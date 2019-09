On ne peut plus rien dire? Sardou et les femmes

Toutes les vendredi, retrouvez la grenade de Safia Kessas, après le journal de 8h00, dans Matin Première. Un chronique qui abordera les questions de genre, d'égalité ou d'intersectionnalité.

Cette semaine, l'actualité sur les droits des femmes porte sur le fameux grenelle des violences conjugales, qui se déroule en France et durant trois mois. Ce qui saute aux yeux quand on regarde les informations et débats ce sujet, c'est qu'on ne voit que des femmes pour en parler comme expertes, des femmes-victimes, des sœurs de victimes mais pas ou peu d'homme alors qu’ils sont concernés au premier chef puisqu’on parle de violence machiste ou sexiste. Si ça avait été un débat sur les femmes voilées, là, tous les pseudo experts auraient accouru pour donner leur avis.

Dans ce contexte, l'avis de Michel Sardou

C'est dans ce contexte du grenelle, qu'on a demandé l'avis de Michel Sardou, l'auteur du tube "Etre une femme", sur la libération de la parole des femmes depuis #meetoo. En fait Michel Sardou, avait déjà frappé fort cette fois sur la chaîne privée, en début de semaine, il avait joué au joyeux bout en train, sur la rengaine c'était mieux avant, et tout y est passé, florilège, et pas uniquement "balance ton porc".

La prime au masculin

Michel Sardou, incarne dans sa posture un monde de privilèges, une prime au masculin et garder le monopole du discours sans partager avec les autres, ceux qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Mais cette semaine, on a entendu aussi Ivan Jablonka, un homme 2.0 qui propose un autre modèle celui "des hommes justes", titre de son dernier essai: il est interrogé par Yann Barthès dans l'émission de talk, "Quotidien", sur la notion de mec bien

@safiakessas

►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe.