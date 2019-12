PISA 2018 : les filles meilleures en lecture, les garçons bons en maths, des résultats " naturels " ?  

Camille Wernaers pour les Grenades

L’enquête PISA (Programme international pour le suivi des acquis) de l’OCDE réalisée en 2018 auprès de 600.000 élèves de 15 ans dans 79 pays, dont la Belgique, a sorti ses résultats ce 3 décembre. Le PISA évalue les performances des élèves. Des différences entres les élèves francophones et néerlandophones du pays ont à nouveau été épinglées.

Qu’en est-il des différences entres filles et garçons ? " Dans presque tous les systèmes scolaires, les filles ont exprimé une plus grande crainte de l'échec que les garçons, même lorsqu'elles ont obtenu de meilleurs résultats en lecture que les garçons dans une large mesure ", explique notamment le rapport. Ces résultats meilleurs des filles en lecture se retrouvent dans tous les pays analysés par le PISA en 2018. " Les différences entre les sexes à partir du niveau de compétence minimum sont souvent favorables aux filles en compréhension de l’écrit (…) et aux garçons en mathématiques ", analyse encore le rapport du PISA.

Selon le PISA, les filles semblent également plus enclines à vouloir faire des études longues et s’intéressent largement aux métiers de la santé : elles disent par exemple vouloir devenir médecins spécialistes et généralistes, infirmières, psychologues ou encore vétérinaires.

►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe.

Comment le PISA explique-t-il ces différences entre les élèves ? Les Grenades ont interrogé Daniel Bart, maître de conférences en sciences de l’éducation et spécialiste des évaluations et Bertrand Daunay, professeur de didactique en sciences de l’éducation. Les deux chercheurs de l’Université de Lille ont analysé les milliers de pages des différents rapports PISA. Ils ont écrit ensemble un ouvrage intitulé " Les blagues à PISA ".

- D'une manière générale, quelles critiques adressez-vous aux enquêtes PISA?

Daniel Bart : Avant de commencer par les critiques, nombreuses, que l’on peut adresser au PISA, on peut en souligner quelques aspects majeurs qui ont participé à son succès. Cette évaluation internationale, lancée à la fin des années 1990 par l’OCDE, est en effet aujourd’hui généralement présentée comme une référence en termes de comparaison des systèmes scolaires. C’est la robustesse de sa démarche et la qualité de des instruments d’évaluation que le PISA met généralement en avant pour expliquer le développement de son programme qui a lieu tous les trois ans : sa première édition en 2000 portait sur des échantillons d’élèves d’une quarantaine de pays participants alors que la dernière édition 2018 a vu participer des groupes d’élèves de près de 79 pays ou territoires ! Ce succès du PISA n'est pas sans lien avec l’intérêt qu’y ont pris de nombreux scientifiques, attirés par les données qui s’offraient ainsi à eux et qui pouvaient alimenter leurs propres recherches. Quelques travaux critiques ont cependant été réalisés à l’échelle internationale, et ce dès son lancement.

Bertrand Daunay : Pour n’en rester qu’aux orientations méthodologiques du programme que le PISA lui-même présente comme déterminantes, on peut dire tout d’abord que de nombreuses recherches posent le problème de la pertinence du choix du PISA d’évaluer les élèves sur des contenus qui ne font pas référence à des savoirs scolaires disciplinaires habituels mais à des domaines de compétences larges (compréhension de l’écrit, culture mathématique, culture scientifique). D’autres études discutent le problème que constitue le choix du PISA de cibler des élèves non pas selon leur appartenance à un degré de scolarité donné mais en fonction de leur âge de 15 ans, ce qui complexifie les comparaisons entre pays, compte tenu des différences d’organisation de la scolarisation, de l’orientation, du redoublement, etc. Plus largement, on trouve aussi des recherches qui pointent, d’une part, le fait que le PISA propose une " photographie " des systèmes scolaires sans portée explicative sur leur fonctionnement et, d’autre part, les effets néfastes de ce type d’évaluation des " performances " des systèmes scolaires sur la conduite des politiques publiques éducatives. Pour notre part, nous avons opté pour une démarche un peu différente, analysant le discours même du PISA, c’est-à-dire les quelque 10.000 pages publiées depuis 1999 dans les cadres théoriques et les rapports du PISA. Nous sommes persuadés que peu de gens lisent réellement ces pages : sinon, comment expliquer que personne ne pointe les absurdités, les incohérences, les lieux communs qui s’y trouvent à foison – et que, pour notre part, nous analysons ?

- Que pensez-vous de la manière dont le Pisa analyse le genre?

BD : Nous pouvons en effet observer que ce programme propose, depuis son lancement, des analyses comparées des performances des " filles " et des " garçons " à son test. Et, sans trop de surprise, les résultats apparaissent comme plutôt favorables pour les " filles " en lecture et plutôt favorables en culture mathématique aux " garçons " (matière à propos de laquelle les " filles " se déclarent plus souvent anxieuses). De la même façon, le PISA montre que les " filles " tendent à plus déclarer souhaiter travailler dans le secteur de la santé que les " garçons ", qui visent plus fréquemment les carrières scientifiques ou d’ingénierie. Mais, si ces résultats peuvent être intéressants en ce qu’ils confirment des travaux de sociologie (avec lesquels le PISA ne dialogue pas), il faut souligner que les commentaires qu’en propose le PISA tendent bien souvent à naturaliser les catégories et stéréotypes de genre que le programme prétend justement vouloir combattre ! Par exemple, quand il s’agit d’expliquer les résultats des " garçons " en lecture, le PISA évoque leur " tempérament " ou leur " prédisposition " (résultats de 2009) ; et, pour les encourager à lire, il conseillera de privilégier les " lectures préférées des garçons" – qui s’intéressent plus aux magazines et aux contenus Internet " (idem). Et puis, si le PISA déplore (résultats de 2018) que les " filles " déclarent moins souvent s’intéresser au métier de l’ingénierie, il ne semble pas envisager que cette déclaration d’intérêt des " garçons " pour ce secteur manifeste précisément cette construction sociale " élève garçon ", comme l’orientation déclarée vers la santé relève de la catégorisation " élève fille ".

DB : L’un des exemples parlants sur la manière dont le PISA essentialise les catégories de genre et les pratiques qu’il y rattache, c’est un commentaire du programme à propos des connaissances et pratiques des élèves en " littératie financière " dans le test 2015. Observant que les " garçons " déclarent plus souvent recevoir de l’argent en contrepartie d’un travail ou d’un service, tandis que davantage de " filles " expriment recevoir de l’argent sans contrepartie (argent de poche, cadeau), le PISA n’y voit pas une construction qui assigne aux unes et aux autres une place, un rôle et des rapports spécifiques dans l’économie sociale (et domestique), mais " le signe " possible que les " garçons " cherchent plus tôt à réduire leur dépendance financière que les " filles ". Et, si le PISA voit dans cette différence " entre les sexes " une différence de " socialisation financière ", c’est uniquement pour s’interroger sur le fait qu’elle pourrait " expliquer les différences de participation au marché du travail entre les hommes et les femmes " une fois adultes ! Bien sûr, on peut supposer que les concepteurs du PISA sont conscients de ces effets de genre mais le problème est que le traitement qui se veut " objectif " de statistiques non interrogées met le discours aux antipodes des intentions possibles de ses auteurs et le rend presque exemplaire des discours les plus stéréotypés en matière de genre.

- Comment expliquez-vous cette médiatisation importante de l'enquête ?

DB : Malgré les énormités que le PISA contient, il est en effet l’objet d’une médiatisation beaucoup plus importante que d’autres enquêtes internationales comme le PIRLS ou TIMSS. Cela doit sans aucun doute à la puissance de l’OCDE qui lui permet d’organiser un dispositif médiatique international incomparable autour de la publication des résultats. Mais il faut aussi préciser que la manière même dont le PISA diffuse ses résultats à travers les palmarès internationaux, les résultats à la hausse ou à la baisse de tel ou tel pays ou encore la mise en lumière de politiques publiques supposées plus " performantes " que d’autres, permet que ces objets de discours soient très facilement repris et relayés dans les prises de position politiques, médiatiques ou scientifiques. Et, comme nous l’avons expliqué dans une tribune récente, en fonction des analyses que nous menons sur le PISA, nous pensons que ce fonctionnement s’avère particulièrement efficace parce que ces éléments de discours que propose le PISA sont bien souvent des " lieux communs " sur l’École qui rencontrent les idées reçues de beaucoup de gens, même quand leurs opinions divergent sur l’école.

BD : C’est précisément ce que nous avons dit tout à l’heure à propos des discours stéréotypés sur le genre et qu’on observe sur d’autres thèmes comme la discipline en classe, les pratiques pédagogiques des enseignants ou le fonctionnement des établissements scolaires qui donnent lieu dans le PISA à des idées reçues ou des poncifs éculés ! Par exemple, alors que de longue date la validité de la notion d’intelligence a été fortement discutée dans les sciences humaines, le dernier PISA demandait aux élèves, sans plus de distance, s’ils étaient d’accord avec l’affirmation selon laquelle " Votre intelligence est une de vos caractéristiques que vous ne pouvez pas vraiment changer ". Et le secrétaire général de l’OCDE de juger " inquiétant " le fait qu’une majorité d’élèves soient majoritairement en désaccord avec celle-ci (ce qui semble moins le cas des " filles ") en considérant qu’il " est peu probable que les élèves qui ont ce sentiment fassent les investissements personnels requis pour réussir à l’école et dans la vie " ! Avec un tel discours sur l’intelligence, qui semble de bon aloi mais charrie des présupposés problématiques à nos yeux (nous avons réalisé une étude de l’usage du mot " intelligent " dans l’ensemble des textes du PISA), on a un bon exemple du fonctionnement discursif du PISA. Ce dernier se présente comme une démarche scientifique de premier plan et grande rigueur mais il se nourrit de ces discours incontrôlés et les nourrit en retour. Avant de se poser la question de savoir comment interpréter les résultats du dernier PISA ou quelles conclusions en tirer sur le plan des politiques scolaires, il nous semble donc important de mieux comprendre le fonctionnement de son discours pour se défaire de ses effets d’évidence.

Les Grenades-RTBF est un projet soutenu par Alter-Egales (Fédération Wallonie Bruxelles) qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias.