Paul Magnette et le féminisme: quelles sont ses priorités?

Pour le dernier numéro de “Wilfried Magazine”, la journaliste Cindya Izzarelli s’est entretenue avec le bourgmestre de Charleroi et président du Parti socialiste, Paul Magnette. Dans cet entretien exclusif, la question du féminisme, sa définition selon l’homme politique et la vision qu’il en a à l’échelle nationale, est abordée. Il s'agit d'un angle particulièrement intéressant qui mérite analyse.

En ayant l’air de ne pas y toucher, entre flottements et euphémismes, Paul Magnette nous donne pourtant à lire un discours politique flou, presque convaincu, mais toujours vacillant, laissant derrière lui l’âpreté du "je suis féministe, mais".

"Féminisme", un drôle de terme ?

Selon le Bourgmestre, le terme est "construit sur la racine du mot féminin alors qu’au fond, il s’agit simplement, de la défense de l’égalité des droits et des possibilités d’épanouissement". Passons outre l’utilisation du "simplement" qui, au regard de l’immensité du changement qu’il reste à faire pour l’égalité et de l’injustice qui continue à se jouer au quotidien, ne devrait pas trouver sa place dans une définition du terme féminisme.

Remettre en question l’étymologie du vocable, ce n’est pas autre chose que nier la charge symbolique et historique qui l’a formé, traversé et nourri. Dire que c’est drôle, voire étrange, que la défense de l’égalité entre les femmes et les hommes soit portée par un mouvement ayant pour racine le mot "féminin", c’est d'une part, consciemment ou inconsciemment, déposséder les femmes de ce qui les constitue en tant que minorité opprimée par un système qu’elles dénoncent et, d’autre part, c’est s’inscrire dans une démarche qui rend invisible le combat particulier, en l’occurrence celui des femmes, pour l’égalité.

Le féminisme, dans sa définition officielle, a pour ambition de promouvoir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes.

Ce mouvement n’est donc pas autre chose qu’une clef de compréhension pour appréhender et comprendre nos sociétés, pour mettre en lumière ce qui coince, identifier où les systèmes d’oppression commencent et comment ils s’articulent.

Parmi ces clefs de compréhension, on retrouve également le concept d’intersectionnalité. Pour le Président du parti socialiste, cette fois-ci, le terme n’est pas drôle mais source possible de confusion. Alors oui, l’intersectionnalité, c’est un concept facilement intelligible de prime abord (il désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de stratification, domination ou de discrimination dans une société) mais, effectivement, le concept se corse lorsqu’il s’agit de l’appréhender dans la réalité et donc dans la complexité de ces ramifications.

Cela étant dit, de la même manière que compter jusqu’à dix est assez évident, répondre à une équation mathématique du troisième degré demande un effort de compréhension et d’entraînement plus fourni pour parvenir à maîtriser correctement le raisonnement. Est-ce que l’on se contente de compter jusqu’à dix en renonçant à résoudre le calcul pour autant ? Non, ça serait dommage. C’est la même chose avec l’intersectionnalité, et tout autre raisonnement conceptuel d’ailleurs. Oui, le concept d’intersectionnalité est compliqué mais ça n’est pas une raison suffisante pour le balayer d’un revers de la main ou de le réduire à la lutte des classes.

Dans une réflexion politique, il est regrettable et somme toute un peu facile de rejeter un outil sociologique au motif qu’il est trop compliqué à utiliser. En effet, lorsqu’il est question d’intersectionnalité, il ne s’agit pas tant de raccrocher un problème à un autre pour les solutionner par ricochets mais bien d’utiliser une grille de lecture adéquate pour comprendre pleinement un phénomène d’oppression. L’objectif étant de le saisir dans sa globalité afin de déterminer quel(s) mécanisme(s) de domination sont à l’œuvre derrière lui et comment les détricoter.

Positionnement politique : sortir du bois

Sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG) et l’égalité salariale, Paul Magnette n’hésite pas. Il faut dire qu’au PS, les feux sont aux verts sur ces deux sujets et son président ne marche pas sur des œufs. Il soutient la dépénalisation de l’avortement, la réduction du délai de réflexion et dénonce la violence et le paternalisme. Il se positionne clairement pour une inscription de l’égalité salariale dans la loi, parle de l’allongement du congé de paternité, dénonce le plafond de verre, les féminicides et la violence à l’encontre des femmes.

Qu’en est-il dans les faits ? Où se situe le PS ou le collège communal sur l’échelle de la parité et sur celle de la place des femmes dans les instances dirigeantes par exemple ?

On le sent faiblir sur la question de la prostitution qui est un "problème qui touche principalement les femmes mais qui n’est pas lié à la féminité. Les hommes sont eux aussi présents". Pour le Bourgmestre de Charleroi, les vrais enjeux "se situent au niveau de la prostitution de rue, un milieu d’une violence terrible, souvent liée à des problèmes de toxicomanie". S’il n’est pas ici question de nier le fait que la violence et la toxicomanie renforcent la problématique, il n’est pas non plus question d’ignorer la part de responsabilité du déni et de l’abandon politique général qui dure depuis des années.

Les associations demandent l’action

Selon lui, la Belgique est loin d’être le plus mauvais élève à l’échelle mondiale en ce qui concerne l’égalité entre les femmes et les hommes. Cet argument refuge, aussi douillet et confortable soit-il, est loin d’être suffisant et la Belgique n’est pas un exemple pour autant. Dans cet entretien, deux urgences (l’égalité salariale et le congé paternité) sont mises en avant mais pour les associations, de nombreuses actions doivent encore être menées et bon nombre de dossiers urgents en matière d’égalité des genres sont toujours en attente.

En effet, les priorités sont nombreuses, d’autant plus en cette période de crise sanitaire mondiale qui, on ne le sait que trop bien, renforcera plus encore les inégalités. L’on ne compte plus les voix qui s’élèvent pour énumérer ses priorités et les faire parvenir aux oreilles des personnalités politiques. Ainsi, dans plusieurs lettres ouvertes publiées récemment, il a été rappelé l’extrême nécessité d’une prise de mesures sociales et économiques.

Les associations demandent que soient garantis les droits économiques et sociaux des femmes. L’accent est mis tout particulièrement sur l’importance de la préservation de leur autonomie économique au-delà de l’égalité salariale. Il est aussi question que cette crise sanitaire soit l’occasion de revaloriser les métiers des secteurs féminisés. Les droits sociaux des femmes ont besoin de mesures fortes pour les assurer, tout comme leur droit à la sécurité qui n’est pas garanti aujourd’hui encore. Les violences conjugales ont terriblement augmenté depuis l’entrée en vigueur du confinement.

Plus que de durcir le ton, il est fondamental de mettre œuvre les moyens nécessaires pour mener une politique de prévention des violences qui tienne la route. Comprenons par là qui soit globale, cohérente, coordonnée et correctement financée. Une politique stricto sensu capable de garantir la sécurité des femmes de manière générale et de celles dans des situations de violences conjugales. C’est-à-dire en développant une politique de prévention concrètement engagée, en garantissant la sécurité de la victime, en facilitant l’accès aux soins de santé, en corrigeant la fracture numérique, etc.

La sonnette d’alarme est aussi tirée au sujet des femmes migrantes pour lesquelles un intérêt particulier doit être apporté. Tout comme il en faut un pour la monoparentalité et la gestion des nombreuses charges qui en découlent.

Différentes lettres ouvertes ont été publiées par les associations de terrain, sur les violences conjugales, sur la précarité numérique et, enfin, sur la nécessité de prendre en compte la situation singulière des femmes tant dans le contexte de crise sanitaire que dans le déconfinement.

Vers une décrispation idéologique ?

Au cours de l’entretien, Paul Magnette s’inquiète de savoir si, en tant qu’homme blanc de près de 50 ans, certains sujets de débats lui sont de facto inaccessibles. Pour le dire autrement, peut-il légitimement s’exprimer sur la question du féminisme en étant un homme (situé : blanc, de près de 50 ans) ? La réponse lui appartient ; à lui de décider s’il veut ou pas prendre part à ce débat sur le féminisme. Cela dit, puisqu’un entretien sur le sujet a déjà été publié, nous sommes en droit de présumer que la question est rhétorique.

Reste à déterminer si cette participation au débat se cantonnera au cadre d’un entretien photographié sur les toits de la ville ou s’il souhaite l’ancrer au sein même de celle-ci dans le réel et être acteur d’un changement de mentalité. Espérons qu’advienne, aujourd’hui plus que jamais, un positionnement courageux des instances politiques, tous partis confondus, pour participer à l’effort sociétal qui œuvre à faire bouger les lignes de ce qui est acceptable et de ce qui ne l’est plus.