"Petites", une plongée dans les traumatismes des années Dutroux

A l’heure des posters de Leonardo DiCaprio punaisés dans les chambres et des chorégraphies des boys band, à l’heure des amitiés indéfectibles et des grandes insouciances, ces jeunes ont été confronté·es à l’affaire Dutroux et à la pédocriminalité. C’est d'ailleurs le cas de l’autrice de ces lignes.

Ces adultes, que l’on ne voit jamais à l’écran, avaient entre 7 et 17 ans aux moments des faits et racontent les images marquantes, les moments qu'ils et elles ressassent, l’impact sur leur vie, leur rapport aux adultes, à la sexualité aussi. Leurs souvenirs se complètent pour former une voix-off collective, qui reconstitue les évènements, de la disparition de Julie et Melissa en 1995 jusqu’au procès de Marc Dutroux et consorts en 2004.

C’est que Pauline Beugnies a passé du temps à fouiller dans ses propres souvenirs et cassettes VHS. "On avait une boite de cassettes dans la cave, compilées par ma sœur, et quand je l’ai ouverte, à côté des cassettes avec nos vacances en Italie, il y avait deux émissions sur l’affaire Dutroux. C’était fou parce que ce que j’essayais de montrer dans le documentaire, l’interférence de l’affaire Dutroux dans nos vies privées, était là, sous mes yeux", se rappelle-t-elle pour Les Grenades.

"J’ai grandi à Charleroi, à quelques rues de là où on a retrouvé Sabine et Laetitia. Ma sœur a été plus marquée que moi par ces événements. Je l’ai vue se débattre avec ça, en particulier à partir de 2012. Elle est comédienne et elle a été jouer en prison une pièce qui s’appelle "Derrière les barreaux" et Michelle Martin [ex-compagne et complice de Marc Dutroux] était présente à une de ces représentations."

"Cela n’a pas été facile pour ma sœur et à partir de là, nous avons commencé à beaucoup en parler. Je me suis rendu compte que cette histoire continuait à nous poursuivre. Je travaillais sur un autre film et c’est comme ça que je me dit que je pouvais m’emparer de cette question-là pour en faire un film".