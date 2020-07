Pourquoi écrire "AOC" pour Alexandria Ocasio-Cortez n'est ni sexiste, ni réducteur

Remarque nous a été faite qu’user de l’acronyme "AOC" pour évoquer la femme politique américaine Alexandria Ocasio-Cortez, dans notre article "USA: Alexandria Ocasio-Cortez, ou l'allumette craquée dans la grotte", était "réducteur", "chosifiant" voire "inapproprié".

Ce faisant, d’aucuns ont établi un état des lieux aussi succinct qu’inexact, estimant que – même dans une chronique féministe – les femmes restent toujours à la queue, réduites à la trop simple expression d’un acronyme, chétive suite de majuscules qui les réduit à une "chose" ou à un "concept". Rien ne saurait être moins pertinent, en ce qui concerne la 2e personnalité politique dont l’Amérique parle le plus, après le Président Trump.

"L’acronyme remonte à la plus haute Antiquité"

L’usage de l’acronyme, comme pourrait le dire le merveilleux écrivain Alexandre Vialatte, précurseur historique de la chronique de presse, "remonte à la plus haute Antiquité" et n’a jamais eu pour vocation de sentir la haine, la méchanceté ou le combat de rats dans une poubelle. De fait, le plus ancien acronyme connu est "INRI", acronyme dit "titulus crucis" qui émane de la formule latine "Iesvs Nazarenvs, Rex Ivdæorvm", le plus souvent traduit par : "Jésus le Nazaréen, Roi des Juifs". Sa première trace archéologique date du IVe siècle, avec une inscription à la basilique Sainte-Croix-de-Jérusalem, à Rome.

"I’m a bitch, I’m a boss " ("Je suis une salope, je suis une boss")

S’il est vrai que résumer quelqu’un.e à ses initiales peut parfois être perçu comme une familiarité excessive, voire comme la marque d’un certain manque de respect, force est de constater que c’est loin d’être le cas, en ce qui concerne "AOC". De fait, la députée américaine Alexandria Ocasio-Cortez use elle-même volontiers de cet acronyme qui constitue d’ailleurs son pseudo sur Twitter.

Depuis bientôt deux ans, que ce soit dans la culture populaire américaine, dans les médias ou encore dans le milieu politique, gauche, droite et centre usent tous de ce même acronyme, sans que ce dernier ne soit porteur de la moindre trace de moquerie, de sexisme ou de quoi que ce soit de négatif

Très présente sur les réseaux sociaux, la femme politique démocrate retweete ainsi elle-même des messages comportant le hashtag #AOC, mot-dièse qui domine très souvent les tendances nationales américaines sur Twitter.

Le 21 juillet dernier, sur son compte Instagram, elle a tenu à répondre à l’insulte de "fucking bitch" ("putain de salope") émanant de son confrère républicain Ted Yoho, par cette story, sur laquelle elle se filme sur la musique de la rappeuse Doja Cat, “Bitch Boss” ("Salope Boss "), un post repris sur Twitter par le profil @itsbecrose et likée plus de 266 000 fois.