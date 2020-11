Présidentielles américaines: qui sont les femmes du président?

Jour J pour les élections américaines. Et si nous parlions des femmes et du président, ou plus précisément des "femmes du président" ?

L’expression "Les femmes du président" peut évidemment être comprise de diverses manières. On se rappelle du fameux film de Alan Pakula, Les hommes du président, sorti en 1976 et relatant le scandale du Watergate. Le titre original était "All the President's Men" et, il y a quelque mois, est sorti un livre intitulé "All the President’s Women" qui reprenait toutes les accusations de harcèlements et violences sexistes envers Donald Trump. Le candidat démocrate Joe Biden a par ailleurs aussi été rattrapé par son comportement sexiste.

Les premières dames

Mais de quelles femmes parle-t-on quand on utilise l'expression "Les femmes du président" ? Hors de tout contexte, ça pourrait être Hillary, Chelsea et Monica, les femmes autour de Bill Clinton, ou bien Ivana Zelnickova, Marla Maples, Mélania Knauss Ivanka et Tiffany, respectivement les épouses et filles de Trump.

Plus largement, il pourrait s’agir de toutes "les premières dames" - le titre existe au Etats-Unis - ces femmes dites de l’ombre, "intrigantes et manipulatrices, mères, épouses ou favorites". L’influence comme pouvoir politique à défaut d’avoir les rennes et Mélania présentée comme "La plus décolletée des first ladies que l’Amérique ait portée ?", dixit un quotidien belge juste après l’élection de Donald Trump.

Trump, quant à lui, a récemment dit : "Personne n’a plus de respect pour les femmes que Donald Trump". Il a également encore twitté qu’il avait fait "plus pour les FEMMES que n'importe quel autre président dans l'HISTOIRE".

Women for Trump

Il est vrai qu’il avait bénéficié d’un large soutien des femmes lors de l’élection de 2016. Sam Abrams, professeur en sciences politiques résumait la situation : "Non seulement Hillary n’a pas bénéficié d’une vague féministe, mais Trump n’a pas été handicapé par sa misogynie. Les femmes ne l’ont pas abandonné en masse".

On les appelle les Women for Trump … Les analyses des votes aux EU montrent avec des données sexospécifiques des divisions genrées du vote, et les trumpettes, les trumpkins, les trump trolls, comme on les a nommées, se recrutent dans une catégorie particulière : les femmes de banlieue (suburban women).

Dans l’imaginaire collectif, elles sont représentées comme "a white blonde sighing over a martini while gazing over a white picket fence as her two children and their dog play in the garden" (une blonde blanche soupirant avec un martini tout en regardant au-dessus d’une clôture blanche pendant que ses deux enfants et leur chien jouent dans le jardin), c'est-à-dire une image stéréotypée des femmes que l’on voit d’ailleurs souvent en télévision : blonde, mince, souriante.

Les séries américaines ont regorgé de cette vision mais déjà en l’écornant, par exemple, dans la série Ma sorcière bien aimée où les haies bien taillées dissimulent des personnages étranges, comme Samantha qui s’efforce de réfréner ses pouvoirs pour se conformer à l’image de la parfaite femme au foyer des années 1960.

Aujourd’hui, les femmes de banlieue appauvries regrettent leur vote de 2016, en particulier aussi depuis la gestion désastreuse de la crise pandémique par le président

On a eu aussi les desesperate housewives dans les années 2000. La banlieue est donc vue comme un lieu de domination et d’aliénation. Pourtant, ces banlieues sont plus diverses culturellement et plus pauvres que dans le portrait qu’en font les républicains. Ce qui explique qu’aujourd’hui les femmes de banlieue appauvries regrettent leur vote de 2016, en particulier aussi depuis la gestion désastreuse de la crise pandémique par le président, qui leur a adressé un message d’amour, signe de son désarroi face à ces électrices en colère.

Et les jeunes ?

Pensons aux teen activists ayant atteint l’âge du vote, comme Jamie Margolin qui a organisé la marche des jeunes pour le climat à Washington et qui vient de publier "Le pouvoir aux jeunes" ou Emma Gonzales, lycéenne en colère et activiste anti-arme ,qui a publié un texte incitant les jeunes à aller voter pour ne pas voir Trump réélu. Son slogan est celui-ci :