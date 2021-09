Prison de Haren : quels aménagements pour les détenues ?

Contexte

Dès le départ, ce projet de "méga-prison" a suscité le débat mais aussi une forte opposition. Outre le problème écologique que le projet engendre (il s’érige sur l'un des poumons verts de la capitale : le terrain du Keelbeek ), il est aussi considéré comme une mauvaise réponse à la surpopulation carcérale , et il augmenterait l'isolement des détenus qui seraient géographiquement éloignés de leurs familles et de leurs proches.

Concernant les coûts de ce chantier, un seul chiffre a été rendu public : le partenariat public-privé mis en place dans le cadre du projet de la prison de Haren coûterait à l’État 40,2 millions par an pendant 25 ans, soit un total d'un milliard d'euros. Depuis, le journal Le Soir constate une certaine opacité autour de ce chiffre, qui pourrait être plus élevé.

Qui des femmes détenues ?

Reste une autre question à propos de cette future prison : quels aménagements seront prévus pour les femmes détenues ? Une question importante car "Les femmes représentent habituellement une très petite minorité de la population carcérale générale. De plus, elles se caractérisent par des vulnérabilités et des besoins particuliers qui diffèrent de ceux des hommes. Or, les règles et les structures pénitentiaires ont été créées en vue d’accueillir une population carcérale dans laquelle les détenus masculins sont considérés comme étant la norme", écrivait, en 2018, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT). En Belgique, il y a actuellement 510 détenues, elles représentent 4 à 5 % de la population carcérale générale. Cinq mamans sont en prison avec leur enfant.

"On ne dit plus ‘prison’, on dit ‘village pénitentiaire’", souligne Johan Vanderborght, responsable communication de la Régie des bâtiments, interrogé par Les Grenades à ce sujet. "On ne parle plus non plus de cellule, mais de chambre. Au niveau du bâtiment, il y a des aménagements prévus pour les détenues féminines. Il faut d’abord dire qu’on sort de la logique panoptique qui prévalait dans les autres prisons, comme celle de Forest ou de Berkendael [la panoptique est un type d'architecture carcérale qui permet au gardien d’observer les prisonniers et prisonnières sans être vu, ndlr]. On préfère parler de village car il y aura différents bâtiments, des unités plus petites et plus conviviales, plutôt qu’un seul énorme bâtiment. Pour les femmes, il y aura une unité ouverte en-dehors de l’enceinte, pour les femmes qui peuvent aller travailler la journée et doivent revenir le soir, et une unité fermée à l’intérieur de l’enceinte."

L’unité ouverte pourra accueillir 60 détenues, divisées en six petits groupes dans des "unités de vie". L’unité fermée est composée de 90 détenues, elle sera divisée en trois plus petites unités de 30 femmes chacune. "Pour les mamans avec enfants, il y aura y aura deux chambres, une pour la maman et une pour l’enfant. Et aussi des espaces de jeux pour les enfants et de détente pour les détenues, à l’intérieur comme à l’extérieur. Nous faisons attention aux matériaux utilisés et nous avons choisi des couleurs chaleureuses pour les murs. Il y aura un toit végétal et des panneaux photovoltaïques aussi [Il s’agit d’une obligation légale, ndlr]. Bien sûr, il y a également des mesures de sécurité importantes qui sont prévues", explique Johan Vanderborght.

Les femmes incarcérées sont bien plus susceptibles d’avoir vécu des événements traumatisants lors de la petite enfance que les hommes incarcérés, comme des abus sexuels, mentaux et physiques. La moitié d’entre elles ont été les victimes de violence domestique

"Mais nous souhaitons avoir une vision humaine de la prison, l’important c’est la réinsertion après avoir purgé la peine. Les ateliers sont un espace important à Haren, ce sont des lieux collectifs où les détenu·es peuvent apprendre ensemble des choses, on sait que cela facilité leur réinsertion dans la société, pourtant ce sont des lieux quasi inexistants à Forest ou Berkendael", termine-t-il.

Outre le bâtiment en lui-même, et pour en savoir plus sur la vie quotidienne des détenues, nous aurions aimé poser des questions à la Direction générale Pénitentiaire mais nos demandes d’interviews ont été refusées.

"Avoir une chambre à soi"

"Quand on regarde les images 3D du projet architectural, il y a effectivement un visage plus humain qui s’en dégage, mais il s’agit d’outils promotionnels donc il faut s’en méfier. Se pose aussi la question de ce qu’on vont devenir les bâtiments vétustes des trois prisons qui sont remplacées par Haren, est-ce qu’ils vont devenir des logements avec des loyers élevés pour que des personnes privilégiées puissent s’offrir un ‘frisson’ en vivant dans une ancienne prison ? Cela risque de participer à la gentrification de ces quartiers", analyse Apolline Vranken, architecte féministe qui a créé L’Architecture qui dégenre. "Ce qui m’inquiète surtout à Haren dans la sortie du bâtiment panoptique ‘traditionnel’ des prisons, c’est le passage d’un outil de surveillance architectural à un outil de surveillance numérique. Dans ce ‘village pénitentiaire’, elles seront sûrement surveillées encore plus par des caméras, etc. On sait que cette ultra-surveillance technologique est amplifiée pour les femmes qui subissent déjà un plus grand contrôle, notamment sur leur corps."

Dans le livre "Femmes en prison, résistances à perpétuité", la sociologue Natacha Chetcuti-Osorovitz visibilise les "itinéraires marqués par la violence de genre que ces femmes ont subi en amont de leur passage à l’acte et de leur condamnation" et "montre comment le parcours pénal est façonné par un dispositif disciplinaire où les femmes doivent se conformer à l’ordre social de genre."

"J’entends aussi l’accent mis sur les lieux partagés et collectifs, comme l’atelier, mais j’aimerais savoir comment se passeront les moments d’intimité pour ces femmes ? Pourront-elles prendre un bain tranquillement, en toute sécurité ? C’est la règle numéro 1 en architecture féministe : avoir une chambre à soi", continue Apolline Vranken. "A une échelle plus large, celle du territoire, on passe de prisons situées à Forest ou Saint-Gilles, c’est-à-dire en plein centre-ville de Bruxelles où les familles peuvent venir en 10 minutes à pied, à un lieu beaucoup plus reculé. Ce sont majoritairement des femmes qui rendent visite aux détenu·es, cela va augmenter leur temps de trajet. Cela raconte quelque chose en termes de territoire."

C’est également sur cet aspect que réagit Justine Bolssens, juriste au sein du Centre d'Action Laïque, spécialisée dans les questions liées au système carcéral : "Cet éloignement géographique risque bien d’avoir un impact sur le maintien du lien avec l’extérieur. J’étais assez ‘amusée’ de voir sur le site de la prison de Haren qu’ils se vantaient d’avoir un grand parking, c’est une vision bourgeoise de la mobilité. Beaucoup de détenu·es sont des personnes précarisées, on peut penser que leurs proches, leur famille, aussi. Ces personnes ne sont pas forcément motorisées. Il y a aussi des associations qui viennent en aide aux détenu·es et cela complique leur travail."

Le parcours pénal est façonné par un dispositif disciplinaire où les femmes doivent se conformer à l’ordre social de genre

Ce maintien du lien social est pourtant un vrai enjeu pour les détenues féminines "qui se retrouvent plus souvent seules que les prisonniers masculins. Gwenola Ricordeau [autrice du livre "Pour elles toutes Femmes contre la prison", ndlr] explique que les prisonnières sont plus souvent abandonnées par leur famille et leur partenaire", observe Justine Bolssens.