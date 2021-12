Oh grand Saint Nicolas, patron des jouets genrés

A travers ces jeux genrés, on montre donc aux petites filles qu’elles sont censées rester à la maison, avec des jouets liés à la sphère domestique et à l'apparence physique (enfants, soin, ménage, maquillage), et aux petits garçons qu’ils doivent aimer les jeux d’aventure, de construction, et d’exploration.

C’est un fait, les jouets sont toujours genrés , il n’y a qu'à rentrer dans un grand magasin pour se rendre compte de la distinction entre jeux de filles et jeux de garçons. Et ces différences sont à la base de l’apprentissage de nombreux stéréotypes. Pour la sociologue Béatrice Barbusse , les petites filles et petits garçons n’apprennent pas les mêmes choses : “La socialisation s’exerçant d’abord dès nos premières années, c’est la période pendant laquelle les principaux comportements féminins et masculins sont intériorisés par les petites filles et les petits garçons au travers des jeux, jouets, livres, films, dessins animés, sports”.

La Saint-Nicolas arrive à grand pas ! Que vont recevoir les enfants cette année ? Pas de grande surprise… Un ballon de foot, un skate, et des gants de boxe pour mon aventurier de petit neveu. Et pour ma douce nièce ? Poupées, maquillage et tutu de danse viendront sublimer ses petits souliers. Mais n’est-ce pas déjà là, Saint Nicolas, qu’on enferme nos enfants dans des rôles stéréotypés qui auront de lourdes répercussions, notamment sur leur pratique sportive ?

Et le sport n’échappe pas à ces différences. Les garçons ont un attirail de matériel, composé de gants de boxe, kimonos, ballons et autre équipement de football, quand les petites filles, de leur côté, doivent se contenter de tutus roses et bottes d’équitation.

Ces choix marketing participent, dès le plus jeune âge, à la construction des stéréotypes. Ces derniers, même s’ils sont infondés et socialement construits, finissent par modeler la réalité. Une petite fille qui aura toujours été encouragée à rester à l’intérieur avec des jeux calmes aura moins de chance d’aimer le sport qu’un garçon qui a été encouragé à en faire depuis son plus jeune âge. Et il n’y a qu'à regarder les chiffres de l’Adeps pour s’en rendre compte : une fédération est composée en moyenne de seulement 28% de femmes contre 72% d’hommes.

Le sport agit comme “une arène où les garçons apprendraient la masculinité, éprouveraient la puissance de leur propre corps, leur force physique, l’esprit d’équipe, la performance,...”

En grandissant dans les stéréotypes associés à leur genre, les petits garçons sont donc généralement plus attirés par des sports qui mettent en jeu la combativité, la force, l’esprit de compétition. Les filles, quant à elles, sont plus amenées à se tourner vers des sports impliquant grâce, souplesse et beauté du corps. Par exemple, on observe ainsi une nette différence entre la lutte, qui ne compte que 3% de femmes, et la gymnastique, qui en compte 82% !