est une exception – et je voulais questionner la norme.