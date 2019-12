'Paye ta truelle" dénonce le sexisme ambiant dans l'archéologie

Un article de Camille Wernaers pour les Grenades

"T’es bizarre quand même, t’aimes faire de la pelle et de la pioche mais t’aimes pas faire la vaisselle… ", " Ça va, pas trop peur de te casser un ongle ? ", " Mais avec les enfants, ça ira ? ", "

Un fouilleur a fait un commentaire déplacé sur le cul d’une fouilleuse. Les responsables ont demandé aux filles de changer de tenue. L’homme n’a pas été réprimandé. ", " Le chantier, c'est pour les bonhommes ".

Ce ne sont que quelques phrases parmi les dizaines rassemblées sur le tumblr Paye ta truelle par Laura Mary, restauratrice de matériel archéologique. Le site reprend le même modèle que d’autres projets intitulés "Paye ton/ta" créés à la suite de Paye ta Shnek fondé en 2012 par la militante féministe française, Anaïs Bourdet, pour lutter contre le harcèlement sexiste dans l’espace public. Laura Mary a quant à elle lancé le sien afin de lutter pour plus d’égalité et de diversité dans le monde archéologique francophone. "Il faut briser la loi du silence. Personne ne parlait de sexisme dans le milieu archéologique francophone alors que c’est une réalité depuis les années 80 dans le monde anglophone ou scandinave. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a plus de sexisme là-bas mais au moins on en parle ! En francophonie, c’est comme si on était au-dessus de cela parce qu’on vient du milieu universitaire. Comme si on ne pouvait pas être sexiste parce qu’on a fait des études !", explique la chercheuse.

"Sur les chantiers, j’étais cataloguée comme la militante féministe. Quand des femmes vivaient des situations sexistes, elles venaient me voir. Je me suis rendue compte qu’il n’y avait aucune structure pour recevoir leur parole. Elles n’avaient personne vers qui se tourner quand cela leur arrivait. Pourtant, j’entendais des cas graves de harcèlement sexuel, des agressions sexuelles aussi. Nous n’en sommes encore qu’à ce stade, celui de récolter les témoignages, d’essayer d’ouvrir les yeux", poursuit-elle à propos de la création du tumblr.

Indiana Jones est un homme machiste, ce n’est clairement pas un modèle d’ouverture et cela donne l’impression qu’un archéologue est forcément un homme à gros bras qui sauve des femmes à la fin

Entre Indiana Jones et Lara Croft

Les représentations populaires des archéologues ne sont par ailleurs pas exemptes de stéréotypes sexistes, entre Indiana Jones et Lara Croft. "Cela nous influence. Indiana Jones est un homme machiste, ce n’est clairement pas un modèle d’ouverture et cela donne l’impression qu’un archéologue est forcément un homme à gros bras qui sauve des femmes à la fin", remarque Laura Mary. Parmi les spécificités du métier, les chantiers deviennent rapidement des lieux anxiogènes" pour les femmes selon la chercheuse : "On se retrouve dans un endroit clos pendant des semaines avec les mêmes personnes. On est souvent dans positions inconfortables pour pouvoir fouiller, à quatre pattes par exemple. Les remarques sexistes sont vraiment courantes, des remarques sur le corps, sur la poitrine des fouilleuses. Il y a un réel souci et les victimes sont nombreuses", indique-t-elle.

Pour aller encore plus loin, elle a créé avec Béline Pasquini et Ségolène Vandevelde (toutes deux fondatrices de l’association Archéo-Ethique) une exposition basée sur les témoignages qu’elle reçoit, qui sont mis en dessins et qui racontent également le racisme, l’homophobie et la transphobie du milieu. Des rappels à la loi ponctuent l’exposition. Elle donne également des conférences et des séminaires sur le sujet."

Il y a toujours deux types de réactions : les femmes archéologues qui me serrent la main et me remercient, des hommes aussi qui me disent que cela leur a ouvert les yeux sur leur métier et puis d’autres hommes qui se sentent attaqués et sont dans une posture de défense et absolument pas d’empathie devant ce que vivent les femmes. On m’a déjà dit que j’inventais ces témoignages ou que je les exagérais ", raconte-t-elle.

►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe.

Des recherches archéologiques biaisées

Ce sexisme n’est pas sans influence sur les pratiques archéologiques elles-mêmes. Le cas le plus célèbre est celui de la princesse de Vix dont la tombe a été découverte en 1953. La recherche anthropologique estime à l’époque qu’il s’agit d’une femme. Un résultat rejeté en bloc par les archéologues. En effet, la tombe, très riche, contient des bijoux mais surtout un char et de nombreuses armes, autant d’indices qu’il s’agirait au contraire de la tombe d’un homme. Une enquête récente a bien confirmé que la princesse de Vix était une femme. "Ce sont encore des erreurs fréquentes à cause des biais sexistes qui viennent s’incruster dans les recherches archéologiques. Il y a deux problèmes, d’abord l’androcentrisme, c’est-à-dire estimer que les activités de l’homme blanc qui fait partie de l’élite sont la norme et tout analyser à partir de ça. L’essentialisme ensuite, selon lequel les archéologues vont penser que les hommes et les femmes diffèrent par nature, qu’ils et elles sont naturellement différent.e.s et que cela détermine tous leurs comportements. C’est pour cela que, quand ils découvrent une tombe avec des armes, pour eux cela ne peut être que la tombe d’un homme. Dans le cas de la princesse de Vix, des tas d’arguments étranges ont été avancés, par exemple qu’il s’agissait d’un travesti ou encore qu’il devait s’agir d’une femme très laide qui n’avait pas pu se sociabiliser correctement et qui avait donc pris les armes !", s’insurge Laura Mary.

La vision sexiste et binaire du présent influence la manière dont nous considérons le passé. " Cette binarité joue encore lors de l’interprétation des données sur les activités de nos ancêtres avec, notamment, cette idée que les hommes partaient à la chasse et que les femmes ne s’occupaient que de la cueillette… ", continue-t-elle. Il faudra attendre les années 2010 pour que l’archéologie du genre devienne fréquentable.

Manque de chiffres

Laura Mary n’en a pas encore fini. Elle va commencer une étude pour découvrir combien de femmes étudient l’archéologie et combien deviennent archéologues. Aucun chiffre n’existe pour la Belgique. "J’étais un peu choquée face à ce manque de chiffre. Les gens ont besoin de chiffres pour être convaincus. Je n’en ai que pour la France pour les années 2014 et 2016. Les femmes étaient majoritaires dans les études d’archéologie, 58%. Ce chiffre tombe à 26% pour celles qui en ont fait le métier et qui font des recherches. C’est assez significatif, pourquoi les hommes sont majoritaires ? Les femmes étaient aussi plus nombreuses dans les laboratoires, avec leurs doigts fins et délicats sans doute, tandis que les hommes étaient plus présents sur les chantiers", résume-t-elle avant de conclure : "Le problème ne va pas disparaître de lui-même, donc nous ne lâcherons pas l’affaire !"

L’exposition Archéo-sexisme aura lieu du 10 janvier au 27 février 2020 au Musée archéologique d’Arlon.

Les Grenades-RTBF est un projet soutenu par Ater-Egales (Fédération Wallonie-Bruxelles) qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias.