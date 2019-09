Polanski célébré à la Mostra: meetoo déjà oublié?

Une chronique de Camille Wernaers pour les Grenades-RTBF

Le réalisateur Roman Polanski, accusé de viols sur mineures par plusieurs femmes, a reçu le Grand Prix du Jury de la Mostra de Venise ce 7 septembre pour son film J’accuse. Depuis 1977 et le début des accusations portées contre lui, Polanski a par ailleurs remporté un Oscar, deux Golden Globes et une Palme d’or à Cannes pour ses films. Rappelons aussi que l’année passée déjà, à la Mostra, le réalisateur italien Luciano Silighini Garagnani s’était présenté avec un t-shirt sur lequel était écrit "Weinstein est innocent" et la seule réalisatrice à participer au festival, Jennifer Kent, avait vu la fin de la projection de son film The Nightingale perturbée par un homme qui avait crié "Honte à toi salope".

La plupart des gens qui me harcèlent ne me connaissent pas et ne savent rien sur l'affaire.

Mais ce qui est bien avec ce nouvel épisode de la saga Polanski, c’est qu’on ne pourra plus jamais nous demander de séparer l’homme de son œuvre : lui-même ne le fait pas. Dans son nouveau film sur l’affaire Dreyfus (un homme victime de fausses accusations), le réalisateur fait tout seul un parallèle avec sa propre histoire et utilise donc le film, son œuvre, pour parler de sa vie. Il ne s’en est pas caché lors d’une interview avec le romancier Pascal Bruckner. "Travailler, faire un film comme celui-là m'aide beaucoup. Il y a des moments de l'histoire que j'ai vécu moi-même, j'ai subi la même détermination à dénigrer mes actions et à me condamner pour des choses que je n'ai pas faites. La plupart des gens qui me harcèlent ne me connaissent pas et ne savent rien sur l'affaire... Mon travail n'est pas une thérapie mais je dois admettre que je suis familier de nombreux rouages de la persécution montrés dans mon film, ils m'ont clairement inspiré. Tout ça me hante encore aujourd'hui [...]. C'est comme une boule de neige, à chaque saison sa nouvelle accusation, sa nouvelle histoire absurde d'une femme que je n'ai jamais vu de ma vie et qui m'accuse de choses qui se seraient passées il y a plus d'un demi-siècle", a ainsi expliqué le réalisateur.

Chasse aux sorcières et Polanski

Lors de cette interview par ailleurs, Bruckner a posé une question à Polanski en utilisant le terme "maccarthysme néoféministe", ce qui montre d’abord une très grande objectivité sur le sujet, ensuite un sérieux problème avec l’Histoire que l’intervieweur partage avec ceux qui évoquent l’"Inquisition féministe" ou encore les fameuses "féminazies", soit des parallèles plus que douteux avec des périodes sombres pour décrédibiliser la parole des femmes. Le maccartysme est aussi appelé chasse aux sorcières, une expression fort utilisée contre MeToo, par le réalisateur autrichien Michael Haneke par exemple. Polanski avait lui qualifié le mouvement MeToo d’"hystérie collective".

►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe.

Qui donc est monté sur le bûcher de MeToo ? Kevin Spacey, accusé d’agression sexuelle par plusieurs hommes, a été vu récemment en train de chanter dans les rues de Séville sous les flashs des touristes. Louie CK, accusé d’exhibitionnisme par plusieurs femmes, continue de faire salle comble. Casey Affleck, accusé d’agressions sexuelles par deux femmes, réalise un film cette année. Woody Allen, accusé d’attouchement sur mineure par sa fille, sort un nouveau film mi-septembre et planche sur le prochain. Le réalisateur américain James

Toback, accusé de harcèlement sexuel par plus de 300 femmes, n’a toujours pas été poursuivi. Et Polanski peut se plaindre de harcèlement dans une interview.

L’"affaire Polanski"

Les débuts de l’affaire remontent à 1977 quand le réalisateur est arrêté à Los Angeles pour le viol de Samantha Geimer, âgée de 13 ans. La justice retient plusieurs chefs d’accusation dont viol sur mineur, sodomie, fourniture d'une substance prohibée à une mineure. Roman Polanski plaide coupable pour rapports sexuels illégaux avec une mineure et les autres charges sont abandonnées. Il est condamné à une peine de 90 jours de prison et est libéré après 42 jours pour conduite exemplaire. Si l'évaluation psychiatrique est favorable à Polanski, l’un des rapports évoquer une situation d' "érotisme ludique partagé", et l’autre parle de la "grande sollicitude concernant une éventuelle grossesse"… parce qu’on l’accuse de sodomie. Le juge revient sur sa décision de le libérer, Polanski fuit alors les Etats-Unis et s’installe en France, pays dont il a la nationalité et d’où il ne peut être extradé. En 2009, il est arrêté en Suisse mais le pays refuse de l’extrader vers les Etats-Unis et il est assigné à résidence. En 2013, Samantha Geimer expliquait au Nouvel Obs : "A l'époque, je croyais qu'un viol, c'était lié à de la violence, de la brutalité. Lui, il ne m'a pas agressée, il ne voulait pas me faire mal. Mais j'ai dit non. Et j'avais 13 ans. Donc il n'y a aucun doute, c'était un viol. Comme il en arrive tous les jours. Sauf que moi, j'ai été violée par une célébrité". En 2010, l'actrice britannique Charlotte Lewis, l'accuse d'avoir abusé d'elle "de la pire façon qui soit" lorsqu'elle avait 16 ans. En 2017, en pleine affaire MeToo, plusieurs femmes s’expriment : " Robin M. " qui l'accuse de l'avoir agressée sexuellement en 1973 alors qu'elle avait 16 ans, l’actrice allemande Renate Langer qui affirme avoir été violée par le réalisateur alors qu'elle avait 15 ans et l’artiste américaine Marianne Barnard qui accuse Polanski d’avoir abusé d’elle en 1975, à l’âge de 10 ans.

J’accuse !

Toutes ces femmes accusent donc depuis des années. J’accuse !, c’est aussi la célèbre formule de l’article d’Emile Zola en défense de Dreyfus qui est passée à la postérité en montrant comment un coup de gueule médiatique pouvait avoir de vraies implications politiques. Dans le documentaire sur le viol " Sans frapper " de la réalisatrice Alexe Poukine (du 12 septembre au 8 octobre au Studio 5 à Flagey), un homme explique face caméra que la société construit le violeur comme un monstre pour qu’il ne corresponde à personne, à aucun homme. Or, les violeurs sont parfois les hommes qu’on aime. Nos idoles et nos héros. Ceux qu’on admire à l’écran.

Retrouvez régulièrement les chroniques culture et ciné de Camille Wernaers pour les Grenades-RTBF.

Les Grenades-RTBF est un projet soutenu par Alter-Egales (Fédération Wallonie Bruxelles) qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias.