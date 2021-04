Pour les puéricultrices, les clichés ont encore la vie dure

“Mon métier, c’est ma passion et je pourrais en parler pendant des heures”. Laura Naassens est puéricultrice depuis 10 ans et exerce aujourd’hui à la crèche “Les Jeunes Pousses”, attachée à l’hôpital de Jolimont, à Nivelles. Son métier est mis particulièrement à mal par la crise sanitaire. Les puéricultrices mettent en avant leurs conditions de travail compliquées : sous-financement, salaires bas, fin de carrières difficiles... autant de problèmes structurels exacerbés par la crise du coronavirus.

Les travailleuses de ce secteur, composé à 96% de femmes, demandent une reconnaissance et une prise en compte de leur importance en temps de pandémie, dont elles forment également les premières lignes. Elles estiment garder les enfants des autres professions pour permettre aux travailleurs et travailleuses d’exercer leur métier, les infirmières par exemple. “Notre crèche est attachée à un hôpital, donc nous nous occupons des enfants du personnel. Nous n’avons jamais arrêté de travailler, explique Laura Naassens.

Masque ou pas masque, difficile de s'y retrouver

“Au début de la crise, j’avais envie de porter un masque mais on nous a fait comprendre que ce n’était pas bien, car les enfants développent leur langage et qu’ils devaient nous voir en train de parler. Entre notre santé ou le bon développement des enfants, notre choix a été vite fait, nous n’avons plus porté de masque. Par la suite, le masque a été imposé lorsque nous sommes en contact avec les parents, mais quelle est la logique ? Nous gardons leurs enfants toute la journée sans masque ! Il faut aussi savoir que les masques ne nous sont pas fournis, j’achète mes protections de ma poche. Il ne me semble pas que ce soit le cas dans les autres métiers.”

La puéricultrice trouve aussi que les consignes données sont difficilement applicables sur le terrain. “On nous dit que qu’à partir de 38° de fièvre ou en présence d’autres symptômes comme le nez qui coule ou de la toux, l’enfant ne peut pas rester à la crèche. Les parents doivent aller voir un médecin pour qu’on puisse l’accepter à nouveau. Mais à cet âge-là, avec le temps qu’il fait, ce n’est vraiment pas rare et ce n’est pas lié au coronavirus. La fièvre peut par exemple est simplement due à une dent qui pousse. Et on se retrouve face à des parents excédés, à qui on impose parfois plusieurs fois d’aller voir un médecin pour recevoir un mot qui autorise leur enfant à revenir à la crèche. On est gênées. On sait aussi que c’est embêtant pour les parents qui télétravaillent car… ils travaillent et c’est difficile avec les enfants à la maison”, précise-t-elle. “On comprend qu’il s’agit d’un nouveau virus mais nous sommes tout de même dans le flou parce que d’un côté on nous a dit que les enfants n’étaient pas vecteurs du covid, pas contagieux, d’un autre qu’ils l’étaient”.

Manque de personnel et de considération

Le manque de personnel se fait désormais criant, car de nombreuses travailleuses sont en quarantaine. “Il faut rester souriante quand on accueille les enfants, même si on sait que ce sera compliqué aujourd’hui parce que nous ne sommes pas assez. Je ne demande pas une prime covid mais je trouve que cet argent aurait pu être investi dans l’engagement de personnel de renfort”, soutient la puéricultrice, qui pense que le confinement a peut-être déjà modifié le comportement de certains bébés. “Ce sont des bébés qui sont nés en confinement, qui ont grandi avec leurs parents, sans voir leur famille plus large. Quand ils arrivent à la crèche, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de couleurs, et plusieurs adultes, on sent un stress chez eux”. Les crèches ont vu leur fréquentation diminuer et il y a eu des fermetures d’établissements liées au coronavirus.

Unessa, la fédération du secteur de la petite enfance, a demandé un soutien financier et observe : “On parle très peu de secteur de la petite enfance et l’accueil, de manière générale, mais encore moins du rôle qu’ont joué les puéricultrices durant la crise sanitaire. Les milieux d’accueil sont effectivement restés ouverts, et ce depuis mars 2020, avec, en première ligne, des puéricultrices peu protégées (manque de masque et de gel) mais qui ne font, à ce jour, pas partie des personnes bénéficiant de la vaccination prioritaire. Ceci n’étant qu’un exemple du manque de considération vécu par le terrain”.

