Pourquoi les hommes monopolisent le barbecue

Quand il s’agit de préparer le repas du soir, Monsieur est généralement aux abonnés absents. Il lui arrive de réchauffer une pizza ou d’improviser une omelette au jambon pour nourrir sa progéniture quand Madame est de sortie. Mais à part quelques rares cas de force majeure, la cuisine, ce n’est pas trop sa tasse de thé. Quand arrivent les beaux jours, Madame et Monsieur, qui ont un joli jardin, aiment inviter des amis autour d’un bon barbecue. Et ce jour-là, Monsieur devient le superhéros des braises. Il enfile son tablier et se charge de tout. Enfin, de tout sauf des salades et des pommes de terre parce qu’il ne peut pas être au four et au moulin en même temps. Mais surtout parce que le barbecue renvoie à une répartition des rôles très genrés qui remonte à la préhistoire : "les hommes chassent le mammouth pendant que les femmes partent à la cueillette", explique Valérie Piette, professeure d’histoire à l’ULB. "On est dans un mythe quasi naturaliste, c’est presqu’hormonal ce rapport au barbecue ". Le barbecue renvoie au mythe des hommes qui chassent le mammouth pendant que les femmes partent à la cueillette

Monsieur sait exactement ce qu’il doit faire : disperser le charbon dans le barbecue, aller chercher des morceaux de bois dans le fond du jardin, récupérer du papier journal, verser un peu d’alcool à brûler, gratter une allumette. Pas question de le déconcentrer car ce n’est pas tout d’allumer le feu, encore faut-il que les braises s’enflamment. Que Madame et ses copines ne s’avisent pas de s’approcher du feu ou pire de s’emparer des pinces ou de la spatule pour retourner les bouts de viande qui commencent à ressembler à des morceaux de charbon. Si la gent féminine ose défier le roi de la grillade, elle s’attirera à coup sûr les foudres de la brochette de mâles agglutinés autour des braises fumantes avec leur bouteille de bière à la main. Le barbecue, c’est une affaire d’hommes et c’est comme cela depuis la nuit des temps. Depuis que l’Homo erectus a découvert le feu il y a 450.000 ans. L’anthropologue Claude Levi-Strauss a longuement étudié ce rapport du mâle à la braise dans son essai sociologique "Le Cru et le Cuit" sorti en 1964. Si la maîtrise du feu est pour certains synonyme de puissance et de virilité, la réalité historique est tout autre. "Ce sont les femmes qui gardaient le feu, qui savaient comment faire pour qu’il ne s’éteigne pas", précise la professeure d’histoire Valérie Piette.

Depuis la Grèce antique, la flamme olympique est allumée par des prêtresses - © Tous droits réservés "Au-delà de ce rapport viril au feu", poursuit-elle, "si les hommes monopolisent le barbecue, c’est surtout parce qu’ils se sentent investis d’un rôle de chef de tribu. Le barbecue est un repas festif et exceptionnel qui se passe à l’extérieur, au vu et au su de tous. Alors que les femmes sont généralement en charge de la cuisine répétitive et contraignante du quotidien qui se déroule plutôt à l’intérieur." Valérie Piette de conclure : "Le barbecue n’est pas juste un objet, c’est aussi un lieu de pouvoir".

Le combat féministe se gagnera aussi devant la grille du barbecue Sofie Dumont, la cheffe de Grillmasters sur la RTBF - © Tous droits réservés Si dans l’imaginaire collectif, le barbecue est lié à la testostérone, les œstrogènes sont bien décidés à y mettre leur grain de sel. De plus en plus de femmes brisent les codes et embrochent les stéréotypes. En Suisse, Désirée Stholer a été couronnée reine du barbecue en 2014 lors des championnats de la Swiss Barbecue Association. En Belgique aussi les femmes s’imposent. L’émission Grillmasters sur la RTBF est présentée par la cheffe-star de la télé flamande Sofie Dumont et son acolyte Benjamin Laborie. La popularité de l'alimentation bio, le végétarisme et lebarbecue électrique (sans feu et donc avec moins d’enjeux), autant de tendances qui sonnent le glas de l’omniprésence masculine autour du barbecue. Autant prendre le train de la révolution de la braise en marche. Ce week-end, Madame se chargera de griller la bidoche sur le barbecue pendant que Monsieur préparera salades et assaisonnements.